이재명 대통령이 G7 정상회의 참석을 위한 유럽 순방길에 나서면서 환송 행사에 정청래 더불어민주당 대표를 초대하지 않아 당·청 관계가 얼어붙고 있다. 이는 전날 지방선거 패배에 대한 민주당 지도부 비판과 연결되어 8월 전당대회를 앞두고 내부 갈등이 표면화되고 있음을 보여준다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사는 G7 정상회의 참석을 계기로 열흘간의 유럽 순방 일정을 시작하기 위해 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승했다. 청와대사진기자단에 따르면, 이번 환송 행사 에는 정청래 더불어민주당 대표가 초대받지 못했다.

이는 이 대통령이 전날 6·3 지방선거 격전지 패배 원인을 두고 정 대표가 이끄는 민주당 지도부를 우회적으로 비판한 지 하루 만에 발생한 일로, 8월 전당대회를 앞두고 당·청 관계 긴장이 고조되고 있음을 보여준다. 이 대통령은 브뤼셀에서 열리는 G7 정상회의에 참석하며 유럽 각국 정상과의 회담을 통해 경제 협력 및 글로스포Python한 문제 등에 대해 논의할 예정이다.

청와대 관계자는 정 대표를 초대하지 않은 이유에 대해 "중동 전쟁의 장기화와 선관위 부실 관리 대응 등의 국내 상황을 염두에 둬 청와대 및 내각 인사 등 환송 인원을 최소화했다"고 설명했지만, 정치권에서는 이 대통령이 정 대표에 대한 불편한 심기를 드러낸 것이라는 해석이 지배적이다. 정 대표는 그간 이 대통령의 순방길을 한번도 빠짐없이 배웅한 만큼, 이번 배제는 이례적인 조치로 평가된다. 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 격전지 패배를 "최소한 성공은 아니다"라고 평가하며, "색깔이 다른 사람, 생각이 다른 사람들을 최대한 많이 모아서 포용, 통합의 역할을 잘 해야 한다"고 강조했다.

이는 보수정당 출신 김용남 후보 자격 문제와 김 후보 사퇴론에 소극적이었던 정 대표를 겨냥한 우회적 비판으로 해석된다. 이번 당·청 갈등은 8월 전당대회를 앞두고 민주당 내부의 계파 갈등으로 확산될 가능성이 있으며, 정 대표의 입지와 대응 행보에 정치적 부담이 가중될 전망이다





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이재명 대통령 정청래 대표 더불어민주당 G7 정상회의 6·3 지방선거 당청 관계 전당대회 환송 행사 포용 통합

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