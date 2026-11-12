이재명 대통령, 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 메가프로젝트 착공식 참석

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장은 11월 12일 충남 아산에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 국가 대도약을 위한 첫 삽을 떴다. 이번 행사는 충청지역 경제 활성화를 위한 핵심 축으로 자리매김한다.

이재명 대통령은 11월 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석했다. 이 대통령은 이날 이재용 삼성전자 회장과 함께 대규모 지역 투자 사업의 본격적인 시작을 알리기 위해 기념 시삽을 진행했다. 이는 정부가 중점 추진하는 '3대 메가프로젝트'의 첫 번째 사례로, 지역 경제 활성화와 산업 고도화를 동시에 꾀하는 중요한 계기가 되었다.

3대 메가프로젝트 착공 및 협력 관계 강화

이재용 회장은 이 대통령이 현장에 입장할 때부터 함께하며 착공식 내내 옆자리를 지켰다. 평소와 달리 안경을 쓰지 않은 모습으로 참석했던 이 회장은 환영사에서 국가 대도약의 전기를 마련하기 위해 중앙과 지방정부, 기업이 힘을 모으는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 더 큰 책임감을 갖고 프로젝트 성공에 기여하겠다고 약속했다.

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대통령과 기업 수장 간 시너지와 메시지

이재명 대통령은 축사에서 이 회장을 공개적으로 언급하며, 함께 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 '대체불가 대한민국'을 세우는 디딤돌이 되기를 기대한다고 밝혔다. 그는 삼성전자 임직원과 투자 기업, 충청권 시민, 지방정부에 두루 감사의 뜻을 전했다. 행사 중 충남대학교 학생이 상생 협력 메시지를 발표할 때는 이 대통령과 이 회장이 나란히 앉아 환하게 웃는 모습이 카메라에 포착되기도 했다.

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기념 서명 및 민관합동 점검 회의 진행

착공식 마지막 순서로 이 대통령은 이 회장을 비롯한 정부와 기업, 지방정부 관계자들과 함께 기념 시삽 세레머니를 수행했다. 참석자들은 '대한민국 초격차, 충청에서 화이팅'이라는 구호를 외치며 프로젝트 성공에 대한 의지를 다졌다. 이 대통령은 이 회장의 안내를 받아 온양 공장의 주력 생산 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 직접 서명을 남겼다.

이 대통령은 행사 직후 현장에서 열린 메가프로젝트 4차 민관합동 점검 회의를 직접 주재했다. 이 회의는 사업의 원활한 진행을 위해 관계자들이 함께 참여하여 진행 상황을 공유하고 애로사항을 해소하는 자리로 활용되었다. 이번 행사를 통해 충청권 지역의 산업 인프라 확충과 투자 유치가 본격적으로 가속화될 것으로 예상된다.