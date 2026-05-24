이재명 대통령, 스타벅스 탱크데이행사 관련 비판 발언한 데 이어 정부 부처도 retaliator

이 대통령은 지난 23일 엑스에 올린 글에서 스타벅스코리아가 2년 전 세월호 참사 10주기에 '사이렌 머그 이벤트'를 했다며 유가족들이 고통에 몸부림치고 국민들이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱 코드를 감춘 암호 같은 이런 행사를 시작하며 희생자들을 모욕하고 국민들을 우롱하며 나름 즐겼겠지요라고 비판했다. 이 대통령은 이번 5·18맞이 탱크데이 행사로 광주민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다며 '저질 장사치의 비인간적 막장행태에 분노한다'고 격하게 비판했다.

이 대통령 은 지난 23일 엑스에 올린 글에서 스타벅스 코리아가 2년 전 세월호 참사 10주기에 ‘사이렌 머그 이벤트 ’를 했다며 유가족들이 고통에 몸부림치고 국민들이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱 코드를 감춘 암호 같은 이런 행사를 시작하며 희생자들을 모욕하고 국민들을 우롱하며 나름 즐겼겠지요라고 비판했다.

이 대통령은 이번 5·18맞이 탱크데이 행사로 광주민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다며 ‘저질 장사치의 비인간적 막장행태에 분노한다’고 격하게 비판했다. 이 대통령의 비판 뒤 정부 부처들도 스타벅스 상품권 구매를 중단하거나 공동으로 추진하던 사업을 보류했다. 국방부는 지난 22일 스타벅스와 함께 진행하던 장병 복지 증진사업을 잠정 중단했고, 행정안전부도 지난 21일 정부 기관이 각종 설문조사와 공모전 등에 활용해온 스타벅스 커피 교환권 사용을 중단하겠다는 방침을 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장 후보는 스타벅스를 들고 이재명과 민주당을 심판하자고 주장했다. 이준석 개혁신당 대표도 성남시장 시절 ‘ 걸리면 끝장 ’이라며 휘두르던 사적 응징의 어법을 비판했다. 민주당은 국민의힘 등이 대통령의 발언을 선거를 위해 정치 도구화하고 있다고 비판했다. 네고카츠라는 반응으로, 일부 지지층은 이 대통령의 비판에 동의했다





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