이재명 대통령, 베트남과 국가 개조 전략 사업 협력 강화…원전·인프라 투자 확대

이재명 대통령이 베트남을 국빈 방문하여 또 럼 서기장과 정상회담을 갖고, 베트남의 국가 개조 전략 사업에 한국 기업의 참여를 확대하기로 합의했습니다. 원전, 인프라, 과학기술 등 다양한 분야에서 협력이 강화될 예정입니다.

이재명 대통령 은 22일(현지시간) 베트남 을 국빈 방문 중 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담 을 갖고, 베트남 의 국가 개조 전략 사업에 한국 기업의 참여를 확대하기로 합의했습니다. 회담은 약 2시간 동안 진행되었으며, 소인수회담과 확대회담으로 구성되었습니다.

이 대통령은 베트남의 ‘2045년 고소득 선진국 진입’ 비전을 위한 최적의 파트너임을 강조하며, 에너지 및 인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 했습니다. 또 럼 서기장 역시 한국 기업의 투자 확대를 환영하며, 특히 인프라 개발, 스마트시티, 반도체, AI 데이터센터, 원전, 스마트항만 등 우선 분야에 대한 협력을 강조했습니다. 구체적인 협력 방안으로는 한국 민간 기업의 베트남 호찌민 메트로 2호선 건설 사업에 대한 철도 차량 수출 계약(1억 1000만 달러 규모)이 체결될 예정입니다.

또한, 베트남의 초대형 국책 사업인 북남고속철도 사업(96조원 규모)과 동남신도시 1지구, 쟈빈 신공항 등 신도시 및 신공항 사업에 대한 협력 방안도 논의되었습니다. 원전 분야에서도 한국전력공사와 베트남 국가산업에너지공사(PVN) 간 원전 개발 및 금융 협력에 대한 양해각서(MOU)가 교환되어, 닌투언 원전 2호기 신규 건설 협력이 한 걸음 더 나아갔습니다. 양국은 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 달성을 목표로, 농축산품 교역 증진을 위한 협력도 가속화하기로 했습니다.

이 외에도 과학기술, 기후변화, 환경 등 미래 분야 협력 강화, 전력 인프라 및 물 안보 협력, 국제무대에서의 협력 확대 등 다양한 분야에서 협력이 이루어졌습니다. 양국은 총 12건의 MOU를 교환했으며, 이 대통령은 한반도의 평화와 안정을 위한 구상을 설명하고, 또 럼 서기장은 이에 대한 지지를 표명했습니다. 이 대통령은 회담에서 베트남 국기 색상을 반영한 붉은 넥타이를 착용하여 양국 간의 우호적인 관계를 상징했습니다. 이번 국빈 방문은 양국 관계를 더욱 발전시키고, 공동 번영의 미래를 함께 만들어 나가는 중요한 계기가 될 것으로 기대됩니다.

특히, 베트남의 경제 성장과 한국 기업의 해외 진출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 양국 간의 전략적 신뢰를 바탕으로 외교, 국방, 안보 등 핵심 분야에서의 실질 협력 확대가 기대됩니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 베트남 정상회담 원전 인프라 투자 경제협력

United States Latest News, United States Headlines