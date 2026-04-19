이재명 대통령, '한-인도, 차원이 다른 협력 기대'... 정상회담서 관계 격상 의지

인도 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 인도 동포 간담회에서 향후 한-인도 관계가 새로운 차원으로 발전할 것이라고 밝히며, 양국 간 전략적 파트너십 강화에 대한 기대감을 드러냈다. 특히 인도의 성장 잠재력과 글로벌 공급망에서의 중요성을 강조하며, 경제 협력 확대를 통해 상호 이익을 증진해야 한다고 역설했다.

이재명 대통령 은 19일(현지시간) 인도를 국빈 방문한 자리에서 미래 한-인도 관계 발전에 대한 강한 기대감을 피력했다. 뉴델리의 한 호텔에서 열린 인도 동포 간담회에서 이 대통령은 “아마 내일의 정상회담을 계기로 한국과 인도 간의 관계는 지금과는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다”며 “우리도 그렇게 노력해야 된다”고 강조했다.

이 대통령은 인도가 거대한 잠재력을 가지고 있음에도 불구하고 한국과의 협력 수준이 아직 낮다는 점에 대해 인도 당국도 동의한다는 점을 언급하며, 향후 협력 강화의 여지가 매우 크다고 진단했다. 특히 인도를 단순한 소비 시장을 넘어 글로벌 생산 및 공급망을 이끄는 핵심 국가로 평가하며, 중동 전쟁 여파로 인한 공급망 불안정과 글로벌 경제 위기가 상시화되는 현 상황에서 한국과 인도가 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것이라고 역설했다.

이 대통령은 인도의 급격한 성장 가능성도 거듭 강조했다. 인구가 이미 중국을 넘어섰고, 현재 세계 4위 경제 대국인 인도가 곧 3위로 올라설 것으로 예상되는 점을 들어, 이러한 인도의 위상에 비해 한국과의 경제 협력 수준이 매우 낮다고 지적했다. 또한, 인도 역시 한국과 마찬가지로 원자재 및 에너지 수입 의존도가 높아, 상호 협력을 통해 시너지를 창출할 수 있는 여지가 많다고 덧붙였다. 이처럼 이 대통령은 한국과 인도가 전략적으로 매우 중요한 파트너 관계임을 분명히 하면서, 양국 간 경제 협력 확대의 필요성을 강하게 제기했다.

한편, 이 대통령은 간담회 자리에서 1960년 최인훈 작가의 소설 『광장』을 언급하며 인도에 정착한 한인 1세대들의 헌신과 노고를 기렸다. 소설 속 남북 분단 비극 속에서 제3국으로 향하는 '타고르호'에 빗대어, 당시 인도로 이주하여 동포 사회의 초석을 다진 분들의 후손이 이 자리에 함께함을 언급하며 깊은 존경과 감사를 표했다. 혈혈단신으로 낯선 타국에서 역경을 딛고 일어선 인도 한인 1세대들의 열정과 헌신은, 어려움을 겪는 동포들을 위해 수술비를 모금하는 등 서로를 돌보는 공동체 정신으로 이어지고 있다고 들었다며, 이러한 자랑스러운 역사가 앞으로도 계속 이어지기를 바란다고 격려했다. 더 나아가, 인도 동포사회가 남북 동포들이 함께 살아가는 모습은 앞으로 한반도에서 우리가 만들어가야 할 평화와 번영의 미래를 보여주는 살아있는 증거라고 평가하며, 한국 기업과 동포들이 인도에서 안정적인 환경 속에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 정부 차원의 지원을 약속했다. 이는 단순한 경제 협력을 넘어, 해외 동포들의 삶을 보듬고 한반도의 미래 비전을 제시하는 다층적인 메시지를 담고 있었다.

이번 이재명 대통령의 인도 국빈 방문은 양국 간의 전략적 파트너십 강화와 미래 협력 방안 모색에 초점을 맞추고 있다. 특히 인도의 성장 잠재력과 지정학적 중요성을 고려할 때, 한국과의 경제 및 공급망 협력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다. 또한, 해외 동포 사회와의 유대를 강화하고 격려하는 메시지를 통해 대한민국이 글로벌 중추 국가로서의 위상을 확립하고, 평화와 번영의 미래를 함께 만들어가는 데 기여할 것으로 보인다. 1960년대 인도에 뿌리내린 한인들의 끈질긴 삶의 역사는 현재 동포 사회의 굳건한 연대 정신으로 이어져, 새로운 시대의 한-인도 협력 관계를 더욱 굳건히 하는 밑거름이 될 것이다. 이 대통령의 발언은 양국 간의 미래 협력에 대한 긍정적인 전망과 함께, 한국의 글로벌 위상 강화 및 평화 추구 의지를 다시 한번 확인시켜 주는 계기가 되었다.





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