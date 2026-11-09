이재명 정부, 부산·경남 출신 인사의 핵심 요직 발탁으로 부울경 공략 강화

이재명 대통령이 부산과 경남 출신 인사들을 청와대 정무수석, 국세청장 등 핵심 요직에 대거 발탁하며 다가올 총선을 대비한 부울경 지역 공략에 본격 시동을 걸었다.

이재명 정부가 오는 총선을 겨냥해 부산, 울산, 경남(PK) 지역 출신 인사들을 청와대와 각 부처의 핵심 요직에 대거 발탁하며 지역 기반 구축에 나섰다. 최근 발표된 내각과 청와대 참모진 인사에서 PK 출신들의 약진이 두드러지며, 여당이 1년 5개월 앞으로 다가온 총선 승부처인 부울경 공략 에 본격적으로 착수했다는 분석이 나온다.

핵심 요직 PK 인사 발탁 현황

9일 취재 결과, 경남 창녕 출신으로 부산에서 재선 의원을 지낸 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 청와대 정무수석으로 발탁되었다. 정무수석은 직제상 청와대 수석비서관 8명 가운데 최선임 직책으로, 정권의 핵심 보직에 해당한다. 또한 부산 출신인 안덕수 서울지방국세청장이 국세청장에 내정되어 관료적 권위를 바탕으로 행정력을 강화할 전망이다.

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같은 날 윤호중 행정안전부 장관으로부터 임명제청된 김종철 경찰청장 내정자 역시 경남 함양 출신으로, 과거 경남경찰청장을 지낸 PK 지역의 대표적 인사로 꼽힌다. 김 내정자는 경찰 행정의 현장 감각을 청와대 고위 직책에 결합시켜 지역 유권자의 지지를 얻는 전략으로解读된다.

정치권에서는 울산을 기반으로 활동해 온 시민운동가 출신 김태근 청와대 자치발전비서관이 이날부터 국정상황실장으로 자리를 옮겨 근무하는 것도 PK 공략의 일환으로 회자되고 있다. 김 비서관의 이동은 지역 기반이 강한 인사가 국정 운영의 핵심 거점으로 이동한 사례로 주목받고 있다.

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중량감 있는 보좌진 구성과 전략적 의미

최인호 정무수석의 발탁은 국세청 관료 출신으로 지난달 취임한 임광현 대통령비서실장의 정무 보좌 기능을 보완할 중량감 있는 인사가 필요한 시점에 이뤄졌다. 이는 행정부의 정책 추진력을 지역 정치력과 결합시켜 대통령의 국정 지지를 공고히 하려는 전략으로 평가된다.

국세청장과 경찰청장은 과거 국가정보원장 및 검찰총장과 더불어 4대 권력기관장으로 불렸던 자리로, 차관급 외청장임에도 불구하고 국회 인사청문회를 거쳐야 하는 고위 요직이다. 이러한 자리에 PK 출신 인사가 임명됨으로써, 중앙 정부와 지방 지역의 소통 창구가 강화될 것으로 기대된다.

국정상황실장도 주요 국정 현안과 현장 동향을 실시간으로 파악해 대통령에게 보고하는 청와대 내 핵심 보직으로 꼽힌다. 노무현 정부의 이광재 전 실장과 문재인 정부의 윤건영 전 실장이 대표적인 실세형 국정상황실장이었다는 점은, 김태근 내정자가 국정 운영의 중심에서 중요한 역할을 수행할 것임을 시사한다.

부울경 지역 공략을 위한 역대급 이동

이재명 대통령은 지난 한 달간 두 차례 부산을 방문하며 지역민과의 소통에 적극 나섰다. 지난달 13일 북극항로 시범 운항을 마친 팬스타 아크로호의 부산 귀항 환영식에 참석한 이후, 흑상어 부캉이가 머물던 부산 북항 친수공원을 방문해 시민들과 만나는 등 지역 상징 사건에 참여했다.

사흘 뒤인 16일에는 현직 대통령으로는 7년 만에 부마 민주항쟁 기념식장을 찾았다. 이는 역사적 사건과 연결된 지역 정체성을 존중하며 시민들의 감성에 호소하는 정치 전략으로 분석된다. 민주당 지도부도 지난달 16일 부산에서 현장 최고위원회를 열고 "해양수도 부산을 완성하겠다"는 포부를 밝혔다.

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김민석 민주당 대표 당시 부마항쟁 기념식과 자갈치시장 방문, 기초단체장 간담회 등 부산에서 2박3일 일정을 소화하며 "2주마다 부산을 찾아 사흘 정도 머물겠다"고 밝혀 지속적인 지역 방문을 약속했다. 이는 여당이 부울경 지역에서의 정치적 기반을 확대하기 위한 집중 공세임을 보여준다.

총선 대비 인물난 해소와 향후 전망

현재 부울경 지역구 국회의원 총 40명 중 민주당 소속 의원은 4명에 불과하며, 부산은 민주당 소속 의원이 단 0명인 상황이다. 이러한 열세는 다가올 총선에서 여당이 치열한 경쟁을 벌여야 함을 의미하며, 현재 발탁된 인사들은 향후 후보군으로서의 가치를 인정받은 결과라고 할 수 있다.

지난 6월 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 낙선한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 지난 8월 말 대통령 직속 국가AI전략위원회 부위원장에 위촉되며 청와대로 돌아왔다. 또한 부산진구청장 및 민주당 부산시당 위원장을 지낸 서은숙 전 민주당 최고위원은 지난 7월 국무총리실 정무실장에 임명되었다.

지난 6월부터 청와대에서 근무 중인 성기홍 홍보소통수석 역시 경남 창녕 출신으로, PK 출신 인사의 기용은 꾸준히 이어져 왔다. 여권 관계자는 "총선이 임박해서는 막상 후보자를 구하기 어려워 인물난에 시달리는 경우가 많다"며 "이에 대비해 PK 출신 인사를 두루 중용하는 것으로 볼 수 있다"고 설명했다.

이러한 인사 이동은 단순한 지역 포퓰리즘을 넘어, 부울경 지역의 특수성을 반영한 정책 추진과 정치적 지지 기반을 다지기 위한 전략적 움직임으로 해석된다. 향후 이재명 정부와 민주당이 부울경 지역에서 어떤 정책 성과와 정치적 성과를 낼지 주목된다.