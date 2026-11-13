이재명 대통령, 코스피 변동성 해결책으로 증안펀드 도입 가능성 검토 지시

이재명 대통령이 급등락을 반복하는 코스피 시장 안정화를 위해 증권시장안정펀드(증안펀드)의 실질적인 작동 방안을 검토하라고 지시했다. 금융 당국과 시장의 반응을 종합한 최신 자본시장 정책 동향을 살펴본다.

이재명 대통령 은 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 증권 전문가들의 조언에 귀 기울이며 시장 안정화 방안으로 증권시장안정펀드 (증안펀드)의 도입 가능성을 직접 언급했다. 이 대통령은 급등락 현상이 심각한 코스피 시장의 안정을 위해 증안펀드가 실효성 있게 작동할 수 있는 구체적인 방법을 점검해 볼 필요성이 있다고 밝혔다.

시장 변동성 원인 분석과 증안펀드 필요성

이날 간담회에서 이재명 대통령은 최근 코스피 지수의 격렬한 등락세를 직접 분석하며 시장의 비정상성을 지적했다. 그는 코스피 지수가 2600~2700선에서 거래되다 9100선까지 거의 수직으로 상승하는 현상이 발생했으며, 일반적으로 급등 후에는 급락이 예정된 것이 시장 원리라고 설명했다. 하지만 이러한 변동폭이 과도하게 심화되고 있다는 점은 일리가 있다는 입장을 보였다.

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이러한 시장의 불안정성에 대해 김진욱 씨티은행 수석이코노미스트는 외국계 투자자들의 피드백을 인용하여 변동성이 너무 높다는 점을 강조하며 대응책을 제시했다. 그는 가장 실질적인 정책으로 증안펀드 가동을 꼽았으며, 이를 가동하는 신호만 주어지면 공매도 세력이 제한되어 증시의 변동성이 자동으로 줄어들 수 있다고 설명했다.

증권시장안정펀드는 주식이 급락할 때 코스피200 종목 등에 투입할 목적으로 국책은행, 5대 지주사, 금융업권, 증권유관기관이 조성한 기금이다. 이 펀드는 지난 2020년 코로나19 팬데믹 당시 시장 안정화 조치 일환으로 약 10조원의 규모로 조성된 바 있다. 최근 미국 중간선거 이후 코스피가 장중 4000대까지 떨어지는 등 변동성 문제가 대두되면서 증권업계는 증안펀드 가동을 주요 해법 중 하나로 거론하고 있다.

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공공 개입의 한계와 금융 당국의 신중한 입장

이재명 대통령은 증안펀드 도입이 시장에 공공이 어느 정도까지 개입할 수 있느냐에 대한 논쟁을 촉발시킬 수 있는 사안이라고 경고하며 조심스러운 입장을 나타냈다. 그는 구체적인 실행 방법이 명확하지 않더라도 방향성은 맞다고 판단하며, 펀드의 적정 규모나 더 새로운 방법이 있는지 여부를 점검할 필요가 있다고 주문했다.

이 대통령은 이억원 금융위원장에게 증안펀드 도입이 시장 안정을 위한 것인지, 아니면 시장 개입으로 비칠지, 혹은 시장 불신을 키우는 원인이 되지 않을까 하는 우려 때문에 자제해 온 것은 아닌지 직접 질문했다. 이 의원은 이에 대해 맞다고 답하며, 시장에서도 증안펀드가 실제로 효과가 있을지에 대해 의구심을 갖는 부분이 있음을 인정했다.

금융위원회의 제한적 적용 원칙과 향후 계획

이억원 금융위원장은 증안펀드의 성격을 설명하며 이는 굉장히 긴급하거나 한시적이며 예외적인 상황에서만 활용되어야 한다고 강조했다. 그는 현재 시장 환경에서 증안펀드 도입에 대한 신중한 검토가 필요한 이유를 설명했으며, 무분별한 개입이 오히려 시장의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다는 우려를 전달했다.

앞으로 금융 당국과 증권업계는 증안펀드의 실효성 검증과 적정 규모 산출 등을 위해 추가적인 논의를 이어갈 예정이다. 이재명 대통령은 이번 간담회를 통해 제기된 전문가들의 의견을 바탕으로, 공공 개입의 범위와 시장 안정화 조치의 실효성을 극대화할 수 있는 방안을 지속적으로 모색해 나갈 것이라고 밝혔다. 이는 향후 자본시장 정책의 방향성을 설정하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.