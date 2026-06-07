이재명 대통령, 한성숙 중소벤처기업부 장관을 새로운 국무총리 후보로 지명

청와대는 이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 차기 국무총리 후보로 지명했다고 발표했다. 후보자는 재산·병역·세금·범죄 여부를 포함한 전면적 서류를 제출했으며, 국회 인사청문 절차를 거쳐 인준이 이루어질 전망이다. 여야는 후보 지명과 투표용지 부족 사태 진상 규명을 두고 의견이 엇갈리고 있다.

청와대는 7일 이재명 대통령 이 신임 국무총리 후보 자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 공식 지명했다고 발표했다. 이재명 정부는 이번 인사를 통해 두 번째 총리 후보를 내세우며 행정차원의 연속성을 강조하고 있다.

한 후보는 중소벤처기업부 장관을 역임하면서 기업 친화 정책과 창업 지원 사업을 활발히 전개해 온 인물로, 경제 활성화와 일자리 창출에 대한 역량을 인정받아 총리 후보에 올랐다는 평가를 받고 있다. 대통령은 한 후보자의 겸손한 태도와 추진력을 높이 평가하며, 향후 국정 전반에 걸쳐 중요한 역할을 수행할 것이라는 기대감을 표명했다. 한 후보자는 지금까지 재산 내역, 병역 기록, 세금 체납 여부 및 범죄 경력 등 모든 사항을 투명하게 공개하는 서류를 제출했으며, 이 서류는 인사청문 요청안에 첨부돼 국회의 인사청문 절차가 개시될 예정이다.

인사청문법에 따라 국회는 요청안을 접수한 날로부터 15일 이내에 청문을 마치고, 전체 심사 절차를 20일 이내에 완료해야 한다. 청문 과정에서는 후보자의 과거 행적과 관련된 의혹이 제기될 경우 여야가 치열한 논쟁을 벌이는 경우가 많다. 그러나 현재 더불어민주당이 단독 과반수를 확보하고 있어 인준 절차가 크게 지연될 가능성은 낮아 보인다. 한편, 야당은 이번 총리 후보 지명을 두고 여러 입장을 내비치고 있다.

최보윤 수석대변인은 최근 논평에서 현재 시점이 총리 교체를 앞세우기에 적절한지에 대한 우려를 표명하며, 먼저 투표용지 부족 사태에 대한 진상 규명이 선행돼야 한다는 의견을 제시했다. 이는 한 후보자의 인준 절차가 다른 국정 과제와 연계될 가능성을 시사하는 발언으로 해석되고 있다. 민주당 김한규 원내정책수석부대표는 페이스북을 통해 한 후보자의 능력을 높이 평가하며 진심으로 응원한다는 메시지를 전했다. 이전에 동일한 절차가 6월 말에 진행돼 7월 3일 국회 본회의에서 표결을 거쳐 임명장을 받은 사례를 떠올리면, 이번 인사청문도 순조롭게 진행될 경우 내달 초중순에 정식 임명이 이루어질 전망이다.

이번 지명은 대통령과 국회, 그리고 여야 간의 미묘한 균형을 시험하는 중요한 사안으로, 향후 국정 운영에 미칠 파급 효과가 주목된다





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이재명 대통령 한성숙 국무총리 후보 인사청문 여야 갈등

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