이재명 대통령, 제46주년 5.18 민주화운동 기념식 참석 및 헌법 전문 수록 의지 표명

이재명 대통령이 5.18 민주화운동 46주년 기념식에서 5.18 정신의 헌법 전문 수록과 유공자 직권등록 제도 도입을 약속하며, 전남도청을 K-민주주의의 성지로 육성하겠다는 비전을 제시했습니다.

이재명 대통령 은 18일 광주 옛 전남도청 앞 광장에서 거행된 제46주년 5.18 민주화운동 기념식에 참석하여 대한민국 민주주의의 역사적 가치와 숭고한 희생을 기리는 기념사를 발표했다. 이 대통령은 연설을 통해 5.18 민주화운동 의 정신이 대한민국 최고의 규범인 헌법 전문에 명문화될 수 있도록 정부 차원에서 최선의 노력을 다하겠다는 강력한 의지를 표명했다.

그는 한국 현대사의 흐름을 짚으며 4.19 혁명과 부마 항쟁, 그리고 5.18 민주화운동이 6월 항쟁을 거쳐 최근의 촛불혁명과 빛의 혁명으로까지 이어졌다고 평가했다. 특히 국민 주권을 증명한 핵심적인 원동력이자 대한민국 현대사의 자부심인 5월 정신이 우리 사회 전반에 더욱 단단하게 뿌리내릴 수 있도록, 그 민주적 이념을 헌법 위에 당당하게 새겨야 한다는 점을 거듭 강조했다. 앞서 더불어민주당은 지난달 부마 항쟁과 5.18 정신의 헌법 전문 수록 및 계엄 요건 강화 등을 골자로 하는 헌법 개정안을 발의하며 개헌을 시도한 바 있다.

하지만 야당과의 충분한 협의 과정이 부족했다는 지적과 함께 국민의힘이 당론으로 이에 반대하면서, 결국 지난 7일 국회 본회의 통과가 무산되는 진통을 겪었다. 이에 대해 이 대통령은 5.18 정신의 헌법 전문 수록이라는 과제가 정치적 이해관계를 초월하여 모든 정치권이 국민에게 약속해야 할 시대적 소명임을 역설하며, 여야의 초당적인 협력과 결단을 간곡히 요청했다. 한편 이날 현장에서 중앙선거대책위원회 회의를 주재한 정청래 민주당 대표는 헌법 전문 수록을 달성하지 못한 점에 대해 광주의 영령들에게 깊은 사죄의 뜻을 전하며, 목표를 이룰 때까지 끝까지 최선의 노력을 다하겠다고 다짐했다.

이 대통령은 제도적 미비점으로 인해 소외된 희생자들을 보듬기 위한 구체적인 대책으로 '5.18 민주유공자 직권등록 제도'의 도입을 약속했다. 이 제도는 민주화운동 과정에서 희생되었거나 공헌하였음에도 불구하고, 유족이 없는 상태로 사망하여 유공자 신청을 할 수 없는 분들에 대해 정부가 직접 조사하여 직권으로 유공자에 등록하는 획기적인 방안이다. 이 대통령은 기념식에 앞서 광주 북구에 위치한 국립 5.18 민주묘지를 방문해 고 양창근 열사의 묘역에 헌화하며 그 아픔을 공유했다.

양창근 열사는 고등학교 1학년이라는 어린 나이에 계엄군의 총격으로 목숨을 잃었으며, 소설 '소년이 온다'의 실제 모델인 문재학 열사의 친구이기도 하다. 이 대통령은 짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 가슴 아파했을 오월의 소년이 단지 등록 신청을 대신할 직계가족이 없다는 행정적 이유로 인해 여전히 유공자로 온전히 인정받지 못하고 있는 현실을 지적하며, 이제는 정부가 국가 폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되어 그들의 명예를 회복시키겠다고 천명했다. 이는 국가의 책임 아래 단 한 명의 희생자도 잊히지 않게 하겠다는 강력한 국가 책임제를 실현하겠다는 의지로 풀이된다.

더불어 이 대통령은 5.18 민주화운동의 정신이 과거의 역사에 머무는 것이 아니라, 2024년 12월 3일에 발생했던 비상계엄 사태를 막아낸 시민들의 힘으로 이어졌다고 분석했다. 그는 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤의 위기 속에서 오늘의 살아있는 이들을 구해주었다고 말하며, 1980년 불의한 권력이 물러갔던 찰나의 공간에서 광주 시민들이 온 힘을 다해 꽃피웠던 '대동세상'의 가치가 2024년 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜낸 '빛의 혁명'으로 부활했다고 강조했다.

이러한 발언은 5.18 정신이 시대를 초월하여 한국 사회의 민주적 회복탄력성을 유지하는 핵심 동력임을 확인시킨 것이다. 이날 기념식이 거행된 장소는 과거 시민들이 분수대를 연단 삼아 민주주의를 외쳤던 상징적인 곳으로, 2019년부터 복원 작업을 진행해 온 옛 전남도청 건물이 이날 정식으로 개관하며 그 의미를 더했다. 이 대통령은 새롭게 문을 연 전남도청을 전 세계 시민들이 함께 배우고 기억하는 'K-민주주의의 살아있는 성지'로 만들겠다고 선언했다.

그는 전남도청에 새겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화정의 자부심이 되고 미래 세대가 계승해야 할 보편적 가치가 될 수 있도록 정부가 적극적인 행정적, 재정적 뒷받침을 아끼지 않겠다고 약속하며 연설을 마쳤다. 이 자리에는 정청래 민주당 대표를 비롯해 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 대표 등 여야 정치권의 주요 인사들이 대거 참석하여 5.18 정신의 계승이라는 공통의 가치 아래 뜻을 모았다





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5.18 민주화운동 헌법 전문 수록 이재명 대통령 민주유공자 직권등록 K-민주주의

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