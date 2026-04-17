이재명 대통령, 공직자들에게 국가 운명 좌우하는 책임감 강조하며 최선 당부

이재명 대통령은 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 공직자의 자세와 국가 운영에 대한 중요성을 역설하며, 국민으로부터 위임받은 권한과 예산을 국가와 국민을 위해 최선을 다해 사용할 것을 당부했다. 이 대통령은 공직자의 행동이 국가의 운명과 국민의 삶에 지대한 영향을 미친다고 강조하며, 모든 공직자가 사명감을 가지고 업무에 임해줄 것을 촉구했다.

이재명 대통령 은 17일 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고 자리에서 공직자 의 자세와 국가 운영에 대한 깊은 통찰을 담은 당부를 전했다. 이 대통령은 공직자 들의 행동 하나하나가 국가의 운명을 좌우할 수 있음을 강조하며, 모든 업무에 최선을 다해 임해줄 것을 촉구했다.

그는 공무원의 시간 가치에 대한 자신의 지론을 다시 한번 피력하며, 직위의 높고 낮음과 역할의 크고 작음에 관계없이 모든 공직자가 국가의 공적 업무를 수행한다는 점에서 동등한 책임감을 가져야 한다고 역설했다. 중앙 부처 소속이 아니거나, 직접적인 행정 업무가 아닌 연구 활동에 종사하거나, 정부 업무를 위탁받아 수행하는 기관에 속해 있더라도, 이들 모두는 '공적 기관'으로서 부여된 예산과 권한의 중요성을 인식하고 사명감을 다잡아야 한다는 지적이었다. 이는 곧 공직자가 국민으로부터 위임받은 권한과 예산을 오직 국민과 국가의 이익을 위해 사용해야 함을 의미한다.

이 대통령은 국민의 생사, 삶의 질 변화, 사회의 희망 또는 절망 여부가 궁극적으로 공직자들의 손에 달려 있다고 개탄하며, 대통령으로서 가장 큰 책임을 지겠지만, 보고에 참석한 기관장들과 그들이 지휘하는 일선의 공직자들 역시 국가의 운명과 국민의 삶에 지대한 영향을 미친다는 사실을 잊지 말아야 한다고 재차 강조했다.

이날 업무보고는 지난해 12월 부처 업무보고에서 제외되었던 경제·인문사회연구회, 국가과학기술연구회 등 총 102개의 공공기관 및 부처 유관기관을 대상으로 진행되었다. 청와대 측은 이들 기관이 정부로부터 재정 지원을 받거나 정부 업무를 위탁받아 수행하는 등 공공성을 지니며, 각 부처의 핵심 업무와 밀접하게 관련된 기관들로 선정되었다고 설명했다.

이 대통령은 업무보고가 예상보다 늦어진 점을 언급하며, 그동안 기관들이 업무 파악에 충분한 시간을 가졌을 것이며, 선행된 다른 기관들의 사례를 보며 나름의 대비를 했을 것이라는 여유로운 인사말을 건네기도 했다. 또한, 참석자들의 기관장 임기를 묻는 과정에서 상당수가 6개월에서 2년 미만의 짧은 임기를 가진다는 사실을 확인하고, 이는 기관장들이 비교적 빠른 시일 내에 임명되었음을 시사한다고 덧붙였다.

참고로, 26개 정부출연연구기관을 총괄하는 경제인문사회연구회의 이사장은 국무총리가 임명하며, 현재 이한주 이사장은 국정기획위원장 출신으로 지난해 11월 임명되었다. 23개 과학기술 정부출연연구기관을 총괄하는 국가과학기술연구회의 이사장은 이사회의 추천과 과학기술정보통신부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 임명하며, 김영식 이사장은 2024년 11월까지 재임 예정이다.





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