이재명 대통령은 17일 수능 시험 중 위급재난문자 수신으로 인한 수험생 피해 방지를 위해 시험 시간 연장을 검토하라고 지시했다. 부정행위 예방을 위해 전자기기 반입도 전면 금지한다고 발표했다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 17일 필리핀 마닐라에서 열린 아세안 정상회의 참석 중, 다가오는 대학수학능력시험 (수능) 대비 비상 점검 회의를 주재하며 시험 중 재난문자 수신으로 인한 수험생 피해에 대한 구체적인 해결 방안을 지시했다.

이 대통령은 수능 시험 진행 중 위급재난문자가 발송될 경우, 이를 수신한 수험생이 통신기기의 소리로 인해 집중력을 잃거나 시험 응시에 방해받을 수 있다는 우려를 해소하기 위해 시험 시간 연장을 검토하라고 지시했다.

Also read 르노코리아, 프리미엄 무상 점검 및 다양한 고객 혜택 제공

재난문자 수신 시 시험 시간 연장 방안 검토

이 대통령은 2026년 11월 17일 밤 자신의 소셜미디어(X·옛 트위터) 계정을 통해 한 네티즌이 시험 중 재난 문자 수신으로 다른 응시생들이 피해를 볼 수 있다는 의견을 공유하며 "걱정마십시오"라고 답변했다.

이어 이 대통령은 "시험 시간 중에 보낸 재난 문자 때문에 시험 중 통신기기가 울리는 부정 수험생이 있는 경우에는 감독관의 확인과 퇴장 조치에 방해받은 시간만큼 시험을 끝내는 시간을 연장해 주는 방안도 검토하라"고 이미 지시했다고 설명했다.

Advertisement

이는 수험생이 위급재난문자를 수신해 시험을 치르지 못한 시간에 대해 공정하게考试时间을 보전해주어, 정당한 사유로 인한 불이익이 발생하지 않도록 하기 위한 조치로 해석된다.

인공지능 악용 부정행위 대응 강화

정부는 같은 날, 최근 증가하고 있는 인공지능(AI)을 악용한 수능 부정행위를 막기 위해 시험장 내 모든 전자기기의 반입을 금지하겠다고 발표했다.

이번 조치에 따라 수험생은 휴대전화 등 전자기기를 시험장에 반입하지 못하며, 전자기기를 반입하지 않고 소지하고 있다가 적발될 경우 사용 여부와 관계없이 모두 부정행위로 처리된다.

이는 수험생들의 사생활 침해 우려를 불식시키면서도 시험의 공정성을 확보하기 위한 강력한 예방 조치로, 전자기기를 소지하는 것 자체가 금지 사항이 되어 적발 시 즉각적인 불이익이 부과된다.

화상 수능 비상 점검회의 및 관계부처 대응

이 대통령은 2026년 11월 17일 밤 필리핀 마닐라의 한 호텔에서 화상으로 '수능 비상 점검회의'를 주재하며 시험 중 위급재난문자를 수시로 발신하는 방안도 추가 검토하도록 지시했다.

Advertisement

이날 회의에는 한성숙 국무총리와 배경훈 과기부총리, 최교진 교육부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 그리고 임광현 비서실장이 참석한 가운데 수능 시험 준비 현황과 문제점에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌다.

관계부처는 수능 시행 이틀 전인 11월 17일을 기준으로 서울 성북구 강북종로학원 등 시험장 주변에 반입 금지 물품 안내문이 부착되는 등 시험장 관리 및 안내 작업을 철저히 하고 있다.

수험생 권리 보호 및 시험 공정성 제고

이재명 대통령의 이번 지시는 수험생이 국가적 비상사태 시에도 교육의 공정성과 개인의 학습 권리가 충분히 보호받을 수 있도록 하기 위한 포용적 교육 정책의 일환으로 평가된다.

시험 중 재난문자 수신으로 인한 시간 연장 검토는 수험생들의 불안감을 해소하고, 전자기기 반입 금지 조치는 부정행위의 사전 예방을 통해 모든 수험생에게 공정한 경쟁 환경을 제공하려는 정부의 노력을 반영한다.

정부는 이러한 조치들을 통해 2026년 대학수학능력시험이 사전에 예측된 부정 행위 및 외부 변수 없이 공정하고 원활하게 진행될 수 있도록 만전을 기할 예정이다.