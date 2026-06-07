이재명 대통령, 한성숙 중기부 장관을 국무총리 후보로 지명... 실용주의 강조

이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 국무총리 후보로 지명했다. 20년 만의 여성 총리 후보이자 기업인 출신의 파격 인사로, '모두의 성장' 국정 기조를 실현할 적임자로 평가된다.

이재명 대통령이 7일 한성숙 중소벤처기업부 장관을 국무총리 후보로 지명했다. 이는 출범 2년 차를 맞은 이재명 정부 2기의 성격을 실용주의 정부로 명확히 하고 ' 모두의 성장 '에 대한 실현 의지를 보인 것으로 풀이된다.

K자형 성장의 양극화를 극복해 경제성장의 과실을 골고루 나누자는 국정 기조를 강조한 인선이다.

'일 잘하면 쓴다'는 이 대통령의 인사 원칙을 다시 한번 보여준 사례로 평가된다. 특히 2006년 한명숙 전 총리 이후 20년 만의 여성 총리 후보자 지명이라는 점, 수십 년간 정치인, 관료, 교수 출신이 독점했던 총리직에 기업인 출신을 전격 기용했다는 점에서 파격적이라는 평가가 나온다. 대통령비서실장 강훈식은 이날 한 후보자에 대해 '국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다'고 밝혔다. 한 후보자는 지난해 7월 중기부 장관으로 취임한 이후 중소기업과 소상공인 정책 전반에 걸쳐 혁신을 주도해왔다.

대표적인 성과로는 '모두의 창업' 프로젝트가 꼽히는데, 이는 역대 정부 부처 창업 공모전 사상 최대 규모인 6만3000명이 지원할 정도로 큰 관심을 받았다. 이 대통령은 지난달 15일 자신의 소셜네트워크서비스에 한 후보자의 '모두의 창업' 관련 글을 공유하면서 '실질적 창업 중심 국가로 가는 길이 열리고 있다'며 긍정적인 평가를 내렸다. 또한 한 후보자는 IT 기업 네이버의 최고경영자(CEO)를 지낸 경력을 바탕으로 공직 사회에 일하는 문화를 정착시킬 것으로 기대된다. 정치인이나 관료 출신의 정무적·행정적 능력보다는 관료 조직을 효율적으로 변화시키는 데 중점을 둔 인사라는 분석이다.

한 국무위원은 '평소 국무회의 등에서 모두의 창업 등 K자형 성장 극복 방안에 대한 이 대통령의 관심이 지대했다'면서 '이번 총리 후보 인선을 통해 그 의지를 보여준 것'이라고 말했다. 한 후보자의 경력은 중소기업과 스타트업 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 하며, 디지털 전환과 혁신 성장을 촉진하는 데 적임자라는 평가를 받고 있다. 이번 인선은 지난 6·3 지방선거와 재보궐선거 결과에 따른 정치적 후폭풍을 최소화하려는 청와대의 판단도 작용한 것으로 보인다.

여당이 전체 의석에서 과반수를 유지했지만 서울시장 선거 패배와 주요 재보선 후보 낙선으로 정치적 책임론이 제기되는 상황에서, 정치색이 옅은 한 후보자의 발탁은 여야 공방을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 후임 총리로 거론되던 강훈식 비서실장이나 정성호 법무부 장관의 경우 야당의 집중 공세가 예상되었으나, 한 후보자는 상대적으로 검증을 마친 인물로 인정된다. 한 후보자가 국회 인준을 통과하면 2006년 한명숙 전 총리 이후 20년 만의 여성 총리가 탄생하게 된다. 인사청문회 과정은 순조로울 것으로 전망되며, 이후 일부 부처 장관 교체 등 개각은 다음달에 본격화될 예정이다.

이번 인선은 이재명 정부가 지향하는 실용주의와 포용적 성장의 방향성을 재확인하는 계기가 될 것이다. 야당은 한 후보자의 자격과 도덕성을 검증하겠다는 입장이지만, 전문성과 중립성 측면에서 큰 이견이 없을 것으로 보인다. 한 후보자의 취임이 확정되면 경제 분야에서의 정책 추진 동력이 강화될 전망이며, 특히 중소기업과 소상공인 지원 정책이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다





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이재명 한성숙 국무총리 중소벤처기업부 모두의 성장

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