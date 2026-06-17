이재명 대통령, G7 정상회의서 트럼프와 북한 문제 논의 및 주요 정상과 교류

프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의에서 이재명 대통령이 도널드 트럼프 대통령과 만나 북한 문제의 평화적 해결을 위한 미국의 역할을 요청했고, OECD·EU·인도·독일·브라질 등 여러 국가 정상들과도 인사하며 외교적 네트워크를 강화했다.

프랑스 에비앙레뱅 에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 중 한국 대통령 이재명과 부인 김혜경 여사의 활동이 두드러졌다. 이재명 대통령 은 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누며 북한 문제 의 평화적 해결을 위한 미국의 리더십을 요청했고, 이에 트럼프 대통령은 노력하겠다는 입장을 표명했다.

이는 전날 환영 행사에서 약 30초간 진행된 대화에서도 확인된 내용으로, 이재명 대통령이 중동 전쟁 해결 사례를 언급하며 북한 문제에도 같은 수준의 관심과 해결책을 주도해줄 것을 촉구한 것으로 알려졌다. G7 확대회의 두 번째 세션에서는 이재명 대통령이 회의장에 입장하는 장면이 눈에 띄었다. 회의 시작 직전, 이 대통령이 한 발짝 뒤에서 들어와 트럼프 대통령을 앞질러 자리로 향했고, 트럼프 대통령은 잠시 걸음을 멈췄다가 주변의 안내를 받아 자신의 자리를 찾아갔다. 이는 양국 정상 간 예의와 순서에 대한 주의 깊은 관찰을 반영하는 순간이었다.

회의가 본격적으로 시작된 후 이재명 대통령은 마티아스 콜먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장 등과 악수를 나누고 대화를 나눴다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 입장하자 이 대통령은 자리에서 일어나 인사한 뒤 미소를 지으며 그의 말을 경청하는 모습을 보였다. 또한 이재명 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리와 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 다수 정상과도 일일이 인사를 나누며 양자 협력과 국제 현안에 대한 관심을 표현했다.

잠시 자리에 앉아 약 3~4분간 비치된 프로그램을 살펴본 그는, 룰라 브라질 대통령과의 만남에서는 서로 손을 잡고 아낌없이 친근감을 보이는 등 적극적인 외교 행보를 이어갔다. 이번 G7 정상회의 참석을 통해 이재명 대통령은 주요국 정상들과의 네트워크 강화와 한국의 입장을 전달하는 기회를 가졌으며, 특히 미국의 대북 정책에 대한 지속적인 관심을 피력한 것으로 평가된다





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