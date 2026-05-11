이재명 대통령, 1주택자 실거주 의무 유예 논란에 대해 갭투자 주장 정면 반박

이재명 대통령이 토지거래허가구역 내 세입자가 있는 1주택 매물에 대한 실거주 의무 유예 검토가 갭투자를 허용하는 것이라는 주장에 대해 억지 비난이라고 반박하며, 무주택자의 내 집 마련 기회 확대와 거래 절벽 해소를 위한 조치임을 강조했습니다.

이재명 대통령이 최근 부동산 시장의 뜨거운 감자로 떠오른 1주택자 실거주 의무 유예 조치와 관련하여, 이를 사실상의 갭투자 허용으로 보는 일부의 시각에 대해 강하게 반박하고 나섰다. 이 대통령은 11일 새벽 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 국토교통부가 검토 중인 비거주 1주택 매매 실거주 유예 관련 보도를 공유하며, 해당 조치가 갭투자 를 조장한다는 주장은 소위 억까, 즉 억지 비난에 가깝다는 입장을 분명히 했다.

이번 논란의 중심이 된 내용은 토지거래허가구역 내에서 세입자가 거주하고 있는 비거주 1주택자 매물을 무주택자가 매수할 때, 일정 기간 실거주 의무를 유예해주는 방안에 관한 것이다. 일부 비판론자들은 이러한 조치가 매매대금에서 전세보증금을 제외한 적은 금액으로 집을 사는 갭투자의 길을 열어주어 다시금 부동산 투기 바람을 일으킬 수 있다고 지적해왔다. 하지만 이 대통령은 이러한 우려가 정책의 세부 내용을 오해한 데서 비롯된 것이라고 설명했다. 그는 국토교통부가 형평성 보장이라는 원칙하에 다주택자와 동일한 기준을 1주택자에게도 적용하려는 것임을 강조했다.

현재 제도상으로는 다주택자가 세입자가 있는 매물을 무주택자에게 팔 때, 매수인은 일정 기간 실거주 의무를 유예받을 수 있다. 그런데 유독 1주택자 소유의 매물에 대해서만 이러한 유예를 허용하지 않는 것은 불합리하며, 이는 1주택자에게 과도한 불이익을 주는 처사라는 것이 이 대통령의 판단이다. 따라서 이번 검토안은 매수인의 자격을 엄격하게 무주택자로 한정하고, 기존 임차인의 잔여 임대 기간이 종료된 이후에 반드시 입주하도록 강제하며, 그 유예 기간 또한 최대 2년을 넘지 못하게 설계함으로써 투기 가능성을 원천적으로 차단하고 있다고 밝혔다.

특히 이 대통령은 갭투자의 정의와 이번 유예 조치의 실질적인 차이점을 상세히 역설했다. 일반적인 갭투자는 전세보증금을 활용해 투자금을 최소화하고 시세 차익을 노리는 행위지만, 이번 조치는 매수인이 잔여 임대 기간 내에 보증금을 포함한 매매대금 전액을 지급해야 한다는 점이 핵심이다. 임차 기간이라는 물리적인 제약 때문에 4개월에서 6개월 내에 즉시 입주할 수 없어 집을 팔지 못하는 1주택자들에게 매각의 기회를 주는 동시에, 무주택자에게는 내 집 마련의 기회를 제공하려는 목적이라는 것이다.

결국 매수인은 2년 이내에 반드시 보증금을 반환하고 직접 입주해야 하므로, 이를 두고 갭투자를 허용한다고 주장하는 것은 지나친 비약이며 정책의 본질을 왜곡하는 행위라고 지적했다. 나아가 이 대통령은 대한민국이 부동산 공화국이라는 오명에서 벗어나는 것이 국가의 정상화와 지속 가능한 발전을 위한 필수적인 과제임을 거듭 강조했다. 부동산 투기로 인해 일부가 단기적인 이득을 얻을 수는 있겠으나, 이는 결국 전체 시장의 불안정을 초래하고 대다수 서민의 주거 불안을 가중시킨다는 점을 분명히 했다.

그는 부동산 투기가 재발했을 때 실질적으로 득을 보는 사람이 얼마나 되겠느냐고 반문하며, 시장의 안정과 정상화를 위해 국민들의 적극적인 협조를 요청했다. 이는 단순한 규제 완화가 아니라, 불합리한 제도를 바로잡아 거래 절벽 현상을 해소하고 매물 잠김 문제를 해결하여 시장 기능을 회복시키려는 전략적 선택이라는 설명이다. 참고로 이 대통령은 이미 지난 4월 국무회의 당시에도 다주택자에게 부여되는 실거주 의무 유예 혜택을 1주택자에게도 적용할 수 있는지 검토하라고 지시한 바 있다.

당시에도 다주택자에게는 혜택을 주고 1주택자에게는 불이익을 주는 구조에 대한 불만이 많았음을 언급하며, 행정의 일관성과 형평성을 맞추는 것이 우선임을 역설했다. 이번 발언은 단순한 정책 설명을 넘어, 부동산 시장의 왜곡된 구조를 바로잡고 실수요자 중심의 시장 체계를 구축하겠다는 강력한 의지의 표명으로 해석된다. 정부는 앞으로도 투기 세력의 진입은 철저히 막되, 실거주 목적의 무주택자와 정당한 매도 의사가 있는 1주택자 사이의 거래는 원활하게 이루어질 수 있도록 세밀한 제도 보완을 이어갈 방침이다





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