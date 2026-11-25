이재명 대통령이 25일 은평구 신혼부부주택을 방문해 공적주택 공급 계획과 LH 운영 방안을 점검했다. 국토부는 2030년까지 119만가구 공급 및 재고 250만가구 확대 목표를 제시했다.

이재명 대통령은 2026년 11월 25일 서울 은평구 응암동에 위치한 신혼부부용 매입임대주택을 직접 방문하여 현장 실정을 점검했다. 안귀령 청와대 부대변인의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 공적주택 의 실제 품질과 입주 여건을 살피고 정책 관계자들과 간담회를 가하며 건의사항을 청취했다.

이날 이 대통령은 지하철 새절역 인근에 위치한 해당 주택지를 둘러보며 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장의 보고를 먼저 수용했다. 보고에는 공급 실적과 향후 계획이 포함되어 있었으며, 대통령은 신속한 공급을 위한 사업자 인센티브 제도, LH의 인력 현황, 재원 상황, 정부 재정 지원 계획 등을 집중적으로 확인했다.

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공적주택 119만가구 공급 및 재고 확대 목표

국토교통부는 공적주택 개선 및 공급계획을 통해 2030년까지 공적주택 119만가구를 공급하고 공공임대주택의 품질을 개선한다고 발표했다. 이 수치는 지난 9월 주거안정플랜 발표 당시 밝힌 내용과 일치한다. 공공임대주택 재고는 2024년 기준 193만가구에서 2030년 250만가구 이상으로 대폭 늘릴 계획이다.

이 대통령은 보편형 임대주택의 분양 금지 조항을 법적으로 명확히 할 것을 주문했다. 아울러 아파트 공사 발주 규모를 182조원 수준으로 확대하고, 조사와 감정평가 기간, 이주 및 퇴거 기간을 단축하여 부지 확보 기간을 기존 44개월에서 15개월로 획기적으로 줄이겠다고 밝혔다.

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LH 평가 제도 개편 및 건설 경기에 대한 경고

이 대통령은 LH의 공기업 평가 기준에 변경을 요구하며 속도를 강조했다. 독일 병정이나 전차가 진격하듯 정해진 목표를 충실히 수행하는 속도에 따라 LH에 가점을 주는 방안을 추가 검토하라고 지시했다. 또한 건설 경기가 회복될 경우 발생할 인력 부족과 물가 관리 문제를 유의하라고 당부했다.

입주 자격 확대와 함께 중산층 등 다양한 계층을 포괄할 수 있도록 제도를 조정할 것을 요청했다. 이 대통령은 LH에 2030년까지 계획한 건설형 공적주택 50만가구 발주 계획을 초과 달성할 것을 당부하며 현실과 동떨어진 주장에 대해 선을 그었다.

은평구청 간담회 및 비공개 현장 점검 진행

은평구청으로 장소를 옮겨 진행된 간담회에서는 국토교통부와 LH로부터 공적주택 공급 계획에 대한 보고를 받았다. 공적주택 입주자, 입주 희망자, 주거 정책 전문가들의 의견을 직접 청취하며 정책의 현실적 적용 가능성을 다각도로 모색했다.

이 대통령은 이날 간담회 이전에 공적주택 제대로 알리기 현장 방문 일정을 비공개로 진행하기도 했다. 홍지선 국토교통부 장관 등 관계 공무원들과 함께 현장 점검을 실시하며 정책의 구체적 실행력을 점검하는 시간을 가졌다.