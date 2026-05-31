이재명 대통령, 사전투표 중 기표지 노출 논란과 전직 대통령들의 영남권 유세

6·3 지방선거 사전투표율이 역대 최고치를 기록한 가운데, 이재명 대통령의 기표지 노출 논란과 전직 대통령들의 영남권 유세가 선거에 미칠 영향에 대해 분석한다.

2024년 6월 3일 실시되는 전국단위 지방선거의 사전투표 가 역사적인 투표율을 기록하며 마감됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면, 이번 지방선거 사전투표 율은 23.51%로, 2014년 사전투표 제도 도입 이후 최고치를 경신했다.

이는 유권자의 정치 참여 의식이 높아지고 있음을 반영하는 지표이며, 선거 결과에 대한 국민적 관심이 그만큼 뜨거움을 보여준다. 현재 여야는 주요 경쟁 지역에서 여론조사 오차범위 내 접전을 벌이고 있어, 사전투표 결과가 최종 승패를 예측하는 중요한 단서로 작용할 전망이다. 사전투표 기간 중 가장 큰 이슈 중 하나는 이재명 대통령의 기표지 노출 사건이다. 이 대통령은 사전투표 첫날 서울 종로구 삼청동 제1투표소에서 투표를 하던 중, 기표된 투표용지가 접히지 않은 상태로 기표소 밖으로 노출되는 상황이 발생했다.

당시 이 대통령은 선거사무원에게 기표 도장에 대한 문의를 하며 투표지를 들고 나왔고, 이 장면은 현장에 있던 언론 카메라에 그대로 포착됐다. 이에 대해 국민의힘은 "기표된 투표지는 비밀에 부쳐야 한다"는 선거법 규정을 어긴 것으로 보고, 이 대통령을 선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다. 그러나 중앙선거관리위원회는 "기표된 투표지를 잠시 노출한 것이고, 비밀 투표의 본질을 해칠 정도는 아니다"라는 입장을 밝히며 위법성이 없다고 판단했다. 선관위의 해석에 따라本次 사건은 공식적으로 종결됐지만, 대통령의 사소한 실수가 정치적 논란으로 비화되는 과정은 역시 주목할 만하다.

정치적 논란은 이 대통령의 SNS 활동으로도 이어졌다. 그는 사전투표가 진행 중이던 연이틀 사회관계망서비스에 글을 올려 "'투표 포기'는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것"이라고 주장했다.

'그들'이 특정 세력을 지칭하는지 명시하지 않아 해석의 여지가 남았지만, 보수 진영을 비판하며 진보· liberal 성향 유권자에게 투표 독려를 촉구한 메시지로 읽힌다. 대통령의 투표 독려 자체는 헌법상 정치적 중립 의무와 무관하지만, "투표일이 코앞인 시점에서 조금이라도 선거개입 오해를 살 수 있는 언행은 자제해야 한다"는 지적이 제기됐다. 특히 특정 진영을 지목하지 않으면서도 '편드는 것'이라는 구절을 사용한 것은, 여야 모두의 지지를 받아야 할 국가元首로서의 자세와 거리가 있다는 비판을 샀다. 한편 영남권에서는 전직 대통령들의 유세 활동이 이슈화됐다.

박근혜 전 대통령은 충청권과 강원 지역을 돌며 국민의힘 공천 후보 지원에 나선 데 이어, 지난 5일 다시 대구를 방문해 국민의힘 후보 지지 유세를 벌였다. 이명박 전 대통령도 부산을 찾아 교회 예배 후 국민의힘 시장 후보와 함께 전통시장을 방문하며 지지를 호소했다. 영남권은 이번 지방선거에서 여야 모두 승부처로 꼽는 광역단체장 경합이 벌어지는 지역이다. 이에 따라 보수 진영은 전직 대통령들의 지지층 결집 효과를 노리며 막판 지원에 나섰지만, "중도층이나 합리적 보수 성향 유권자들이 고령의 전직 대통령频繁한 등장에 어떻게 반응할지"에 대한 우려도 제기된다.

전직 대통령들의 정치적 영향력이 여전히 유효하지만, 지나친 개입이 역효과를 낼 수 있다는 지적이다. 이번 지방선거는 사상 최고 사전투표율 속에 유권자의 성숙한 시민의식이 드러나고 있다. 전국 투표소에서 이전 선거와 같은 물리적 충돌이나 불법 선거운동 논란은 크게 발견되지 않았으며, 사전투표를 둘러싼 부정선거 의혹도 크게 부각되지 않았다. 그러나 이재명 대통령의 기표지 노출 및 SNS 발언, 전직 대통령들의 영남권 유세 등은 선거의 공정성과 정치적 중립에 대한 논의를 불러일으키며 선거 마지막날까지 정치적 긴장감을 유지하고 있다





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