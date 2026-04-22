이재명 대통령 베트남 국빈 방문…재계 총수들 경제사절단 동행, 현지 투자 확대

이재명 대통령의 베트남 국빈 방문에 맞춰 삼성, SK, LG 등 국내 주요 기업 총수들이 경제사절단에 참여하여 현지 생산 및 R&D 역량 강화에 나섰다. 베트남은 한국의 주요 교역국으로서, 이번 사절단 활동은 양국 경제 협력의 새로운 지평을 열 것으로 기대된다.

이재명 대통령 의 베트남 국빈 방문에 맞춰 국내 주요 기업 총수들이 대거 경제사절단 에 동행하며 베트남 현지 생산 및 연구개발 역량 강화에 적극적으로 나섰다. 이번 경제사절단 은 한- 베트남 경제 협력의 새로운 지평을 열고, 양국 관계를 더욱 발전시키는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

특히, 베트남은 중국과 미국에 이어 한국의 3대 교역국으로서, 2015년 자유무역협정(FTA) 발효 이후 수출 규모가 괄목할 만하게 성장했다. 이러한 성장세에 발맞춰 국내 기업들은 베트남을 글로벌 생산 기지이자 미래 성장 동력 확보의 핵심 지역으로 주목하고 있다. 삼성, SK, LG, 현대자동차, 롯데, HD현대, GS, 두산에너빌리티, 효성, SK텔레콤 등 재계 거물들이 이번 사절단에 참여하여 베트남 현지 기업과의 협력 방안을 모색하고, 투자 기회를 발굴하는 데 주력했다.

최태원 SK그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 주요 그룹 총수들은 현지 사업 확대를 위한 구체적인 계획을 논의했으며, 특히 친환경 에너지, 정보통신기술(ICT), 유통, 관광 등 다양한 분야에서 협력 가능성을 타진했다. 현대자동차는 베트남 탄꽁그룹과의 협력을 강화하여 차량 생산 능력을 확대하고, SK그룹은 빈그룹 등 현지 대기업과의 전략적 투자를 통해 에너지 인프라 구축에 참여하는 방안을 검토하고 있다.

롯데그룹은 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 중심으로 유통 및 관광 사업을 확장하고 있으며, LS전선은 신도시 개발 프로젝트에 초고압 케이블을 공급하며 베트남 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 이번 경제사절단 활동은 단순한 투자 유치를 넘어, 한국 기업들의 베트남 내 장기적인 성장 기반을 마련하고, 현지 경제 발전에 기여하는 것을 목표로 한다. 특히, 베트남 정부의 경제 개발 정책과 한국 기업들의 첨단 기술 및 경영 노하우를 결합하여 시너지 효과를 창출하고, 새로운 비즈니스 모델을 개발하는 데 초점을 맞추고 있다.

SK그룹은 부채비율을 낮춰 확보한 재무 여력을 바탕으로 베트남 내 수소 및 친환경 에너지 기반 시설 수주에 적극적으로 나서고 있으며, LG전자는 하이퐁 등을 중심으로 가전 생산 기지와 R&D 조직을 구축하여 동남아시아 시장 공략의 전진 기지로 활용하고 있다. 이러한 노력들을 통해 한국 기업들은 베트남 시장에서 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이루어낼 수 있을 것으로 전망된다. 또한, 이번 사절단 방문은 양국 간의 상호 이해를 증진하고, 미래 지향적인 협력 관계를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

베트남 경제사절단 이재명 대통령 삼성 SK LG 투자 R&D FTA 교역

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼성증권, 전경련 복귀 안 한다…4대그룹 계열사 중 처음삼성증권이 4대그룹(삼성·SK·현대차·LG) 계열사 중 처음으로 전국경제인연합회(전경련)의 후신 한국...

Read more »

“삼성전자 없었으면 어쩔 뻔”…경제공헌도 2위~5위 더한 것보다 커대기업집단 기여는 삼성-현차-SK-LG 에너지기업 매출·수출 기여도 커지고 쿠팡은 고용·가계소득에 높은 기여

Read more »

‘전쟁 터진’ 이스라엘에 韓 해외법인 8곳, 삼성 5곳 최다 피해 현황은?SK·LG·OCI도 각 1곳 법인 운영 “아직 직접 피해 없으나, 상황 예의 주시”

Read more »

재생에너지 ‘직거래’로 RE100 대응 나선 대기업들, 실상은 ‘아직’현대·SK·LG 등 PPA 체결, 여전히 재생에너지 비중 미미…전력 산업 민영화 우려도

Read more »

트럼프 체면 살리고, 정의선은 관세 피하고 … 백악관서 '윈윈 빅딜'현대차 역대급 美투자삼성·SK·LG 등 다른 대기업도對美 투자 규모 더 늘릴지 촉각

Read more »

트럼프 “허가 막히면 찾아와라”…현대차 통큰 베팅, 대미 전략 모범사례 될까현대차 역대급 美투자 삼성·SK·LG 등 다른 대기업도 對美 투자 규모 더 늘릴지 촉각

Read more »