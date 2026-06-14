이재명 대통령, '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 북한 대화 실마리 언급

이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 기념연설을 하고 있다. 2026.6.14 xyz@yna.co.kr북한과의 대화 실마리가 좀처럼 풀리지 않는 가운데, 집권 2년 차에도 꾸준히 평화공존 정책을 이어가겠다는 방침을 분명히 하며 국제사회에 관심과 협조를 요청한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령 이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 기념연설을 하고 있다. 2026.6.14 xyz@yna.co.kr북한과의 대화 실마리가 좀처럼 풀리지 않는 가운데, 집권 2년 차에도 꾸준히 평화공존 정책 을 이어가겠다는 방침을 분명히 하며 국제사회에 관심과 협조를 요청한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 성 바오로 대성당에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별미사'에서"갈등과 불확실성이 세계를 무겁게 짓누르는 지금, 대한민국이 희망의 메시지를 전하고자 한다"고 밝혔다. 그러나 한국이 역사적으로 수많은 시련 속에서도 평화와 민주주의를 지켜냈다는 점을 상기시키며 낙관을 잃지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

이재명 대통령, 유흥식 추기경 집전 특별 미사 기념 연설 (로마=연합뉴스) 한상균 기자=이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 유흥식 추기경 집전으로 열린 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 기념연설을 하고 있다. 2026.6.14 xyz@yna.co.kr북한은 중국·러시아와의 밀착 속에 이 대통령의 평화공존 정책에 의구심을 표하며 대화 요청을 외면하고 있다. 이에 정부의 평화공존 정책이 변화하지 않았다는 점을 이 대통령이 다시 한번 명확히 한 것으로도 분석된다.

이 대통령은"대한민국 정부는 지난해 출범 이후 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단을 비롯한 선제적 긴장 완화 조치를 추진해 왔다"며"흡수통일이나 일방적 체제 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝히고 있다"고 강조했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 평화공존 정책 북한 대화 실마리 갈등과 불확실성 대한민국 정부 흡수통일 일방적 체제 경쟁

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

언론 앞에 선 이태원 참사 유가족들 “대통령은 사과하고, 진상규명 철저히 하라”6개 요구사항은 유가족의 현재 최소한의 요구입니다. 기자회견에서 유가족들은 심경과 정부에 원하는 사항을 말했습니다. 일부 유가족은 희생된 자녀의 사진을 들었습니다. 언론 앞에 선 이태원 참사 유가족들 “대통령은 사과하고, 진상규명 철저히 하라”(기사보기)

Read more »

[표] 일본 국가안보전략 미일동맹·주변국 기술 변화 | 연합뉴스[표] 일본 국가안보전략 미일동맹·주변국 기술 변화

Read more »

공군 군악대, 브뤼셀서 버스킹 공연…천만배우 이도현 '필승!'(브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원=공군 군악대가 3일(현지시간) 벨기에 브뤼셀공원서 시민과 교민들을 상대로 깜짝 공연을 선보였다. 2024.10.3 shineyna.co.kr

Read more »

“지금은 고생해도 괜찮아…PGA서 달콤한 결실 기대”Q스쿨 공동 14위 이승택 콘페리투어 출전권 획득 LIV 프로모션 아닌 美행 오랜 꿈 이루기 위해 결단 2026년 1부서 활약 목표 “셰플러·임성재처럼 될 것”

Read more »

이나현, 첫 올림픽 10위권 진입… 김민선은 아쉬움 삼켜2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 500m 경기에서 이나현은 10위, 김민선은 14위 기록. 펨케 콕, 유타 레이르담, 다카미 미호는 메달 획득.

Read more »

이번엔 ‘달이’가 떴다…현대차그룹, 아틀라스 동생 ‘로봇 3종’ 공개현대자동차·기아가 14일 서울 양재동 본사 사옥에 로봇 3종을 배치했다. 지난 1월 ‘CES 2026’에서 차세대 전동식 로봇 ‘아틀라스’...

Read more »