이재명 대통령-이용철 장관후보, 오랜 인연과 공소취소 논란 속 인사청문회

이재명 대통령 재판의 공소 취소 여부가 논란인 가운데, 법무부 장관 후보자 이용철의 이력에서 두 사람의 오랜 인연이 부각되고 있어 국회 인사청문회에서 집중 추궁받을 전망이다.

이재명 대통령 재판의 '공소 취소 가능성'에 대한 논란이 지속되는 가운데, 이용철 법무부 장관 후보자 의 지명으로 두 사람의 오랜 인연과 그 배경에 관심이 집중되고 있다. 11월 12일 법조계 등 관계자에 따르면, 이용철 후보자는 과거 이재명 대통령이 법무법인에서 근무하던 시절 창립 멤버로 참여했으며, 이후 성남시장 당선인 시절 인수위원으로 활약하고 성남산업진흥재단 대표이사를 역임하는 등 긴밀한 관계를 유지해 왔다.

이재명 대통령과 이용철 후보자의 법적·행정적 인연

이재명 대통령은 2010년 성남시장에 당선되기 직전 새길에서 변호사로 활동했고, 이 시기 이용철 후보자와 민사 6건과 행정 1건 등 총 7건의 사건을 공동 수임했다. 공동 창립 멤버로 이름을 올린 변호사들에는 이흥록, 이석범, 이상호, 이현용 등이 포함되며, 이들 중 여럿은 현 정부 또는 과거 민주당 정권에서 굵직한 직책을 맡거나 맡았다. 이흥록 변호사는 6·10 민주항쟁에서 기여한 공로를 인정받아 사후인 올해 6월 국민훈장 목련장을 수훈했다.

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성남 라인 인사들과의 연결고리 및 인맥 분석

이용철 후보자가 '성남 라인' 인사들과 본격적으로 인연을 맺은 시기는 2010년 이재명 대통령의 성남시장 당선인 시절부터다. 당시 인수위에는 이재명 대통령의 40년 지기 정책 멘토로 알려진 이한주 대통령비서실 정책특별보좌관이 위원을, 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 변호인인 차지훈 현 유엔 대사가 부위원장을 맡았다. 이 시기 대표적인 인맥으로 이 후보자와 유사한 시기에 재단에 이사로 발을 들인 김병욱 전 의원이 있다.

20~21대 성남분당을 국회의원을 지낸 김병욱 전 의원은 '원조 친명계'로 불리며, 민주당 안태준 의원도 이용철 후보자가 대표이사로 있었던 시기에 재단 이사로 있었다. 안태준 의원은 2013년 7월부터 4년간 재단에서 근무했으며, 이 대통령 측근들 형사사건을 여럿 변론했던 이현용 변호사 역시 올해 7월 대한법률구조공단 사무총장으로 임명되며 그 영향력을 행사하고 있다.

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인사청문회에서의 공소 취소 지휘 가능성 추궁

향후 열릴 인사청문회에서 국회는 이용철 후보자의 이런 이력과 인맥을 근거로, 법무부 장관이 되면 이 대통령의 공소 취소를 지휘할 가능성을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다. 이용철 후보자가 대표이사로 있었던 성남산업진흥재단(현 성남산업진흥원)은 이 대통령 측근들인 백종선씨, 김병욱 전 의원, 김현지 대통령비서실 제1부속실장의 공직선거법 위반 사건 등을 수임했던 인물들과도 깊게 얽혀 있다.

성남산업진흥재단 조직 확장 및 전략 수립의 맥락

성남산업진흥재단의 조직 확장 과정도 주목받는 이유는 이 후보자의 취임과 퇴임 시점의 급격한 변화와 관련이 있다. 재단이 성남시의회에 제출한 보고서 등을 종합하면 이 후보자가 취임하기 직전인 2011년 초 49명이었던 재단 임직원 정원은 후보자가 퇴임한 직후인 2015년 초에는 82명으로 늘어 크게 몸집을 불렸다. 이는 재단이 이 후보자가 취임한 직후 위례신도시, 대장동 등 산업지구별 유망 업종 육성 전략을 수립하고 관련 사업 발굴을 추진하기 위한 조직 정비의 일환으로 해석된다.

이러한 정황들은 이용철 후보자의 법무부 장관 후보자 지명이 단순한 인사 차원을 넘어, 이재명 대통령 재판의 향후 전개와 깊이 연관되어 있음을 시사한다. 국회 인사청문회를 통해 밝혀질 구체적인 인맥 네트워크와 과거 업무 협력의 실태는 향후 법무부의 수사 및 기소 방향성에 대한 정치적, 법적 논쟁의 핵심 쟁점이 될 전망이다.