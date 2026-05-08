이재명 대통령, 어버이날 기념식서 부모와 순직자 유가족 위로하며 눈물

이재명 대통령이 제54회 어버이날 기념식에서 부모님들의 헌신에 감사하며, 자녀 양육과 부모 부양이 부담 없이 이루어지는 사회를 강조했다. 또한 순직한 경찰·소방 공무원 유가족을 위로하며 국가의 책임을 다하겠다는 의지를 밝혔다. 이 대통령은 노인 복지 정책의 지속적인 추진과 함께, 순직자 유가족에 대한 국가의 책임을 강조하며 카네이션을 전달하는 등 따뜻한 위로를 전했다.

이재명 대통령 이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식 에서 가족과 국가를 위해 헌신해온 모든 부모님께 깊은 존경과 감사의 인사를 전하며, 자녀 양육과 부모 부양이 부담 없이 이루어지는 사회를 강조했다.

이 대통령은 이날 행사에서 '가정과 국가를 위해 헌신해 주고 계신 이 땅의 모든 부모님께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다'며 '사랑하는 내 자식들에게 지금보다 더 나은 세상을 물려주고자 했던 간절한 마음은 이 나라의 뿌리이자, 번영과 성장의 원동력이었다'고 말했다. 이 대통령은 부모님들의 어깨가 가벼워질수록 대한민국이 진정한 선진국을 향해 한 발씩 성큼성큼 나아갈 수 있을 것이라고 강조했다.

이재명 대통령은 노인 복지 정책의 지속적인 추진을 약속하며, '국민주권정부는 지역사회 통합 돌봄, 치매안심재산 관리 서비스, 역대 최대 규모인 115만 개의 노인 일자리, 불합리한 연금 제도 개선 등 건강하고 활기찬 노후를 보장할 제도적 방안을 마련하고 있다'고 밝혔다. 이어 '앞으로 부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며, 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나가겠다'고 말했다.

이날 행사에는 2024년 2월 경북 문경의 한 공장 화재 진압 도중 순직한 고 김수광 소방장과 고 박수훈 소방교, 2023년 12월 제주 감귤창고 화재 현장에서 80대 노부부를 구하고 불을 끄다 순직한 고 임성철 소방장, 2023년 3월 전북 김제 목조주택 화재 진압 중 숨진 고 성공일 소방교, 2020년 서울 한강 가양대교 인근에서 인명 수색 도중 순직한 고 유재국 경위, 2017년 임용 8개월만에 강릉 석란정 화재를 진압하다 순직한 고 이호현 소방교 등 순직 경찰·소방 공무원의 부모가 초청됐다. 이재명 대통령 부부는 이들의 가슴에 일일이 카네이션 꽃을 달아드리며 위로했다.

이 대통령은 축사 낭독 도중 '그동안 전하지 못한 따뜻한 마음을 나눠야 할 어버이날이다. 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다'라고 말한 뒤 울음을 삼키느라 한 동안 말을 잇지 못했다. 참석자들이 박수를 친 뒤 다시 축사를 이어간 이 대통령은 울먹이는 목소리로 '오늘 이 자리에, 국민의 생명을 지키다 우리 곁을 떠난 순직 공무원들의 부모님께서 함께하고 계신다'고 순직 공무원 부모들을 소개했다.

이 대통령은 '사랑하는 자식을 먼저 떠나보내야 했던 슬픔 앞에서 그 어떤 말로도 위로를 다 할 수 없음을 잘 안다'며 '가장 위험한 현장에서, 마지막까지 소임을 다했을 그 젊은 청년들의 숭고한 희생을 무겁게 기억하겠다'고 말했다. 그러면서 '국가가 자식 된 도리와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담아, 오늘 유가족 여러분께 카네이션을 달아드렸다'고 했다. 축사를 마친 이재명 대통령은 행사장을 빠져나갈 때도 손수건으로 눈물을 닦으며 순직 공무원 유가족들을 위로하는 모습을 보였다





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이재명 대통령 어버이날 기념식 순직자 유가족 노인 복지 정책 가족 지원

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