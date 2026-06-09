이재명 대통령 유럽 순방길 정청래 대표 불참... 6·3 선거 책임론과 당정 갈등 심화

G7 정상회의 참석차 출국하는 이재명 대통령의 환송식에 정청래 민주당 대표가 불참하며 당정 간의 냉기류가 흐르고 있습니다. 6·3 지방선거 결과에 대한 대통령과 당 대표의 상반된 해석이 책임론으로 번지며, 전당대회를 앞두고 당내 권력 구도의 변화 가능성이 제기되고 있습니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 주요 7개국인 G7 정상회의 참석을 위해 9박 10일간의 유럽 순방 일정에 나섰다. 9일 경기 성남 서울공항에서 진행된 출국 행사에는 김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석, 윤호중 행정안전부 장관 등 내각 핵심 인사들이 총출동하여 대통령 부부를 배웅했다.

이 대통령은 전용기에 오르기 직전까지 김혜경 여사의 손을 잡고 김 총리와 함께 화기애애한 분위기 속에서 담소를 나누는 모습을 보였다. 하지만 이번 환송 행사에서 가장 눈에 띈 점은 더불어민주당의 정청래 대표가 모습을 드러내지 않았다는 사실이다. 통상적으로 대통령의 해외 순방 시 여당 대표가 공항까지 나와 배웅하는 것이 관례임을 고려할 때, 이번 정 대표의 불참은 매우 이례적인 상황으로 받아들여지고 있다. 청와대는 대통령 출국 직후 공식 입장을 통해 중동 전쟁의 장기화와 선관위의 부실 관리 대응 등 긴박하게 돌아가는 국내 상황을 고려하여 환송 인원을 최소화했다고 설명했다.

하지만 정치권에서는 이를 단순한 의전상의 이유가 아닌, 대통령과 당 대표 사이의 깊은 갈등이 표출된 결과로 해석하고 있다. 특히 여권 내 중진 의원들 사이에서는 이 대통령이 지난 6·3 지방선거 결과에 대한 책임론을 제기하며 정 대표와의 조우를 의도적으로 피했다는 분석이 지배적이다. 실제로 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 이길 곳을 졌고, 이겨야 하는 곳을 졌다면 그것은 결코 성공이라고 할 수 없다며 선거 결과에 대해 강한 아쉬움과 불만을 표명한 바 있다.

민주당 원내 관계자의 말에 따르면, 청와대 측에서 정 대표에게 이번 환송식에는 참석하지 않는 것이 좋겠다는 취지의 연락을 전달했으며, 이에 따라 당 대표가 빠지게 되자 원내대표 역시 참석하기 어려운 상황이 되었다고 전했다. 과거 사례와 비교해 보더라도 이번 상황의 심각성은 더욱 두드러진다. 예를 들어 윤석열 전 대통령의 경우, 한동훈 전 국민의힘 대표와 극심한 갈등을 겪던 시기에도 체코나 아세안 순방 당시에는 한 전 대표의 배웅과 마중을 받는 형식을 갖추었다. 반면 이재명 대통령은 취임 후 정 대표가 모든 순방 길을 배웅해 왔음에도 불구하고, 이번만큼은 명백하게 그를 배제했다는 점이 주목된다.

민주당 내부에서는 이러한 대통령의 행동이 전당대회를 앞두고 정 대표의 거취를 압박하기 위한 고도의 정치적 계산이 깔린 것이라는 해석이 나오고 있다. 박지원 의원은 대통령이 나갈 때 의전상 이런 일이 있었던 적이 없다며, 백 가지를 잘해도 한 가지를 잘못하면 책임지고 물러나는 것이 도리라고 강조했다. 또한 대통령이 기자회견을 통해 명확하게 메시지를 던졌으므로 정청래 지도부가 이를 빠르게 알아차려야 한다고 덧붙였다. 이번 갈등의 핵심은 6·3 지방선거에 대한 서로 다른 평가에 있다.

민주당은 광역단체장 16개 중 12개를 확보하며 외견상 승리를 거두었지만, 서울과 대구, 경남 등 핵심 지역을 국민의힘에 내주었고 부산 북갑과 경기 평택 같은 주요 격전지에서도 패배했다. 정청래 대표는 이를 전국적인 큰 승리라고 자평하며 성과를 강조했지만, 이 대통령은 도저히 납득할 수 없는 상황이라며 정반대의 평가를 내놓았다. 이러한 시각 차이는 당내 친명계와 친청계 사이의 정면충돌로 이어지고 있다.

이미 이언주 의원이 지도부의 책임을 물어 최고위원직을 사퇴했으며, 이건태 의원은 전북 지역에 지나치게 매몰된 결과 다른 지역 선거를 방치했다는 비판과 함께 당 대표의 출마 사퇴 시한을 논의해야 한다고 주장하며 공세를 높이고 있다. 정 대표 측은 현재 진화 모드에 돌입하여 상황을 수습하려 노력하고 있다. 김영환 의원은 정 대표가 대통령과 취임 후 10번이나 독대를 했다는 점을 언급하며 소통 창구가 열려 있음을 시사했고, 박수현 충남지사 당선인은 대통령이 선거 치르느라 고생한 당 지도부를 배려해 환송을 한 번 쉬게 한 것이라며 긍정적으로 해석했다. 그러나 내부적으로는 불안감이 고조되고 있다.

일부 대변인들 사이에서는 과거 타 정부의 사례를 언급하며 대통령이 직접적으로 당 대표를 교체하려는 움직임을 보이는 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다. 이제 모든 시선은 10일 최고위원회의와 12일 광주 방문을 통해 공개 일정에 복귀할 정 대표의 입에 쏠려 있다. 그가 이번 위기를 어떻게 정면 돌파할지, 아니면 책임론에 밀려 거취를 결정하게 될지가 향후 민주당의 권력 구도를 결정지을 최대 변수가 될 전망이다. 더불어 이번 상황에서 송영길 전 대표와 우원식 전 국회의장의 당권 도전 가능성도 새로운 변수로 떠오르고 있다.

외교부 장관 입각설이 돌고 있는 송 전 대표는 정청래 대표의 거취를 지켜본 뒤 출마 여부를 결정하겠다는 신중한 입장을 보이고 있으며, 당내에서는 제3의 선택지를 찾는 목소리가 점점 커지고 있다. 결국 이재명 대통령의 이번 유럽 순방은 단순한 외교 일정을 넘어, 국내 정치 지형, 특히 민주당 내부의 주도권을 재편하는 중요한 전환점이 될 것으로 보인다. 대통령의 침묵과 배제가 가져온 파장이 전당대회라는 거대한 폭풍으로 이어질지, 아니면 극적인 타협을 통해 당정 관계가 회복될지 정치권의 긴장감이 극도로 높아진 상태다





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