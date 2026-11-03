이재명 대통령, 서울 아파트 실거래가 급락 주장…오세훈 시장 강하게 반박

이재명 대통령이 국무회의에서 서울 아파트 실거래가 폭락을 지적하며 데이터 공개를 강조하자, 오세훈 서울시장은 90주 연속 상승을 근거로 이를 사실과 다르다고 강력히 반박했다.

이재명 대통령 은 3일 청와대에서 주재한 국무회의 에서 서울 아파트 등 주요 지역의 주택 실거래 가격이 놀라울 정도로 급락하고 있다고 밝혔다. 이 대통령은 대한민국의 주택 가격이 비정상적으로 높다는 점을 지적하며, 국가의 미래를 위해 부동산 투기 공화국이라는 오명을 벗어야 한다고 강조했다.

부동산 데이터 투명성 확보 요구

이재명 대통령은 통계 자료 중 일부만을 선택해 한쪽으로 몰아가는 측면이 있다고 비판하며, 정확한 데이터를 국민이 직접 접할 수 있도록 알리는 것이 중요하다고 말했다. 이는 주택 가격 상승으로 이익을 보는 측이 특정 데이터만 활용하여 여론을 형성하는 것을 경계한 조치로 보인다.

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이 대통령은 "대한민국에 주택 가격이 비정상적으로 높다는 사실, 그리고 반드시 대한민국에 미래를 위해서는 부동산 투기 공화국이라고 하는 오명을 벗어던져야 한다는 점은 분명하다"고 명시적 입장을 취했다. 이어 정확한 데이터의 공개와 확산이 핵심 과제임을 재차 강조하며 정책 방향성을 제시했다.

오세훈 시장, 90주 연속 상승 반박

이 대통령의 발언이 공개된 직후, 오세훈 서울시장은 자신의 페이스북에 글을 올려 강한 반박 의사를 표명했다. 오 시장은 서울 아파트값이 90주 연속 상승 중이며 올해 상승률이 집계 이래 최고라고 주장하며, 집값 폭락 징후를 어디에서 보았는지 의문을 제기했다.

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오세훈 시장은 "현실을 제대로 직시할 의지가 없다면 차라리 가만히 계시라"며 보고 싶은 숫자만 골라 부동산 전망을 호도하는 것은 국민을 무시하는 행위라고 비판했다. 이는 이재명 대통령의 주장이 실제 시장 상황과 괴리가 있음을 시사하는 강력한 정치적 대응이다.

다문화 정책 및 가짜뉴스 대응 논의

이외에도 이 대통령은 다문화가정 어린이집 우선 배정 및 산후조리원 우선 입제도에 대해 현장의 불합리가 지적되고 있다며 재검토 필요성을 언급했다. 선진국과의 결혼 사례 증가 등으로 과거 방식이 고착화되어 발생한 문제를 해결해야 하며, 합리적 근거 없는 혜택은 공동체 신뢰를 훼손할 수 있다고 경고했다.

가짜뉴스 대응 방안으로는 김종철 방송미디어통신위원회 위원장에게 팩트체크 사업 지원 예산 증액을 지시했다. 정동영 통일부 장관은 최근 북한 관련 영상으로 피해를 본 사례를 들며 팩트체크의 중요성을 부각했으며, 송미령 농림축산식품부 장관의 방역 대책 발표 시 멧돼지 국경 이동 문제 등 다양한 현안도 논의되었다.