이재명 대통령, 민주노총에 사회적 대화 복귀 요청…노동 문제 해결 의지 피력

이재명 대통령이 민주노총을 만나 사회적 대화 참여를 요청하며 노동 문제 해결을 위한 적극적인 의지를 밝혔다. 비정규직 문제, 노동 양극화 해소, 산업재해 예방 등 다양한 현안에 대한 논의를 진행하고, AI 기술 도입에 따른 노동 시장 변화에 대한 우려를 공유하며 해결 방안을 모색했다.

이재명 대통령은 민주노총 지도부를 청와대로 초청하여 간담회를 열고, 사회적 대화 에 보다 적극적으로 참여해 줄 것을 요청하며 사회적 대화 기구 복귀를 촉구했다. 그는 “지금까지 우리는 대화를 잘 안 했다. 싸웠다. 싸우니까 편이 갈리고 서로 일방적인 주장만 하고 개선은 안 되고, 대립과 갈등은 격화되는 문제가 발생했다”며, 열린 대화의 필요성을 강조했다. 특히 민주노총 이 사회적 대화 기구에서 탈퇴한 배경에 공감하며, 정부와의 소통 방식의 변화를 강조했다. 이 대통령은 “우리 정부 안에서는 터놓고 얘기해야 한다. 대화를 일상적이고 공식적으로 하는 것이 필요하다”고 덧붙였다. 그는 사회적 대화 의 중요성을 강조하며, 민주노총 의 적극적인 참여를 통해 사회적 합의를 이루고 노동 관련 문제들을 해결해 나가고자 하는 의지를 드러냈다. 또한, 선진 강국으로 나아가기 위해서는 노동을 존중하고 일터의 안전을 확보하며, 부당한 양극화를 해소해야 한다고 역설했다.

이를 위해 사회·문화적 제도 개혁의 필요성을 언급하며, 진지한 대화를 통해 합리적인 해결책을 모색해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 사회적 대화의 긍정적인 측면을 강조하며, 민주노총의 적극적인 참여를 통해 건설적인 논의와 상호 이해를 바탕으로 사회적 합의를 도출해 나갈 것을 기대했다. 그는 우리 사회가 합리적인 주장을 받아들일 준비가 되어 있으며, 충분한 역량을 가지고 있다고 언급하며 사회적 대화의 중요성을 강조했다. \이 대통령은 비정규직 문제와 노동 양극화에 대한 심각성을 인지하고, 이를 해결하기 위한 구체적인 방안을 제시했다. 그는 “똑같은 일을 하는데, 정규직에 비해서 비정규직을 훨씬 더 적게 주는 것이 상식적으로 받아들여지고 있다”며 현행 노동 시장의 불합리성을 지적했다. 또한, ‘사내하청’, ‘파견’, ‘1년 11개월 계약 반복’ 등 고용 형태의 문제점을 언급하며, 기간제법의 실질적인 문제점을 짚었다. 이 대통령은 노동3권의 중요성을 강조하며, 노동 문제 해결을 위한 조직, 집단 교섭, 집단 행동의 필요성을 역설했다. 그는 “소위 노동3권이라고 하는 게 헌법에도 보장되고 있는데, 단결권이 충분히 확보되지 못하니까 ‘실효적으로 노동3권이 작동하고 있느냐’에 대해 의문이 있다”고 지적하며, 소상공인들의 단결권 보장을 촉구했다. 산업재해 문제 해결을 위해, 노동계의 적극적인 참여를 통해 안전 관리 시스템을 개선하고, 정부의 지원을 확대할 것을 제안했다. 특히 소규모 산업 현장에서의 산재 예방을 위한 현장 중심의 대책 마련을 강조하며, 노동계의 역할 확대를 당부했다. 이를 위해 노동계의 감시 인력 확충과 필요시 정부의 재정 지원을 약속하며, 산업 현장의 안전 문제 해결에 대한 의지를 드러냈다. 이 대통령은 노동 문제 해결을 위해 정부, 노동계, 그리고 관련 전문가들이 머리를 맞대고 현실적인 해결책을 모색해야 한다고 강조했다. \양경수 민주노총 위원장은 이재명 정부의 노동 정책 변화에 대한 기대를 나타내면서도, 현장의 체감 부족을 지적했다. 그는 “곳곳에서 이재명 정부의 노동 정책에 대해서 반신반의했던 시선이 기대로 바뀌고 있구나 이런 걸 느낄 수 있었다”면서도, 정책의 신뢰성을 높이기 위해 실천적인 보장이 필요하다고 강조했다. 양 위원장은 최저임금 인상, 공공부문 비정규직 처우 개선, 원청 교섭 현실화, 특수고용·플랫폼 노동자 권리 보장 등을 구체적인 과제로 제시했다. 또한, AI 기술 도입에 따른 일자리 감소 우려를 제기하며, 단순한 일자리 대책이 아닌 사회 안전망 구축, 노동권 보호, AI 초과 이윤 환수 등을 포함한 종합적인 대응을 촉구했다. 양 위원장은 노동환경에 미치는 영향을 의무적으로 검토하는 노동영향평가의 전면 도입을 제안했다. 이 대통령은 이에 공감하며, AI 기술 도입에 따른 우려를 이해하고 노동계와의 협력을 통해 해결 방안을 모색하겠다는 의지를 밝혔다. 그는 노동계가 AI 도입에 대한 대책을 논의하고, 정부가 이를 수용하여 정책에 반영할 것을 약속했다. 이 대통령은 AI 기술 도입에 따른 노동자들의 불안감을 해소하고, 숙련된 노동자들이 AI 기술을 활용할 수 있도록 정부, 노동계, 전문가들이 함께 노력해야 한다고 강조했다. 그는 인공지능 공포감을 없애고 지식을 쌓아 주체적으로 활용 방안을 연구해야 한다고 덧붙였다





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