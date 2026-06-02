이재명 정부 출범 후 첫 전국 단위 지방선거…여야 '내란 심판' vs '정부 견제' 총력전

제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞두고 인천 미추홀구 터미널사거리에서 인천시선거관리위원회 관계자들이 투표 참여 캠페인을 벌였다. 이번 선거는 이재명 정부 출범 이후 첫 전국 단위 선거로, 전국 4464만 9908명 유권자가 광역단체장 16명을 포함한 총 4227명의 지역 일꾼을 선출한다. 부산 북갑, 경기 평택을 등 전국 14개 선거구에서는 국회의원 재보궐선거도 병행된다. 12·3 내란사태 이후 민주주의 회복에 대한 기대 속에 유권자 의식 조사에서는 선거가 일상과 삶의 질에 영향을 미칠 수 있다는 응답이 64.1%로 나타났다. 이번 지방선거 사전투표율은 23.51%로 역대 최고를 기록했다. 여야는 선거 전날 '내란·지방권력 심판론'과 '정부 견제론'을 각각 강조하며 지지를 호소했다. 더불어민주당 정청래 대표는 절체절명의 기로라며 이재명 정부와의 미래를 묻는 반면, 국민의힘 장동혁 대표는 이재명과 민주당의 오만을 경고하며 막아야 한다고 주장했다. 선거는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.

제9회 전국동시 지방선거 를 이틀 앞둔 1일 인천 미추홀구 터미널사거리에서 인천시선거관리위원회 관계자들이 투표 참여 캠페인을 하고 있다. 연합뉴스향후 4년간 지역 민생과 살림을 책임질 4227명의 '지역 일꾼'을 뽑는 선택의 날이 밝았다.

부산 북갑, 경기 평택을 등 전국 14개의 선거구에서는 국회의원 재보궐선거도 함께 치러진다. 이재명 정부 출범 이후 첫 전국 단위 선거이자 지방 권력의 향배가 달린 만큼 여야는 2일 막판 지지층 결집을 위한 총력전을 펼쳤다. 9회 지방선거는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 전국 4464만9908명 유권자들은 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명, 교육감 16명 등 총 4227명을 선출한다. 재보궐선거로 국회의원 14명도 뽑는다.

제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 광주 서구 김대중컨벤션센터에 마련된 개표소에서 선거관리위원회 관계자들이 투표지 분류기 최종 모의시험을 하고 있다. 연합뉴스 12·3 내란사태 이후 무너진 민주주의와 헌정질서가 회복되는 과정에서 유권자들이 이번 선거에 거는 기대감도 올라간 것으로 보인다. 중앙선거관리위원회가 지난달 11~12일 한국갤럽에 의뢰해 전국 유권자 1533명을 대상으로 실시한 '유권자 의식 조사'(전화면접)에서 '선거를 통해 나의 일상생활과 삶의 질이 달라질 수 있다'는 의견은 64.1%로, 지난 지방선거(48.2%)보다 15.9%포인트 상승했다.

이번 지방선거 사전투표율은 23.51%로, 역대 지방선거 사전투표율 중 가장 높은 수치다. 2022년 8회 지방선거 투표율은 50.9%고 2018년 7회 지방선거 투표율은 60.2%로, 이번에 60%대를 회복할지 관심이 쏠린다. 여야는 선거 전날 '내란·지방권력 심판론'과 '정부 견제론'을 각각 강조하며 지지를 호소했다. 정청래 더불어민주당 대표는 기자회견을 열어 '지금 대한민국은 이재명 정부와 함께 활기찬 미래로 나아가느냐, 아니면 다시금 내란의 망령에 발목 잡히느냐, 절체절명의 기로에 서 있다'고 했다. 장동혁 국민의힘 대표도 기자회견을 열어 '이재명과 민주당의 오만이 하늘을 찌르고 있다.

내일 우리가 막아 세우지 못한다면, 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주하며, 더 가혹한 폭정으로 내달릴 것'이라고 했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지방선거 이재명 정부 내란사태 사전투표율 여야 총력전

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[재외선거 2.0] ③ '우편·전자투표, 단계적 도입' vs '공정성·보안 우려'(서울=연합뉴스) 강성철·박현수 기자=재외동포의 실질적 참정권 보장을 위한 우편·전자투표 도입 여부가 핵심 현안으로 떠오르고 있다.

Read more »

전직 대통령들의 지원 유세, 보수 결집 vs 중도 확장 한계6.3 지방선거를 앞두고 박근혜, 이명박 전 대통령이 국민의힘 지원 유세에 나서면서 보수 진영 내부에서도 비판이 나오고 있다. 이들의 등판이 보수 결집에는 도움이 되지만 중도층 확장에는 한계가 있다는 지적이다.

Read more »

대구 방문한 박근혜 전 대통령, 민심은 엇갈려…상인들 "장사 방해" vs 지지자들 "환영"5월 31일 대구에서 열린 박근혜 전 대통령의 공개 활동은 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 일환으로 서문시장과 수성못을 찾았다. 지지자들의 열광 속에 현장은 북적였지만, 상인과 일반 시민들 사이에서는 장사 방해와 지지 반응이 엇갈렸다. 일부는 "조용히 노후를" 주장하며 비판했고, 다른 이들은 "보수 결집" 효과를 기대하며 환영했다. 6.3 지방선거 D-3를 앞둔 시점에서 박씨의 등장이 선거에 미칠 영향에 관심이 집중된다.

Read more »

‘핵 확약 먼저 vs 제재 해제 먼저’ 대치 지속...미, 이란 군사시설 또 공습CNN은 31일(현지시간) 백악관으로부터 트럼프 대통령이 이란에 보낸 수정안과 관련한 사안을 전달받은 중동 국가 관계자들을 인용해 '트럼프 대통령이 핵과 호르무즈해협 관련 사안에 대한 확약을 얻는 데 초점을 맞춘 것'이라고 보도했다. 실제 트럼프 대통령은 지난달 30일 며느리 라라 트럼프가 진행하는 폭스뉴스 프로그램 인터뷰에서 '서명과 함께 즉시 호르무즈해협을 열 수 있기 때문에 합의할 것'이라면서도 '한 가지 확보해야 할 보장은 (이란에) 핵무기가 없어야 한다는 것'이라고 말했다.

Read more »

“갱단, 아마존 밀림 감옥에” vs “대화로 풀어야”…콜롬비아 대선, 강경파 맞대결콜롬비아 대선 결선 투표에서 ‘트럼프의 우군’ 강경 우파 후보와 ‘대미 자주노선’ 현 페트로 대통령의 후계자인 강경 좌파 후보가 맞붙는다. 31일(현지시간) 콜롬비아 일간 엘티엠포 등에 따르면 이날 실시된 대선 1차 투표 개표 결과, 강경 우파 성향의 아벨라르도 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보가 43.7%를 득표해 1위를 차지했다. 2차 결선 투표는 불안해진 치안에 대한 강경 진압을 지지하는 강경 우파 진영과 빈민 구제 등 사회 보장 정책을 지지하는 강경 좌파 세력의 대결이 될 전망이다.

Read more »

12연패 SSG vs 8연패 키움…내일 연패 탈출 ‘잔인한 승부’12연패 vs 8연패. 2일 인천 에스에스지(SSG)랜더스필드에서 열리는 주중 3연전(2~4일)에서 한 팀은 무조건 잔혹한 연패 사슬을 끊는다. 물러설 곳이 없는 에스에스지 랜더스와 키움 히어로즈의 총력전이 예상된다. 에스에스지는 전신인 에스케이(SK) 와이번스 시절을

Read more »