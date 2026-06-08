이재명 대통령, 취임 1주년 기자회견에서 코스피 8,000 돌파 성과와 경제 전망 제시

이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 코스피 8,000 돌파와 하락에 대해 '맨날 오르거나 내릴 수 없으며 적정 균형점을 찾는 과정'이라고 설명하고, 대선 공약인 코스피 5,000 달성을 조기 달성한 배경으로 시장 신뢰 회복을 꼽았습니다.

이재명 대통령은 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 주식 시장과 경제 전반에 대한 견해를 밝혔다. 특히 코스피 8,000포인트 돌파 이후 하락과 관련해 "8,000이 깨졌으니 대폭락이 왔다고 할 수 있지만, 나는 취임 전 2,700과 비교하면 엄청나게 올랐다고 본다"며 " 주식시장 은 본질적으로 진폭이 크고 진동이 있기 마련이며, 맨날 오를 수만 없고 내릴 수만도 없다.

적정한 가격 균형점을 찾아가는 과정에서 상황은 끊임없이 변화한다"고 설명했다. 이 대통령은 또한 자신의 대선 공약이었던 코스피 5,000 달성에 대해 "당초 2~3년 후를 기대했는데 6개월 만에 8,000까지 가는 바람에 놀랐다"며 "이는 시장의 신뢰 회복 덕분"이라고 평가했다. 그는 "한국 주식 시장은 과도하게 눌려 있었고, 잘해야 60% 평가밖에 못 받았다"며 "비정상적인 부분을 바로잡으면 6,000~7,000도 가능하지만, 소심하게 5,000을 말한 것"이라고 덧붙였다. 그러면서 반도체 특수가 2,000~3,000포인트 상승에 기여했다고 분석했다.

한편, 이 대통령은 주식 시장의 지속적인 상승을 위해 필요한 조건으로 한반도 지정학적 불안정성 완화, 국가 산업 경제 정책의 명확한 제시, 예측 가능성 제고, 시장 조작 방지 등을 꼽았다. 그는 "이런 비정상적인 것만 정리해도 시장 신뢰가 자연스럽게 회복될 것"이라고 강조했다. 또한 주가의 변동성에 대해 "주가는 출렁출렁하는 것"이며 "어느 나라도 직선으로 가지 않고 반드시 흔들린다"며 "불안의 벽을 타고 오르다 확신에서 무너진다는 말도 있지만, 제 말을 매매 참고자료로 쓰지 말라"고 경고했다.

이 대통령은 이번 기자회견에서 경제 정책 전반에 대한 자신감을 드러내며, 국민들에게 장기적인 안목으로 시장을 바라볼 것을 당부했다. 취임 1주년을 맞아 이 대통령은 그간의 성과로 코스피 상승 외에도 반도체·배터리 등 첨단 산업 육성, 한반도 평화 프로세스 진전, 사회 안전망 확충 등을 언급했다. 하지만 야당에서는 "주가 상승이 실물 경제와 동떨어졌다"며 비판했고, 일부 경제 전문가들은 "과도한 낙관론이 거품을 부를 수 있다"고 우려했다. 이에 대해 이 대통령은 "시장은 결국 펀더멘털을 반영한다"며 "우리 경제의 펀더멘털이 튼튼하다는 신호를 시장이 읽은 것"이라고 반박했다.

그는 앞으로도 규제 완화와 기업 투자 촉진을 통해 경제 활력을 높이겠다고 약속했다. 이날 기자회견은 약 1시간 동안 진행됐으며, 경제 분야 외에도 외교·안보, 사회 현안 등 다양한 질문이 오갔다. 대통령실 관계자는 "이 대통령의 자신감 있는 화법이 시장 안정에 기여할 것"이라고 기대했다





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이재명 취임 1주년 코스피 주식시장 경제정책

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