이재명 대통령, 자본시장 정상화 확고히 천명...주식 저평가 불합리성 지적

이재명 대통령은 11월 13일 자본시장 정책 간담회에서 시장 신뢰 회복과 불공정 행위 단속을 강력히 시사하며, 주가 저평가가 비정상적이라 강조했다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 13일 서울 여의도 한국거래소 에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 개혁 의지를 재확인하며 시장 안정화 노력을 약속했다. 최근 주가지수 하락세로 금융시장 불안감이 고조되는 가운데, 정부 차원에서 자본시장 정상화를 위한 정책 기조를 일관되게 유지하겠다는 입장을 강하게 표명한 것이다. 이 대통령은 대한민국 기업의 기술력과 산업 경쟁력이 세계적 수준임에도 불구하고, 국내 상장 기업이라는 이유만으로 주식이 저평가받는 현상을 슬프고 불합리한 비정상적 상황으로 규정했다.

자본시장 개혁 의지와 정책 방향

이재명 대통령은 자본시장 개혁에 대한 정부의 의지와 정책이 다시 한번 시험대에 올랐다고 진단하며, 자본시장 정상화는 의심의 여지가 없는 확고한 정책 방향이라고 밝혔다. 이는 최근 시장 변동성에 대한 불안감을 불식하고 정부 개혁 의지의 변치 않음을 입증하기 위한 의도로 분석된다. 대통령으로서 그는 국가 경제의 기초 체력인 기업들의 실력과 국민들의 역량은 이미 세계적 수준에 도달했다고 강조하며, 이러한 자산이 합리적인 가치를 인정받지 못하는 구조적 문제를 해결해야 한다고 언급했다.

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이 대통령은 자본시장의 핵심 키워드로 신뢰를 제시하며, 시장 참여자들의 근본적인 우려 사항을 세심하게 파악하고 있다고 설명했다. 그는 주가 조작 가능성에 대한 두려움, 소액 주주의 권리가 제대로 대우받는지에 대한 불안, 경영진의 공정성 부족에 대한 의심, 그리고 중복 상장 등을 통한 자본 유출 가능성에 대한 걱정들이 시장 심리를 악화시키고 있다고 진단했다. 또한 정부 정책의 일관성 부족이나 세계적 발전 추세와의 괴리, 그리고 한반도 지정학적 위기 가능성에 대한 공포가 합리적인 예측을 어렵게 만든다고 지적했다.

특히 이재명 대통령은 장부상 가치보다 낮게 평가되는 기업이 많다는 점에 주목하며, 상속세 회피를 위해 의도적으로 주가를 낮게 관리할 수 있다는 의혹도 제기했다. 이는 '주가 누르기 방지법'과 관련된 중요한 이슈로, 기업 가치의 왜곡이 세제 혜택과 연결되어 있다는 점을 지적한 것이다. 그는 이러한 비정상적인 시장 구조를 바로잡는 것이 정부 과제라고 강조하며, 시장 신뢰 회복을 위한 근본적 해결책 마련의 필요성을 역설했다.

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불공정 행위 단속 및 지정학적 리스크 해소

이재명 대통령은 그동안 불공정한 거래 관행이나 지배 주주의 경영권 남용을 시정하기 위해 다양한 제도를 마련해왔다고 소개했다. 특히 금융시장의 불공정 행위에 대해서는 검찰 등 수사 당국의 엄정 단속을 지시한 상태임을 밝히며, 법과 제도를 통한 시장 환경 개선 노력을 강조했다. 이는 시장의 투명성을 높이고 투자자들의 신뢰를 재건하기 위한 정부 차원의 실질적인 조치임을 시사한다.

한편, 이재명 대통령은 지정학적 리스크에 대한 시장의 불신 해소 노력에도 불구하고 아직 완전히 사라지지 않았다고 인정했다. 그는 한반도 정세가 전쟁 상황을 방불케 한다는 불신이 존재함을 인지하며, 이를 시정하기 위해 정부 차원에서 다양한 노력을 기울였다고 밝혔다. 그 결과, 지정학적 문제는 크게 완화되었다고 평가하며, 현재 대한민국의 군사적 역량이 세계 5위 수준이고 국방비 지출액이 북한 GDP의 1.5배 이상에 달한다고 언급했다.

이 대통령은 정치적 악용이 없는 한 한반도의 지정학적 리스크는 크게 문제가 되지 않을 것이라고 자신 있게 전망했다. 이는 외부의 안보 위협에 대한 불확실성이 시장 변동성의 주요 원인 중 하나임을 인정하면서도, 실질적인 국방 역량과 외교적 노력이 리스크를 상쇄할 수 있음을 입증하려는 시도다. 따라서 투자자들은 지정학적 요인보다 시장 내재적 요소에 집중할 필요가 있다는 암시를 담고 있다.

주가 정상화 약속과 향후 시장 전망

이재명 대통령은 올해 전반기까지 역사적인 상승세를 보였던 주식시장이 현재 깊은 조정 국면에 접어들었다며, 이는 상승의 자연스러운 부산물일 수 있다고 해석했다. 그는 시장이 제 자리를 찾을 것으로 예상하며, 그런 제자리 찾기를 도모하는 것이 정부 당국의 역할이라고 명확히 밝혔다. 즉, 시장 스스로의 회복력을 믿되, 정부는 이를 뒷받침하는 제도적·정책적 환경을 조성하겠다는 계획이다.

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이 대통령은 반드시 시장을 정상화시키겠다는 강한 의지를 재차 표명하며, 신뢰할 수 있고 합리적으로 예측 가능한 시장 조성으로의 전환을 약속했다. 이는 단기적 시장 변동성에 일일이 휘둘리지 않고, 장기적인 투자 관점을 유지하도록 유도하는 메시지다. 정부 차원에서 신뢰 회복을 위한 구체적인 정책 도구들을 동원할 것이며, 그 중심에는 투명한 정보 공시와 공정한 거래 질서 유지가 자리 잡을 것이다.

이번 간담회에서 이재명 대통령은 전문가들의 발표를 경청하고 토론을 이어가는 등 시장 관계자들과의 소통을 중요시했다. 지분 의무 공개 매수제도 활성화 방안 등 구체적인 제도 개선안에도 관심을 보이며, 자본시장 구조의 선진화를 추진하겠다는 입장을 견지했다. 이러한 정부의 적극적인 관여와 정책 기조는 향후 주식시장의 안정적 성장과 외국인 및 국내 투자자들의 신뢰 재고에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.