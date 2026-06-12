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이재명 대통령 국정 지지도 60%대 아래로 떨어짐... 부실선거·선관위 문제가 큰 이유

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이재명 대통령 국정 지지도 60%대 아래로 떨어짐... 부실선거·선관위 문제가 큰 이유
이재명 대통령국정 지지도부실선거
📆6/12/2026 2:27 AM
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이재명 대통령의 국정 지지도가 한국갤럽 조사에서 60%대 아래로 떨어진 건 지난 2월 1주차(58%) 이후로 4개월 만이다. 부정 평가의 이유로는 '부실 및 부정선거·선관위 문제'(16%)가 가장 큰 비중을 차지했다. 이 대통령의 국정 지지도는 취임 1년 기준으로 문재인 전 대통령에 비해 21%p 낮은 것으로 나타났다.

이재명 대통령 이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 한국갤럽이 지난 9∼11일 전국 만 18세 이상 유권자 1천2명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 이같이 조사됐다고 밝혀졌다.

이 대통령의 국정 지지도가 한국갤럽 조사에서 60%대 아래로 떨어진 건 지난 2월 1주차(58%) 이후로 4개월 만이다. 부정 평가의 이유로는 '부실 및 부정선거·선관위 문제'(16%)가 가장 큰 비중을 차지했다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(14%), '부동산 정책'(9%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(8%) 등의 순이었다. 반면, 서울과 대구·경북은 모두 48%의 지지도를 기록, 과반 문턱을 넘지 못했다. 40대가 72%로 가장 높은 지지세를 보였으며 50대(67%), 60대(54%), 30대(53%), 70대 이상(51%)의 순이었다.

이 대통령의 국정 지지도는 취임 1년 기준으로 문재인 전 대통령에 비해 21%p 낮은 것으로 나타났다. 박근혜 전 대통령은 취임 1주년 당시 현재 이 대통령과 같은 57%의 국정 지지도를 기록했다고 한국갤럽은 밝혔다. 취임 1년 기준으로 역대 대통령 중 노태우 전 대통령은 45%, 김영삼 전 대통령 55%, 김대중 전 대통령 60%, 노무현 전 대통령 25%, 이명박 전 대통령 34%, 윤석열 전 대통령은 35%의 지지율을 각각 기록했다. 반면 국민의힘은 직전 조사 대비 7%p 상승하면서 이재명 정부 출범 후 최고치를 기록했다.

한편, 응답자들에게 장래 대통령감을 자유 응답 방식으로 물어본 결과 오세훈 서울시장이 9%로 1위를 차지했다. 민주당 정청래 대표, 개혁신당 이준석 대표, 황교안 전 국무총리, 김부겸 전 국무총리, 민주당 송영길 의원, 국민의힘 이진숙 의원, 홍준표 전 대구시장 각각 1%를 기록했다. 한국갤럽은 '사상 첫 5선 서울시장이 된 오세훈, 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 무소속으로 당선한 한동훈이 국민의힘 지지층에서 각각 선호도 20% 내외로 재부상했다'며 '조국과 김민석은 더불어민주당 지지층에서 주목받으나 다른 이들을 크게 앞서지는 못했다'고 설명했다

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이재명 대통령 국정 지지도 부실선거 선관위 문제 한국갤럽 조사 문재인 전 대통령

 

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