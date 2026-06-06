이재명 대통령, 제71회 현충일 추념식 참석…순국선열·호국영령 숭고한 정신 기려

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에 참석해 국가와 국민을 위해 희생한 순국선열과 호국영령을 기리고 국가유공자들을 위로했다. 올해 초 육군 헬리콥터 추락 사고로 순직한 고 정상근·장희성 준위를 비롯해 작년 인천 옹진군 갯벌 구조 중 순직한 고 이재석 경사 등 유가족도 초청됐다. 이 대통령은 깊은 애도를 표하며 고인들의 숭고한 정신을 영원히 기억할 것이라고 강조했다. 추념식은 전국적으로 울리는 추모 사이렌과 함께 시작돼 묵념, 국민의례, 헌화·분향, 국가유공자 증서 수여, 대통령 추념사, 추념 공연, 현충의 노래 제창 등으로 진행됐다. 특히 패럴림픽 국가대표 출신인 공상 군경 최일상 씨가 경례 맹세문을 낭독하고, 이재석 경사의 어머니가 아들에게 보내는 편지를 읽어 감동을 더했다. 행사말미에는 뮤지컬 배우 최정원 씨와 시민합창단, 국방부 성악병들이 '그대 내 친구여'를 부르며 마무리됐다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사는 6일 서울 동작구에 위치한 국립서울현충원 에서 거행된 제71회 현충일 추념식 에 참석하여 국가와 국민을 위해 헌신하고 희생하신 순국선열과 호국영령의 넋을 기리며 국가유공자 들에게 위로의 뜻을 전했다.

이번 추념식에는 작년 9월 인천 옹진군 영흥도 내리 갯벌에서 고립된 민간인을 구조하다가 순직한 고(故) 이재석 경사를 비롯하여, 올해 2월 육군 헬리콥터 추락 사고로 순직한 고 정상근 준위와 고 장희성 준위의 유가족들이 초청되어 의미를 더하였다. 행사는 오전 10시 정각, 전국에서 동시에 울려 퍼진 추모 사이렌 소리와 함께 시작되었다. 참석자들은 일제히 묵념을 올렸고, 국기에 대한 경례와 국민의례를 거친 후, 현충탑에 헌화하고 분향하며 희생자들을 추모하였다. 이후 이재명 대통령이 국가유공자 증서를 수여하였으며, 대통령의 추념사가 이어졌다.

이 대통령은 "깊은 애도의 뜻을 표한다. 우리 국민과 대한민국은 고인들의 숭고한 정신을 영원히 기억할 것"이라고 말하며 유가족들을 위로하고 순국선열의 정신을 계승할 것을 다짐했다. 추념식의 감동을 더한 것은 다양한 참가자들의 헌신이었다. 공상 군경이자 전 패럴림픽 국가대표 탁구선수인 최일상 씨가 국기에 대한 경례 맹세문을 낭독하여 많은 이들의 마음을 울렸다.

이어 고 이재석 경사의 어머니가 아들에게 전하는 편지가 낭독되어 현장의 눈시울을 적셨다. 행사 말미에는 뮤지컬 배우 최정원 씨와 시민합창단, 국방부 성악병들이 함께 "그대 내 친구여"를 부르며 희생자들을 기렸고, 이 대통령 내외를 비롯한 모든 참석자들이 자리에서 일어나 현충의 노래를 힘차게 제창하여 추념식을 마무리하였다





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이재명 대통령 현충일 추념식 국립서울현충원 국가유공자 순직자 추모

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