이재명 대통령 시정연설 후 조경태 의원 단독 악수, 국민의힘 내 분열 조짐

이재명 대통령의 2027년 예산안 시정연설 후 조경태 의원이 홀로 남겨 악수를 나누며 국민의힘 당내 갈등이 표면화되었다. 여야의 상반된 반응을 살펴본다.

이재명 대통령 은 11월 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 11월 정기국회 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설 을 마쳤다. 연설 직후 국민의힘 의원단은 모두 자리에서 일어나 퇴장하는 와중, 조경태 의원 만이 홀로 남아서 이 대통령과 악수를 나누는 이례적인 행보를 보였다.

조경태 의원의 단식 행보와 양손 악수

11월 2일 오전 국회에서 진행된 시정연설이 끝난 직후, 대부분의 국민의힘 의원들은 뒤도 돌아보지 않고 일제히 본회의장을 벗어났다. 한 중진 의원은 동료 의원들에게 밉보일 것을 우려해 빠르게 자리를 떴으며, 한 재선 의원은 시정연설 내용을 거짓이라고 주장하며 분노를 표출했다.

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이러한 분위기 속에서 조경태 의원(부산 사하을, 6선)은 연단 옆에 서 있던 이재명 대통령에게 자리에서 일어나 인사를 건넸다. 본회의장 뒤편에서 조 의원은 이 대통령과 양손을 꼭 잡고 악수를 나누며 짧은 담소를 나눴다. 조 의원은 이 자리에서 임광현 대통령 비서실장과 고용진 국회 사무총장과도 악수를 나누었다.

국민의힘의 거센 비판과 당내 갈등

조 의원의 행보는 국민의힘 내부에서 즉각적인 비판을 유발했다. 일부 당원은 "이럴거면 당을 옮겨라"며 격한 반응을 보였으며, 민주당의 행동 양식을 모방했다는 지적이 나왔다. 지도부 소속 의원은 6선 중진으로서 정부 실정을 꼬집지 못할망정, 당과 엇갈린 행보를 보이는 것은 용납할 수 없다며 강하게 비판했다.

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더욱이 조 의원의 이번 행보는 과거 행보와 연결되어 비판의 도마 위에 올랐다. 조 의원은 지난 5월 제22대 국회 후반기 국회부의장 선거 당시, 당내 경선에서 박덕흠 의원에게 패배한 뒤 국회의장단 선거(6월 5일)를 앞두고 민주당 등 타 정당 의원들에게 '박덕흠 후보는 부의장으로 부적절하다'는 전화를 돌린 바 있다. 당시 조 의원은 101표 중 25표를 획득하는 데 그쳤다.

민주당의 지지와 역사적 유사성

반면, 민주당은 조 의원의 행보에 호의적인 입장을 드러냈다. 김민석 민주당 대표는 3일 민주당 공식 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 "여야가 격해져도 기본을 지키겠다는 가치를 표현한 것으로 응원한다"며 지지 의사를 밝혔다.

조 의원의 이번 행동은 그가 민주당 출신 '원조 친노'였을 당시의 행보와도 중첩된다. 조 의원은 17·18·19대 총선 때 민주당 공천을 받아 당선되었으며, 2015년 당시 문재인 전 대표를 비판하며 갈등을 빚기도 했다. 2013년 11월 18일 박근혜 대통령이 시정연설 후 퇴장할 때도, 야당 의원 중 유일하게 기립하여 손뼉을 치는 모습을 보였다. 이는 2014년 탈당 전 민주당 시절의 정치적 성향을 떠올리게 하는 대목이다.

조경태의 변명과 향후 정치적 여파

조경태 의원은 중앙일보와의 인터뷰에서 "대통령 예우는 정치인의 기본 덕목"이라고 이번 악수의 의미를 설명하며 정당 간 대립을 넘어선 예의를 지켰다고 강조했다. 그러나 국민들에게는 당의 규율을 준수하지 않은 처사로 비칠 우려가 크다.

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이번 사건으로 인해 조 의원의 정치적 입지는 위축될 가능성이 점쳐진다. 당내에서는 그의 독단적인 행보가 당의 통합에 해가 된다는 목소리가 커지고 있으며, 향후 당 내 인사 및 정책 결정 과정에서의 위상 변화가 주목된다. 이재명 대통령의 시정연설에 대한 야당의 반발과 여당의 대응이 다시 한번 극명하게 대비된 사건으로 기록되고 있다.