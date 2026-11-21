이재명 대통령이 2026년 11월 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 방문해 첨단 인프라의 중요성을 지적하며 건설 인력 부족 해소와 안정적인 전력 공급 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 21일 울산의 SK AI 데이터센터 건설 현장을 직접 방문하여 관련 회의에 참석한 가운데, 대한민국의 미래 성장 동력인 인공지능 인프라 구축의 시급성을 강조했습니다. 이는 지난 11월 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 충청권 메가 프로젝트 착공식에 이어, 2주 연속으로 대규모 메가 프로젝트 추진 현장을 둘러본 것입니다.

인공지능 고속도로, 지방 균형발전의 핵심 장치

이 대통령은 작년 6월 취임 이후 첫 산업 현장 방문지였던 이곳에서 이미 완공이 가까워진 SK의 투명한 사업 진행 상황에 대해 감사의 뜻을 전하며, 데이터센터가 단순한 시설을 넘어 로봇과 자율주행차량 같은 피지컬 AI를 뒷받침하는 핵심 인프라라고 정의했습니다. 과거 경부 고속도로가 대한민국 산업화의 초석을 다졌다면, 이제 인공지능 고속도로가 AI 대전환을 이끌 것이라 설명하며 이는 새로운 성장 모멘텀을 창출할 실증 사례가 될 것이라고 전망했습니다.

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특히 이번 투자가 수도권 집중 현상을 해소하고 지방을 중심으로 진행되고 있다는 점을 들어, 균형발전이라는 국가 과제를 해결하는 데 메가 프로젝트가 핵심적인 장치로 작용할 것으로 기대했습니다. 이 대통령은 수도권 집중으로 인해 대한민국에 발생하는 다양한 문제들을 해결하기 위해 지방에 새로운 기회를 제공하는 것이 중요하다고 역설했습니다.

첨단시설 건설 인력 부족, 국제 경쟁력을 위협하는 변수

현장에서 이 대통령이 가장 우려한 지점은 첨단 시설 건설에 필요한 인력의 극심한 부족 문제였습니다. 이 대통령은 전체적인 보고를 통해 반도체 팹(Fab) 건설 등 미래 산업 인프라를 마련하기 위해서는 인력 확보가 시급한 상황이라고 지적하며, 데이터센터 건설이 확대되면 건설 인력 문제가 단순하지 않을 것이라고 경고했습니다.

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세계가 속도를 두고 경쟁하는 현재 상황에서 속도가 생명이라 강조한 이 대통령은, 우리 내부의 필요뿐만 아니라 국제 경쟁력을 유지하기 위해 속도 경쟁이 핵심이라고 말했습니다. 이에 따라 정부 부처 차원에서 인력을 어떻게 준비하고 확보할 것인지에 대해 깊이 고민하겠다는 의지를 표명하며, 인력 수급 문제 해결을 위한 정책적 노력이 이어질 것임을 약속했습니다.

또한 이 대통령은 지방정부의 인허가 과정에서 김상욱 울산시장이 보여준 노고에 감사의 뜻을 전하며, 지방정부의 협력이 속도를 높이는 데 크게 기여했다고 평가했습니다. 앞으로도 할 일이 많겠지만, 이러한 협력체계를 바탕으로 프로젝트의 원활한 추진이 가능할 것으로 기대했습니다.

안정적 전력 공급과 산업 경쟁력, 장기적 비전 제시

AI 데이터센터의 24시간 무중단 운영을 위해 안정적인 전력 공급 체계가 필수적이라는 점에서도 이 대통령은 깊은 관심을 보였습니다. 정전 상황에서 비상 발전기가 가동되기까지 전력 공급에 공백이 발생하지 않도록 꼼꼼히 점검할 것을 지시했으며, 장기적으로는 친환경 재생에너지를 통한 안정적이고 저렴한 전력 공급이 전체 산업 경쟁력의 주요 요인이라고 강조했습니다.

정재헌 SK텔레콤 대표이사, 정석근 SK하이퍼 대표이사 등 SK 그룹 관계자와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임광현 대통령 비서실장 등이 현장에 동행했습니다. 이 대통령은 최근 시장 혼란이 정리되고 피지컬 AI 시대로 갈수록 반도체 수요가 폭발적으로 증가할 것이라는 현장 관계자의 전망에 공감하며, 기술 발전에 따른 메모리 수요 증가세를 우려했습니다.

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이 밖에도 이 대통령은 시설 입지 경쟁력과 전력 수급 문제에 대해 비공개로 보고를 받고 애로사항을 청취했으며, AI 데이터센터의 일자리 창출 효과와 전문인력 양성 계획에도 큰 관심을 표명했습니다. 안귀령 청와대 부대변인의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 기술 발전이 데이터센터 및 반도체 수요를 더 늘릴 것이라고 판단하고, 이러한 산업적 파급효과를 극대화하기 위한 정책 지원을 약속했습니다.

이번 방문을 통해 이 대통령은 단순한 시설 준공을 넘어, 대한민국이 AI 시대에 선도적인 위치에 오르기 위한 기반을 닦고자 한다는 점을 명확히 했습니다. SK 그룹의 투자 결정을 속도감 있게 추진한 점에 특별히 감사하며, 향후 반도체 및 데이터센터 인프라 건설 과정에서 발생할 수 있는 인력 및 전력 문제를 선제적으로 해결할 것이라고 재확인했습니다.