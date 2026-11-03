이재명 대통령 이주민 차별 발언 규탄, 이주인권단체 청와대 앞 기자회견

이주노동자평등연대 등 시민사회단체들이 3일 청와대 앞에서 이재명 대통령의 이주민 관련 차별 발언을 규탄하며 항의서한을 전달했다. 온라인 혐오 증가 우려 제기.

이주노동자평등연대, 이주민센터 친구, 이주여성인권센터 등 다수 이주민 인권 관련 시민사회단체 활동가들과 일반 시민들이 3일 오전 서울 종로구 소재 청와대 분수대 에 집결했다. 이들은 전성환 청와대 경청통합수석 을 면담하기 전, 이재명 대통령 의 이주민 관련 발언을 강하게 규탄하는 기자회견을 진행했다. 참석자들은 손팻말을 들고 구호를 외치며 정부와 대통령에게 즉각적인 책임 소재 규명과 재발 방지 조치를 촉구했다.

이재명 대통령 이주민 차별 발언 규탄

이주인권단체 활동가들은 기자회견을 통해 이재명 대통령의 이주민에 대한 차별적 발언이 디지털 공간에서 가짜뉴스와 차별 혐오 발언의 급증을 초래하고 있다고 지적했다. 그들은 이러한 온라인 환경의 악화가 유럽에서 최근 발생했던 이주민 개인 대상 폭력 사태가 한국에서도 재연되지 않을지 우려했다. 특히 대통령이라는 고위 공직자의 발언이 반이주민 정서를 가진 시민들에게 이주민을 사회에서 배제해도 되는 대상으로 간주하게 되는 잘못된 신호를 보내고 있다고 평가했다.

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우다야 라이 이주노조 위원장의 분노

우다야 라이 이주노조 위원장은 한국 사회가 역사적으로 이주노동자를 권리를 가진 노동자가 아닌 차별과 혐오, 착취의 대상으로 낙인찍어 왔다고 주장하며 대통령까지 이러한 서사를 공유하는 데 깊은 실망과 분노를 표현했다. 그는 다문화 가정에 대한 혐오 정서를 조장하는 것이 정책 점검이나 개선을 위한 어떤 건설적 도움이 되지 않는다고 명확히 밝혔다. 위원장은 이주노동자들이 국부 유출의 원인이나 일자리 침해자, 잠재적 범죄자로 낙인찍혀 온 부당한 사회적 인식이 개선되어야 함을 강조했다.

정부 항의서한 전달 및 요구 사항

참석자들은 편가르기와 인기 영합적인 갈등 조장을 중단할 것을 정부에 요청하며 항의서한을 전달했다. 그들은 이주민을 동등한 사회 구성원이자 인권의 주체로 존중할 것을 주문했다. 이어 이주인권에 대한 책임 있는 사과와 유사한 사태가 다시는 발생하지 않도록 할 구체적인 재발 방지 계획을 약속해달라는 메시지를 포함시켰다. 이들은 대통령이 이주민 관련 차별 발언 이후 제기된 우려에 대해 즉각적이고 진정성 있는 응답을 해야 한다고 요구했다.

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이주민 차별 발언 이후 사회적 영향

이주인권단체들은 이재명 대통령의 발언이 단순한 정치적 수사가 아니라 실제 사회 구성원들의 인식과 행동에 부정적인 영향을 미치고 있다고 판단했다. 그들은 온라인상에서 증가하는 가짜뉴스와 차별 혐오 발언이 현실 세계의 폭력사태로 이어질 수 있는 위험성을 경고했다. 이는 유럽에서 발생한 사례가 한국 사회에서도 재현되지 않도록 방지해야 한다는紧迫성을 강조한 것이다. 단체들은 사회적 분열을 조장하는 발언이 국민 통합에 해가 된다고 비판했다.

이주인권단체의 향후 대응 계획

이주노동자평등연대와 이주민센터 친구, 이주여성인권센터 등은 앞으로 정부와의 대화를 통해 이주민 인권 보호를 위한 제도적 개선안을 제시할 계획이다. 이들은 이주노동자들이 한국 사회에서 정당한 권리를 누리고 차별 없이 생활할 수 있는 환경을 만들기 위해 지속적인 모니터링과 캠페인을 전개할 예정이다. 또한 유사한 차별적 발언이 다시 발생할 경우 즉각적인 대응 조치를 취하겠다고 밝혔다. 이들의 이번 기자회견은 한국 사회의 다문화 수용성 제고를 위한 중요한 신호탄이 되었다.