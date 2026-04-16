이재명 대통령, 세월호 12주기 추모식 참석 "국민 생명과 안전 지키는 나라 만들겠다"

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자 추모식에 참석하여 국민의 생명과 안전을 지키는 국가 건설을 다짐했다. 현직 대통령으로는 처음으로 추모식에 참석한 이 대통령은 유가족들에게 위로를 전하며 다시는 비극이 반복되지 않도록 하겠다고 약속했다. 유가족들은 대통령의 참석에 감사를 표하면서도 진상 규명과 생명안전기본법 제정을 촉구했다.

2026년 4월 16일, 이재명 대통령 은 세월호 참사 12주기 를 맞아 희생자 추모식 에 참석하여 국민의 생명과 안전을 지키는 국가를 만들겠다고 다짐했다. 이 대통령은 대한민국 대통령으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 국가의 역할을 강조하며, 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 하겠다고 약속했다. 현직 대통령이 세월호 추모식 에 참석한 것은 이번이 처음으로, 이는 세월호 참사 희생자 유가족들에게 큰 위로와 희망을 주었다.

이날 열린 세월호 참사 12주기 기억식에는 이재명 대통령 부부를 비롯하여 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 김동연 경기도지사, 최교진 교육부 장관, 박승렬 4.16재단 이사장, 그리고 김종기 안전사회건설을 위한 피해자 가족협의회 운영위원장과 참사 유가족, 시민 등 1,800여 명이 참석했다.

이 대통령은 추도사를 통해 12년이라는 시간이 흘렀음에도 불구하고 세월호 참사의 기억이 여전히 선명하게 남아있음을 언급하며, 희생자들의 숭고한 희생과 더 안전한 사회를 만들기 위한 유가족들의 헌신에 깊은 경의를 표했다. 또한, 대통령으로서 국민의 생명과 안전을 지키지 못한 국가의 실패에 대한 무거운 책임을 통감하며, 다시는 이러한 비극이 되풀이되지 않도록 하겠다는 강력한 의지를 밝혔다.

이 대통령은 국가의 존재 이유가 바로 국민의 생명과 안전을 지키는 데 있음을 재차 강조하며, 생명과 안전에 있어서는 단 한 치의 빈틈도 용납하지 않겠다고 천명했다. 마지막으로, 대통령은 세월호 참사의 슬픔을 넘어 더 나은 내일로 나아가는 것이 현재를 살아가는 우리 모두의 몫이라고 역설하며, 304명의 희생자와 그들이 이루지 못한 꿈들이 결코 잊히지 않을 것이라고 말했다.

세월호 희생자 유가족들은 이재명 대통령의 기억식 참석을 진심으로 환영했으며, 이는 역대 대통령 중 처음으로 현직 대통령이 세월호 추모식에 참석한 사례로 기록되었다. 이전 박근혜, 윤석열 전 대통령은 물론, 문재인 전 대통령 역시 재임 기간에는 추모식에 불참했었다. 김종기 안전사회건설을 위한 피해자 가족협의회 운영위원장은 네 번의 정권 교체를 거쳐 국가 최고 책임자인 이재명 대통령이 12주기 기억식에 참석한 것에 대해 깊은 감사를 표하며, 이는 12년을 기다려온 세월호 참사 피해자들에게 가장 따뜻한 위로라고 전했다. 김 위원장은 대통령의 참석이 국민에게는 국가가 끝까지 국민의 생명과 안전을 지켜줄 것이라는 믿음을 줄 것이라고 덧붙였다.

한편, 김 위원장은 세월호 참사 이후에도 여전히 남아있는 미완의 과제를 지적하며, 다 밝혀지지 못한 진상 규명을 완수하고 304명의 희생자를 낸 책임자를 처벌할 것을 촉구했다. 그는 대통령에게 모든 자료를 제공하라는 확실한 지시를 내려 304명이 억울하게 희생되어야만 했던 이유를 낱낱이 밝히고 진상 규명을 완수할 수 있도록 지원해 줄 것을 요청했다. 또한, 김 위원장은 세월호 참사 12주기 이전에 사람의 생명과 안전을 지키고 안전할 권리를 보장하는 생명안전기본법 제정을 이행해 줄 것을 촉구하며, 이를 통해 대한민국이 안전한 사회로 나아가는 계기가 되기를 바란다고 말했다.

대통령의 참석은 세월호 참사 유가족들에게 큰 위로가 되었으나, 동시에 진상 규명과 책임자 처벌, 그리고 생명안전기본법 제정과 같은 구체적인 요구 사항들이 앞으로 해결해야 할 중요한 과제로 남아있음을 시사했다.





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