이재명 대통령 국정수행 긍정평가 67% 기록, 2주 연속 최고치… 국민의힘 지지도 반등

한국갤럽 4월 2주차 조사에서 이재명 대통령 국정수행 긍정평가 67% 기록, 국민의힘 지지도 20% 회복. 대구/경북 지역의 지지율 변화 주목

이재명 대통령의 국정수행 에 대한 긍정평가 가 4월 둘째 주 한국갤럽 여론조사 에서 67%를 기록하며 2주 연속 취임 후 최고치를 유지했다. 부정평가는 24%로 전주 대비 소폭 상승했으며, 10%는 의견을 유보했다. 이번 조사는 지난 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 전화 인터뷰 방식으로 진행되었으며, 응답률은 15.0%였다. 연령별, 지역별, 지지 정당별 등 다양한 층에서 긍정 평가가 나타났으며, 특히 대구/경북 지역의 긍정률이 크게 상승했다. 중동 전쟁 대응에 대한 평가가 주요 요인으로 작용하면서, 긍정 평가 이유로는 경제/민생, 외교, 전반적인 국정 운영, 직무 능력 등이 꼽혔고, 부정 평가 이유로는 경제/민생/고환율 문제, 과도한 복지/민생지원금, 부동산 정책, 국고 낭비 등이 지적되었다. 한국갤럽은 소득 하위 70%에 대한 고유가 피해 지원금 지급에 대해 긍정적인 평가가 더 높게 나타났다고 밝혔다.

\이번 조사에서 국민의힘 지지도는 2주 만에 20%를 회복하며 현 정부 출범 이후 최저치에서 벗어났다. 더불어민주당 지지도는 48%로 변화가 없었다. 대구/경북 지역에서는 민주당과 국민의힘 지지도가 오차범위 내에서 팽팽하게 나타났으며, 이는 해당 지역의 정치 지형 변화를 시사한다. 이념 성향별로는 진보층의 민주당 지지, 보수층의 국민의힘 지지가 강화되는 경향을 보였다. 중도층에서는 민주당과 국민의힘 지지율의 변동이 있었고, 특정 정당을 지지하지 않는 유권자 비율도 존재했다. 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p이다. 자세한 내용은 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.\이러한 여론조사 결과는 현재 정부의 국정 운영에 대한 국민들의 전반적인 인식을 보여주는 중요한 지표로 작용한다. 긍정평가 유지를 위해서는 경제 회복과 민생 안정, 효율적인 외교 정책 추진이 중요하며, 부정평가 요인으로 지적된 경제 불안, 복지 정책, 부동산 문제 등에 대한 적극적인 해결 노력이 필요하다. 특히 중동 전쟁 상황과 관련된 정책 결정은 국민들의 평가에 큰 영향을 미치므로, 신중하고 전략적인 접근이 요구된다. 또한, 대구/경북 지역의 정치 지형 변화에 대한 분석을 통해, 지역별 맞춤형 정책 수립과 소통 전략 마련이 필요할 것으로 보인다. 정당 지지도 변화를 통해, 각 정당은 지지층 결집을 위한 노력과 함께 중도층 유권자들의 마음을 얻기 위한 노력을 지속해야 할 것이다





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이재명 국정수행 긍정평가 국민의힘 여론조사

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