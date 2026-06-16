이재명 대통령, G7 회의서 트럼프와 30초 대화…"북한 문제 평화적 해결 주도해 달라"

프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 초청국 환영행사에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 단체사진 촬영 중 서로 인사를 나누며 약 30초간 대화를 나눈 것으로 알려졌다. 이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 중동전쟁 해결 경험을 언급하며 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 줄 것을 요청했고, 트럼프 대통령은 노력하겠다고 화답했다. 이번 조우는 지난해 10월 APEC 계기 한미 정상회담 이후 8개월 만이며, 최근 미중 정상회담 직후 전화 통화에 이어 북한 문제를 중심으로 한 반복적인 소통이 이어지고 있다. 미국 내에서는 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 마무리한 후 북한과의 대화를 재개할 것이라는 전망이 제기되고 있으며, 트럼프 대통령이 최근 SNS에 2018년 북미 정상회담 당시 사진을 게시한 것이 그 단서로 주목받고 있다.

주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 한반도 평화 에 대한 대화를 나눴다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 초청국 환영행사에서 대화를 나누고 있다.

전민규 기자 이 대통령은 G7 정상들과 초청국 정상의 단체 사진 촬영 과정에서 트럼프 대통령과 만나 인사를 주고받았으며, 두 정상은 마주 선 채로 인사를 포함해 30초가량 대화를 나눴다. 트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계의 근황을 물었고, 이 대통령은 "중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라"고 요청했다고 강유정 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 전했다. 강 대변인은 "트럼프 대통령은 북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다는 의사를 밝히며 화답했다"고 전했다.

이 대통령과 트럼프 대통령이 조우한 건 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한·미 정상회담 이후 8개월 만이다. 이 대통령은 미·중 정상회담 직후인 지난달 17일엔 트럼프 대통령과 전화 통화로 미·중 정상회담 결과 및 한·미 관계 발전 방안에 대한 대화를 나눴다. 미국 정치권에선 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 매듭지은 만큼 11월 중간선거 이후엔 북한과의 대화를 시도할 거란 전망이 많다.

트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상이 마무리되기 하루 전날인 지난 13일(현지시간) 김정은 북한 위원장과 자신이 싱가포르에서 나란히 걷는 사진을 아무런 설명 없이 SNS에 게시했기 때문이다. 이 사진은 트럼프 대통령의 집권 1기 당시인 2018년 6월 싱가포르 북·미 정상회담으로, 당시 트럼프 대통령과 김 위원장은 ▶한반도 평화체제 구축 ▶한반도 비핵화 ▶전사자 유골 송환 등의 내용을 담은 합의문을 도출했었다. 한편, 이 대통령이 이날 오후 의장국 프랑스 측이 마련한 음악회 관람 직후 트럼프 대통령에게 김혜경 여사를 "이쪽은 제 아내입니다(This is my wife)"라고 소개하는 장면도 포착됐다. 에비앙=오현석 기자 oh.hyunseok1@joongang.co.k





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이재명 트럼프 G7 한반도 평화 북미 관계

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