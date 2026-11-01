이재명 대통령 서울 주택시장 정상화 주장, 실제론 강남 제외 상승세 지속

이재명 대통령이 서울 아파트 가격 하락과 자산 시장 정상화를 예고했으나, 강남권 외 지역은 90주 연속 상승하며 전월세 부담이 가중되고 있어 정책 공백이 우려된다.

이재명 대통령 은 지난달 31일 X(옛 트위터)에 게시한 글을 통해 서울 주택 가격이 곧 하락세로 전환할 것이라고 전망하며 자산 시장의 정상화가 진행 중이라고 밝혔다. 그는 인내의 시간이 지나면 그 진실을 알게 될 것이며, 국민 주권의 정부가 이를 추진하고 있다고 강조したが, 실제 통계는 이와 다른 양상을 보여주고 있다.

강남권 하락에도 서울 아파트 90주 연속 상승

한국부동산원의 주간 자료에 따르면 서울 아파트 매매 가격은 올해 4분기까지 90주 연속 상승세를 이어가고 있다. 이는 역대 가장 긴 기간으로, 연초부터 현재까지 상승률은 8.73%를 기록했다. 특히 강남 3구를 제외한 대부분의 지역에서 가격 상승이 뚜렷하게 나타나고 있어, 시장 전체의 흐름은 여전히 강세를 유지하고 있다.

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하락세가 관찰되는 곳은 주로 강남권을 중심으로 한정적이다. 강남구는 지난 8월 둘째 주부터 가격이 내려가기 시작했으며, 서초구와 송파구 역시 최근 감소 추세를 보이고 있다. 연초 대비 강남구의 아파트 가격 변동률은 마이너스 1.64%로 서울에서 유일한 하락 지역이다. 반면 한강 이북의 14개 구는 11.33% 상승하여 전년 동기 증가폭인 5.77%의 두 배에 가까운 수준을 기록했다.

전세·월세 급등, 무주택자 주거 불안 심화

매매 가격보다 더 큰 문제는 세입자들의 주거비 부담이다. 한국부동산원의 월간 자료를 보면 서울 아파트 전세 가격은 올해 1월부터 9월까지 8.21% 상승했다. 이는 2011년 이후 같은 기간 최고치이며, 전년 동기 증가폭 1.88%의 네 배가 넘는 급격한 증가다. 월세 또한 같은 기간 7.69% 올라, 전년 동기 3.94%의 거의 두 배에 달하는 높은 상승률을 보였다.

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특히 외곽 지역의 전세난은 더욱 심각하다. 한강 이북 14개 구의 전세 가격은 전년 동기 1.18%에서 9.83%로 급등했으며, 성북구와 노원구 등 5개 구는 10% 이상의 상승률을 기록했다. 강남구는 서울 최저인 2.53% 상승에 그쳤지만, 상대적으로 저렴한 임대료를 찾던 세입자들이 강남 외곽으로 몰리면서 이들 지역의 가격 압력이 커지고 있는 상황이다.

수요 집중과 공급 부족, 내년 임대시장 경고

전문가들은 내년도 전세 및 월세 시장이 더 불안정해질 수 있다고 경고한다. 2022년부터 2023년까지 고금리 시대에 역전세 문제가 유행했을 때 낮은 보증금으로 계약을 맺은 세입자들의 계약 갱신기가 다가오고 있기 때문이다. 또한 내년 2월부터 3월까지 이사 수요가 집중되면 전세와 월세 가격은 추가적으로 오를 가능성이 크다.

정부와 시장은 이러한 임대 시장 불안의 원인에 대해 견해 차이를 보이고 있다. 시장은 토지거래허가구역 내 자가점유 요건이 공급을 위축시킨다고 지적하지만, 정부는 과거 주택 인허가 및 착공 건수의 감소가 더 큰 영향을 미쳤다고 주장한다. 홍지선 국토교통부 장관은 지난달 23일 국회 감사에서 규제가 없는 지역에서도 임대 물량이 줄고 있다며 인허가 감소의 영향이 크다고 해명했다.

구체적 대책 부재, 정부 신뢰도 저하 우려

이재명 대통령은 지난 9월 18일 기자회견에서도 전세 및 월세 세입자의 어려움을 해결하기 위한 상세한 정책을 준비하고 시행 중이라고 언급했다. 그러나 구체적인 조치나 실행 계획을 제시하지는 않았다. 이로 인해 무주택자들의 주거 불안이 깊어지는 현실 속에서 정부의 대응이 충분하지 않다는 비판이 제기되고 있으며, 자산 시장 정상화 담론과 실제 체감 물가의 괴리가 사회 문제로 부상하고 있다.