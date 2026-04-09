이재명 대통령, 기업 비업무용 부동산 규제 강화 지시…부동산 투기 근절 의지

이재명 대통령이 국민경제자문회의에서 기업의 비업무용 부동산 규제 강화를 지시하며, 부동산 투기 근절 의지를 재확인했다. 다주택자 규제에 이어 농지, 일반 부동산 규제 확대를 시사하며, 기업의 자산 운용에 대한 전반적인 변화를 예고했다.

이재명 대통령은 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 기업의 비업무용 부동산 규제 강화 방안을 검토하라고 지시했다. 이는 다주택자 규제에 이어 농지, 일반 부동산까지 규제를 확대하려는 정부의 부동산 정책 기조와 맥을 같이 하는 것으로 풀이된다. 이 대통령은 이날 회의에서 김우찬 고려대 교수의 ‘기업의 비업무용 부동산 과다 보유’ 지적에 공감하며, “ 부동산 투기 를 근절하고 산업경제 체제를 정상화하기 위해 어떤 수를 써서라도 부동산 투기 를 막겠다”는 의지를 강하게 드러냈다. 특히, 과거 비업무용 부동산 규제 사례를 언급하며, 현재는 규제가 약화된 상태임을 지적하고, 정책실에 별도 검토를 지시했다. 이 대통령은 기업들이 필요하지 않은 비업무용 부동산 을 대규모로 보유하는 행태에 대해 “대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토해야 한다”고 강조했다.

이는 세율 인상, 공제액 축소, 과세표준 조정 등 다양한 방식을 통해 기업의 부동산 보유 부담을 높이는 방향으로 정책이 추진될 수 있음을 시사한다. 또한, 비업무용 부동산 인정 범위를 축소하여 규제 대상을 확대하는 방안도 검토될 수 있다. 이 대통령의 이번 발언은 부동산 시장의 안정과 투기 근절을 위한 강력한 의지를 보여주는 동시에, 기업의 재무 건전성을 확보하고 산업 경쟁력을 강화하려는 의도로 해석된다. 정부는 이번 지시를 토대로 관련 법규 및 제도 개선 방안을 마련하고, 기업의 의견 수렴 과정을 거쳐 세부적인 규제 방안을 확정할 것으로 예상된다. 기업들은 이번 규제 강화 움직임에 따라 비업무용 부동산 매각, 자산 재조정 등 다양한 대응 방안을 모색할 것으로 보인다. 이는 부동산 시장 전반에 걸쳐 적지 않은 파장을 불러일으킬 수 있으며, 기업들의 투자 및 사업 전략에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 정부는 규제 시행에 앞서 충분한 시장 분석과 기업과의 소통을 통해 부작용을 최소화하고, 긍정적인 효과를 극대화하기 위한 노력을 기울여야 할 것이다.\ 이재명 대통령의 이번 지시는 부동산 시장 안정화와 산업 경쟁력 강화라는 두 가지 목표를 동시에 달성하려는 의지를 보여준다. 부동산 투기를 근절하고 건전한 부동산 시장을 조성하는 것은 국민 경제의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 과제이다. 기업의 비업무용 부동산 과다 보유는 자원 배분의 비효율성을 초래하고, 기업의 핵심 역량 집중을 저해하며, 부동산 투기를 조장하는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 비업무용 부동산에 대한 규제 강화는 이러한 문제점을 개선하고, 기업의 재무 건전성을 확보하며, 산업 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있다. 그러나 규제 강화는 기업의 자산 가치 하락, 재무 부담 증가, 투자 위축 등 부정적인 영향을 초래할 수도 있다. 따라서 정부는 규제 시행에 앞서 충분한 시장 분석과 기업과의 소통을 통해 부작용을 최소화하고, 긍정적인 효과를 극대화하기 위한 노력을 기울여야 한다. 구체적으로, 규제 대상 및 범위, 규제 수위, 시행 시기 등을 신중하게 결정하고, 기업의 의견을 충분히 수렴하여 합리적인 규제 방안을 마련해야 한다. 또한, 규제 시행에 따른 기업의 부담을 완화하기 위한 지원책 마련도 필요하다. 예를 들어, 비업무용 부동산 매각 시 세제 혜택을 제공하거나, 부동산 관련 금융 지원을 확대하는 방안 등을 고려할 수 있다. 궁극적으로, 정부는 부동산 시장의 안정과 기업의 경쟁력 강화를 조화롭게 추진하여 국민 경제의 발전에 기여해야 한다.\ 현재 기업의 비업무용 부동산 관련 세제는 공시지가 합산액을 기준으로 세율이 차등 적용되고 있다. 공시지가 합산액이 15억원 이하인 경우 1%, 45억원 이하인 경우 2%, 45억원 초과하는 경우 3%의 세율이 적용된다. 과세표준은 공시지가 합산액에서 5억원을 공제한 금액으로 산정된다. 이재명 대통령은 구체적인 세율 인상 폭이나 공제액 축소 방안을 언급하지 않았지만, 이러한 세부적인 사항은 앞으로 정책 결정 과정에서 논의될 것으로 보인다. 또한, 비업무용 부동산의 정의를 명확히 하고, 그 범위를 축소하는 방안도 검토될 수 있다. 비업무용 부동산의 범위가 축소될 경우, 규제 대상이 되는 기업의 비업무용 부동산이 증가하고, 이에 따라 세금 부담도 늘어날 수 있다. 비업무용 부동산의 정의는 법령 및 판례에 따라 다양하게 규정되어 있으며, 업무와 직접 관련이 없는 토지, 건물, 기타 부동산 등이 이에 해당한다. 예를 들어, 기업이 사옥, 공장, 연구소 등 업무용으로 사용하는 부동산은 비업무용 부동산에 해당하지 않지만, 유휴 토지, 사치성 건물, 투자 목적으로 보유하는 부동산 등은 비업무용 부동산으로 분류될 수 있다. 이번 규제 강화는 기업의 부동산 투기를 억제하고, 기업의 재무 건전성을 확보하며, 자원 배분의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 그러나, 규제가 지나치게 강화될 경우 기업의 경영 활동을 위축시키고, 부동산 시장의 침체를 야기할 수 있다는 우려도 제기된다. 따라서 정부는 규제 시행에 앞서 충분한 시장 분석과 기업과의 소통을 통해 부작용을 최소화하고, 긍정적인 효과를 극대화하기 위한 노력을 기울여야 할 것이다. 향후 정책 방향에 대한 기업들의 관심이 집중될 것으로 예상된다





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이재명 비업무용 부동산 규제 강화 부동산 투기 국민경제자문회의

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