이재명 대통령, 베트남 하노이 구시가지 깜짝 밤산책…국민들과 따뜻한 교류

이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 베트남 하노이 구시가지를 깜짝 방문하여 베트남 국민들과 소통하고 우정을 나누었습니다. 거리 음식 맛보기, 현지 시민들과의 격의 없는 교류 등 양국 국민 간의 정서적 유대를 강화하는 의미 있는 시간을 가졌습니다.

이재명 대통령 , 김혜경 여사와 함께 베트남 하노이 구시가지 깜짝 밤산책 …“마음은 통한다” 베트남 국빈 방문 중인 이재명 대통령 이 김혜경 여사와 함께 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지 를 산책하며 베트남 국민들과의 따뜻한 교류를 이어갔습니다.

대통령은 인스타그램을 통해 “하노이의 저녁은 참으로 아름다웠다. 호안끼엠 호수와 구시가지 골목을 걸으며 베트남 국민 여러분과 반가운 인사를 나눴다”고 소감을 밝혔습니다. 특히 “격식 있는 일정이 아닌 일상의 공간에서 마주할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다”며, 서로 다른 언어와 문화 속에서도 마음은 통할 수 있다는 것을 다시금 느꼈다고 강조했습니다. 대통령은 베트남 국민들이 건네준 환한 미소와 인사를 오래도록 기억하겠다며, 앞으로 양국이 깊은 우정과 신뢰를 쌓아가며 활발히 교류할 수 있기를 기대한다고 덧붙였습니다.

이번 깜짝 밤산책은 베트남 국민들의 일상적인 생활공간 속으로 자연스럽게 스며들어 보다 깊이 있는 교감과 이해를 나누기 위한 취지로 마련되었습니다. 안귀령 청와대 부대변인에 따르면, 베트남 국민들은 한국어로 “안녕하세요”, “반갑습니다”라고 인사하거나 영어로 “웰컴 투 베트남” 등을 외치며 이 대통령 부부를 열렬히 환영했습니다. 이에 이 대통령 부부도 베트남어로 “안녕하세요”를 뜻하는 “신짜오”라고 화답하며 친근함을 더했습니다.

단순히 인사만 나누는 것이 아니라, 시민들과 악수를 하고 하이파이브를 하는 등 적극적인 교류를 펼쳤으며, 멀리서 손을 흔들며 환영의 뜻을 전하는 베트남 국민들에게도 일일이 손을 흔들어 답례했습니다. 이러한 모습은 양국 국민 간의 정서적 거리를 좁히는 데 크게 기여했습니다. 뿐만 아니라, 이 대통령 부부는 거리 음식을 맛보고 인근 노포에서 식사를 하는 등 베트남의 정취를 만끽했습니다. 현지에서 초등학교를 다니고 있는 한국인 학생을 만나 격려하고, 가게 외벽에 붙어 있는 한국어 안내판을 보고 반가움을 표하는 등 한국과 베트남의 긴밀한 교류를 확인할 수 있는 순간들이 이어졌습니다.

특히 이 대통령은 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료를 맛보고, 두리안을 구입해 참모들과 함께 나눠 먹으며 베트남 특유의 문화를 경험했습니다. 저녁 식사로는 쌀국수와 볶음밥을 선택했으며, 김혜경 여사는 볶음밥에 곁들여 나온 한국의 시래기와 비슷한 채소에 대해 직접 질문하며 현지 음식 문화에 깊은 관심을 보였습니다. 안 부대변인은 이번 일정을 통해 양국 국민 간의 정서적 유대가 한층 더 깊어졌다고 평가했습니다. 이 대통령은 24일 또 럼 당 서기장 겸 국가주석 내외와의 친교 일정을 마지막으로 베트남 국빈 방문을 마무리할 예정이며, 유네스코 세계문화유산인 하노이 탕롱 황성을 함께 시찰할 계획입니다





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