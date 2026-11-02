이재명 대통령, 다문화·외국인 정책 '내국인 역차별' 주장하며 정치적 논란 확대

이재명 대통령이 다문화 가정 지원과 외국인 노동자 관련 정책을 '내국인 역차별' 및 'PC주의' 비판과 연결하며 사회적 논쟁을 일으키고 있다. 전문가들은 이를 지지율 부양을 위한 갈라치기 정치로 지적한다.

이재명 대통령 은 2일 국회에서 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 진행하며 다문화 가정 지원 정책의 ' 내국인 역차별' 가능성을 제기했다. 이에 따라 소수자 지원 정책과 관련된 공정성 논쟁 이 본격적으로 격화되고 있다.

다문화 지원 내국인 역차별 주장 확산

이 대통령은 과거 '남성 차별' 문제를 거론했던 데 이어 최근에는 외국인 노동자와 다문화 가정 지원 정책까지 '역차별'과 '불공정'의 프레임으로 확대하고 있다. 이는 자신에 대한 비판을 '정치적 올바름(PC)'에 기반한 '내로남불'로 규정하며 진보 진영과 공방을 이어가고 있다.

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일부 전문가들은 이 대통령이 갈라치기 정치에 편승했을 뿐만 아니라, 누리꾼과 언론의 비판에 일일이 맞대응하면서 논란이 커지고 있다고 지적했다. 이 대통령은 이날 엑스(구 트위터)에 '정치적 올바름이 오늘날 대중의 반발과 피로감에 부딪힌 이유는 그 지향 가치 자체가 아니라, 이를 주창하는 태도에 내재된 언행불일치와 내로남불에 있다'고 적었다.

또한 '가장 부정의했던 전두환이 정의사회 구현을 외치니 정의나 정의사회라는 말 자체가 오염되고 말았다'며 '스스로 지키지 못하는 기준을 남에게만 강요하는 내로남불의 태도가 지속되는 한 정치적 올바름에 대한 비판과 냉소는 피하기 어렵다'고 강조하며 전두환 정권의 사례를 소환했다.

반페미 커뮤니티 공유가 논란의 시작

이 같은 논란은 이 대통령이 지난달 28일 반페미니즘 및 보수 성향 온라인 커뮤니티로 분류되는 '에펨코리아'의 게시물을 공유하며 시작됐다. 해당 게시물에서는 다문화 가정 산모가 공공 산후조리원 예약 순위에서 상위권에 있는 것을 문제 삼았다.

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이 대통령은 해당 글에 '좋은 지적'이라고 평가했고, 이튿날 다문화 가정 지원 정책을 두고 '본래 취지를 벗어난 과잉으로 특혜에 이르거나 내국인 가정에 대한 역차별이 되어서는 안 된다'고 밝혔다.

지난달 31일에는 '다문화 가정 지원 정책 중 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다'고 적었다. 비판을 반박하는 과정에서는 'PC주의', '맹목적인 도덕적 비호', '기계적 피해주의', '교조적 태도' 등의 표현을 사용하며 강경한 입장을 보였다.

과거 발언과 일관된 '역차별' 프레임

이 대통령이 소수자 관련 역차별 및 불공정 프레임을 꺼낸 것은 이번이 처음이 아니다. 대선후보 시절인 2021년 11월 10일, 국민의힘 대선 경선 후보였던 홍준표 전 국민의힘 의원 지지자가 올린 '광기의 페미니즘을 멈춰주셔야 한다'는 글을 페이스북에 공유했다.

지난해 9월 19일 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서는 '특정 영역에선 남성들이 상대적으로 차별당하는 측면이 있다'며 '취업하기까진 여성이 좀 유리하고 남성이 차별받는 것 같다. 군대를 가야 하는데 가산점도 안 준다. 그런데 취직을 하고 난 뒤에는 남자가 더 우대받고 여성이 차별받는 것 같다'고 말했다.

이 대통령은 원민경 성평등가족부 장관에게 '남성 차별' 문제를 살펴보라고 지시하기도 했다. 이처럼 이 대통령은 '남성 차별'에서 '내국인 역차별'로 관심사를 넓혀가고 있는 양상이다.

외국인 노동자 비판과 정치적 해석

지난 1월 23일 울산 타운홀 미팅에서 이 대통령은 '조선업 분야에서 외국인 노동자를 싸게 고용하는 것인데 지역 경제에 무슨 도움이 되나. 지역 노동자들의 노동 기회는 빼앗은 게 아닌가'라고 말했다. 지난달 27일 국무회의에서는 농어촌 인력 부족 문제와 관련해 '외국인 노동자는 국가 경제에 크게 도움 안 된다. 전부 다 송금해 버리니까'라고 발언했다.

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지난달 20일 국무회의에서는 외국인의 국민연금 추후납부 제도와 관련해 입법을 해서라도 기수혜자에 대한 추가 조치를 검토하라고 지시했다. 이는 이미 추납을 완료한 외국인의 연금을 소급해 환수하라는 취지로 해석된다.

이 같은 언급들은 최근 지지율 정체 국면에서 공정성에 민감한 2030 청년 유권자를 겨냥했다는 해석이 나온다. 권영국 전 정의당 대표는 지난달 30일 페이스북에 '최근 대통령의 이주노동자와 다문화가족에 대한 발언과 글은 공정성 프레임에 기대어 불공정성에 민감한 세력으로부터 지지를 끌어오려는 정치적 의도로 읽힌다'고 적었다.

유럽 극우 정치와 유사성 지적

이 대통령의 발언은 자원 부족으로 인한 사회갈등 원인을 소수자에 대한 과도한 특혜 탓으로 돌린다는 측면에서 유럽 극우 정치와 맞닿아있다는 주장도 제기된다. 박원석 전 정의당 의원은 유럽의 강성 우파 정치인들도 노골적인 인종주의보다는 복지의 공정한 배분, 납세자의 권리, 문화적 정체성, 표현의 자유를 내세운다고 지적했다.

박 전 의원은 이러한 정치가 민주주의를 정면으로 부정하지 않고, 오히려 공정과 자유, 국민 주권이라는 민주주의의 언어를 활용해 공동체의 경계를 좁힌다고 분석했다. 그는 '배제의 정치가 가장 세련된 얼굴을 얻는 순간'이라고 경고했다.

최창렬 용인대 특임교수는 '의도와는 다르게 대통령이 다문화 정책에 과도하게 집착한다는 느낌을 준다'며 '여론의 인식이 대통령이 원하는 쪽으로 흘러가지 않는 만큼, 대통령이 일일이 논박하는 흐름을 일단 끊어줘야 한다'고 조언했다.

최 교수는 대통령이 외부 비판을 혼자 다 막아내면서 논쟁의 중심에 서는 것이 제일 문제라며, 청와대 참모들에게 반박을 맡기는 식으로 일보 후퇴하고 시간을 벌며 이보 전진해야 한다고 강조했다.