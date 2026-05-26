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이재명 대통령, 핵추진잠수함 건조와 전시작전통제권 조기 회복 등 논의

국방 News

이재명 대통령, 핵추진잠수함 건조와 전시작전통제권 조기 회복 등 논의
핵추진잠수함전시작전통제권한미동맹
📆5/26/2026 6:57 AM
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이재명 대통령은 26일 ‘굳건한 한미 동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 우리 한반도에 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징’이라며 ‘대한민국 방위산업 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것’이라고 밝혔다. 이 대통령은 제1회 미래국방전략위원회를 열고 ‘오늘 첫 회의에서는 핵추진잠수함 건조와 전시작전통제권 조기 회복 등을 논의할 예정’이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령은 26일 ‘굳건한 한미 동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함 은 우리 한반도에 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징’이라며 ‘대한민국 방위산업 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것’이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 경남 진해에서 제1회 미래국방전략위원회를 열고 ‘오늘 첫 회의에서는 핵추진잠수함 건조와 전시작전통제권 조기 회복 등을 논의할 예정’이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 ‘전작권 회복은 자주국방의 핵심 요소로서 대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더욱 분명하게 되는 계기가 될 것’이라며 ‘앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복 로드맵을 완성해갈 것’이라고 했다.

또 ‘국제 정세가 시시각각 변하는 만큼 현대전의 양상도 급변하고 있다’며 ‘단순히 병력 숫자의 우위가 아니라 인공지능과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시대에는 우리의 기술과 무장력이 핵심적인 기준이 될 것’이라고 강조했다. 이어 ‘우리도 이에 발맞춰서 국방 전환에 첨단 과학기술을 접목해서 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다’며 ‘미래국방전략위원회는 단순한 자문기구를 넘어 대한민국 국방의 내일을 직접 설계하는 중요한 역할을 맡고 있다’고 했다.

이 대통령은 ‘민간의 전문성과 창의성이 정부의 실행력과 결합할 때 더욱 큰 시너지를 내게 될 것’이라며 ‘저 역시 위원장으로서 논의되는 내용을 각별하게 챙기고 관련한 지원도 아끼지 않겠다’고 말했다. 이 대통령은 ‘우리나라는 우리 힘으로 스스로 지킨다는 의지를 바탕으로 대한민국 국방의 미래를 위해서 지혜를 모으는 의미 있는 시간이 되기를 바란다’면서 ‘스스로 방어하지 못하는 나라를 상정할 수가 있겠나. 국가가 스스로 방어하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습’이라고 강조했다. 김은빈 기자 kim.eunbin@joongang.co.k

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핵추진잠수함 전시작전통제권 한미동맹 방위산업 전작권 회복

 

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