이재명 대통령, 중동발 위기 대응: 가짜뉴스 엄단 및 경제 활성화 방안 발표

이재명 대통령이 국무회의에서 중동 전쟁 관련 가짜뉴스 유포 행위를 반란 행위에 비유하며 강력하게 규탄하고, 엄정한 대처를 지시했다. 또한 중동 전쟁 장기화에 따른 경제적 어려움에 대응하기 위해 추가경정예산안(추경)의 조속한 심사 및 집행을 촉구하고, 경제·산업 대전환을 통한 재생에너지 강국으로의 도약을 강조했다.

대한민국이 중동 전쟁 으로 인한 전시 상황에 놓인 가운데, 국정에 혼란을 야기하는 가짜뉴스 유포 행위에 대해 이재명 대통령이 강도 높은 비판과 함께 엄중한 대처를 지시했다. 6일 국무회의에서 이 대통령은 행정안전부에 가짜뉴스 에 대한 엄정한 대응을 주문하며, 이는 반란 행위와 다름없다고 강조했다. 특히, 환율 관련 달러 강제 매각 및 4대 시중은행 달러 환전 규제 등 허위 사실 유포에 대해 형사 고발 조치를 완료했음을 밝히며, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 공급망 관련 보도에 대한 팩트체크 및 적극적인 대응 요청에 힘을 실었다. 이 대통령은 '심지어 책임 있는 정치인들조차 가짜뉴스 를 퍼뜨리거나, 알면서도 이를 이용하는 행태를 보인다'고 지적하며, 가짜뉴스 가 전쟁 시 적군이 사용하는 교란 전술과 같다고 비판했다.

그는 '국정에 혼란을 초래하고 국민에게 영향을 미치는 가짜뉴스에 대해 더욱 강력하게 대응할 필요가 있으며, 필요하다면 전담팀을 구성하여 선제적인 스크리닝을 시행해야 한다'고 강조했다. 이러한 발언은 중동 전쟁 장기화에 따른 경제적 어려움을 극복하고, 가짜뉴스 유포를 근절하려는 강력한 의지를 보여주는 것으로 풀이된다. \이날 국무회의에서는 중동 전쟁 장기화에 따른 민생경제의 어려움에 대한 논의도 심도 있게 진행되었다. 이 대통령은 '종전이 이루어지더라도 전쟁의 상처는 장기간 지속될 것'이라며, 관련 추가경정예산안(추경)의 조속한 심사 및 집행을 강력하게 촉구했다. 그는 추경 심사 과정에서 '처리 기간을 단축하는 것만큼 중요한 것이 실제 예산 집행의 효율성'이라며, '추경 통과 즉시 최단 기간 내에 예산 집행이 이루어질 수 있도록 사전 준비에 만전을 기해달라'고 당부했다. 특히, 취약계층 지원과 더불어 대외 변수 및 지정학적 리스크에 취약한 경제 구조를 근본적으로 개편하는 경제·산업 대전환에 속도를 내야 한다고 강조했다. 이는 에너지 수급처 다변화 및 재생에너지 전환을 통해 과거 오일쇼크와 IMF 외환위기를 극복했던 경험을 되살려, 이번 중동발 위기를 재생에너지 강국으로 도약하는 기회로 삼겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다. \추경안에는 신재생에너지 금융 지원, 가정용 미니태양광 보급, 태양광 보급 등 재생에너지 확대 및 전환을 위한 예산들이 포함되어 있다. 이 대통령은 '과거 오일쇼크를 겪고도 여전히 특정 지역에 편중된 에너지 수급처를 다변화해나가고, 화석연료 중심의 산업 체계를 과감하고 신속하게 전환해야 한다'고 강조했다. 또한, 'IMF 외환위기를 IT 강국 도약의 계기로 삼았던 것처럼, 이번 중동발 위기를 재생에너지 강국으로 나아가는 기회로 만들어야 한다'고 언급하며, 에너지 자립을 통한 경제 안보 강화의 중요성을 역설했다. 이러한 대통령의 발언은 중동 전쟁 장기화에 따른 경제적 어려움을 타개하고, 미래 지향적인 경제 구조를 구축하려는 정부의 강력한 의지를 보여주는 것으로 평가된다. 가짜뉴스 대응과 경제 활성화를 동시에 추진함으로써, 위기 극복과 국가 경쟁력 강화라는 두 마리 토끼를 잡으려는 노력이 엿보인다





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