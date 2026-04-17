이재명 대통령, 청년 정책 전담 조직 필요성 제기…“다른 나라는 청년부도 있는데”

이재명 대통령이 공공기관 업무보고에서 청년 정책을 전담할 별도 조직의 부재에 대한 문제의식을 제기하며, 필요하다면 연구기관 신설이나 정부 부처 내 전담 조직 마련을 검토하겠다고 밝혔다. 김민석 국무총리도 이에 공감하며 청년 정책 전담 부서의 필요성에 대해 고민하고 있다고 답했다.

이재명 대통령 은 17일 공공기관 및 유관기관 업무보고 자리에서 청년 정책 전담 조직 의 필요성을 제기하며 깊은 문제의식을 드러냈다. 백일현 한국청소년정책연구원 원장이 기존 청소년 정책 업무에서 성인기 이행 지연으로 청년 정책 까지 함께 다루고 있다는 설명을 듣던 중, 이 대통령은 우리나라에 청년 정책 을 전문적으로 연구하는 별도의 기관이 없으며 청소년정책연구원이 사실상 그 역할을 겸하고 있다는 사실에 대해 놀라움을 표했다.

이에 백 원장은 각 유관 기관들이 관련 주제에 대해 연구를 수행하고 있음을 언급하며, 노동연구원이나 보건사회연구원 등에서도 청년 정책 관련 연구를 진행하고 있다고 설명했다. 한국청소년정책연구원은 청년들의 전반적인 실태 파악, 정책 방향 설정, 참여 원리 등에 초점을 맞춘 연구를 수행하고 있다고 덧붙였다.

이 대통령은 청년 특화 연구 기관의 부재를 지적하며, 백 원장에게 해당 연구기관이 그런 역할을 수행할 의향이 있는지 물었다. 백 원장은 올해부터 시행되는 청년정책 기본계획 수립 연구를 작년에 한국청소년정책연구원에서 수행했다는 점을 언급하며, 연구원에서 해당 역할을 수행하고자 하는 의지를 밝혔다. 그럼에도 불구하고 이 대통령은 청년 정책이 부수적으로 취급되는 느낌에 대해 아쉬움을 토로했다.

이한주 경제인문사회연구회 이사장이 청년 정책을 포함한 다부처 연구 과제들이 경제인문사회연구회에서 협동 연구 형태로 수행되고 있다고 설명했을 때, 이 대통령은 여성, 산업, 지역, 농업 등 다양한 분야에 전담 조직이 있음에도 불구하고, 우리 사회의 심각한 문제 중 하나인 청년 문제를 전담할 조직이 없다는 점에 대해 의문을 제기했다. 이 대통령은 다른 나라에는 청년부나 청년 전담 장관까지 존재하는 상황에서, 우리나라에는 전담 부서조차 없는 현실을 지적하며, 청년 정책 연구 또한 독자적으로 수행될 필요가 있다고 강조했다. 그는 필요하다면 별도의 연구 기관을 신설하거나 정부 정책 부서 내부에 전담 조직을 마련하는 방안을 고려해보겠다고 밝히며, 국무회의에서 이를 발제하여 논의하겠다는 뜻을 내비쳤다.

김민석 국무총리 역시 현재 국정에 대한 국민 만족도가 떨어지는 부분 중 하나로 청년 문제에 대한 깊은 고민을 공유했다. 김 총리는 청년정책협의회나 청년관계장관회의를 운영해왔지만, 정부 내에 청년 정책만을 전담하는 부서가 없다는 점을 인정했다. 현재 총리실에 청년실이 있고 외곽에 청년재단이 있어 모든 회의에 참여시키고 있지만, 이 대통령의 지적처럼 청년 정책만을 집중적으로 다루는 전담 단위가 없다는 점을 인지하고 있다고 말했다. 그는 이제는 청년 관련 사안들이 많아진 만큼, 이를 한곳에 모아 집중적으로 다룰 수 있는 방안에 대해 고민하고 있다고 덧붙였다.

이러한 논의는 청년 문제의 중요성을 다시 한번 환기시키고, 실질적인 정책 추진을 위한 조직 개편의 필요성을 시사한다. 청년 세대가 겪는 다양한 어려움과 불확실성에 대한 사회적 관심이 높아지고 있는 가운데, 전담 조직의 신설 또는 강화는 청년들의 삶의 질을 향상시키고 미래에 대한 희망을 심어주는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다





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