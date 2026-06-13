이재명 대통령, 이탈리아 피렌체서 문화·영화 협력 강화 및 재외동포 안전 논의

이재명 대통령이 이탈리아 피렌체를 방문해 토스카나 주지사와 면담하며 양측 교류 발전 및 재외동포 편의를 요청하고, 국립중앙박물관과 우피치미술관 간 MOU 체결식에 참석해 문화유산 교류 협력을 논의했다. 또한 한·이탈리아 영화 공동제작 협정의 성과와 피렌체 한국영화제에 대한 지속적 지원을 당부하며, 상호 예술·문화 교류 강화에 대한 기대를 표명했다.

이재명 대통령 이 이탈리아 국빈 방문 중 토스카나주 피렌체를 방문해 에우제니오 쟈니 주지사와 면담하고 한국과 토스카나 간 교류 발전 및 재외동포 편의·안전에 관심을 가져줄 것을 요청했다. 대통령은 이번 방문을 계기로 타결된 한·이탈리아 영화 공동제작 협정 을 바탕으로 우수한 제작역량을 기반으로 한 작품이 많이 만들어지길 기대하며, 2003년부터 24년째 열리고 있는 피렌체 한국영화제 에 대한 지속적인 관심과 지원을 당부했다.

쟈니 주지사는 이 대통령의 자서전을 감명 깊게 읽었다며 한국의 민주주의 및 국제사회 민주주의 발전에 대한 역할을 기대했다. 이 대통령이 수도 로마가 아닌 다른 도시를 방문한 것은 이탈리아 국빈 방문 관례다. 강유정 청와대 수석대변인은 피렌체 선택 이유에 대해 르네상스 발원지이자 세계적인 우피치미술관을 보유한 문화 도시이기 때문이라고 설명했다. 이날 오후 대통령은 우피치미술관에서 열린 국립중앙박물관-우피치미술관 간 문화유산 교류 및 박물관 협력 강화를 위한 양해각서(MOU) 체결식에 임석했다.

우피치미술관은 조토 디 본도네의 '오니산티 마돈나', 산드로 보티첼리의 '비너스의 탄생', 레오나르도 다빈치의 '수태고지' 등 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 소장하고 있다. MOU에는 전문성 교류, 전시교류, 해설·교육, 소장품 관리·복원·출판 등 다양한 분야에서 양 기관이 협력하는 내용이 담겼다. 유홍준 국립중앙박물관장은 보티첼리 등 우피치 미술관의 걸작들을 한국에 소개할 수 있길 희망한다고 제안했고, 시모네 베르데 우피치미술관장은 한국문화의 세계적 확산과 영향력을 고려해 한국에서 우피치 미술관의 소장 작품들을 소개하고 싶다고 화답했다





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