이재명 대통령 SNS 메시지로 민주당 내부 긴장감 고조… 당·청 갈등 표면화 우려

이재명 대통령의 SNS 게시글이 민주당 내부에서 다양한 해석을 낳으며 긴장감을 높이고 있다. 대통령은 여당의 책임과 국민 중심 정치를 강조했으나, 일부에서는 현 지도부를 겨냥한 메시지로 봤다. 조승래 사무총장은 특정 지도부를 지적한 것이 아니라 당 전반에 대한 경고라고 해석했지만, 당내에서는 당·청 간 시각 차이와 전당대회를 앞둔 분열 양상에 대한 우려가 커지고 있다.

이재명 대통령은 지난 13일 SNS에 '여당과 야당 그리고 정치적 책임 '이라는 제목의 장문의 글을 게시했다. 이 글에서 대통령은 여당의 열정이 국민 전체를 향해야 하며 신념의 언어보다 책임의 언어에 집중해야 한다고 강조했다.

이는 최근 지방선거之后 당내에서显现된 분열 양상과 당·청 간 갈등 가능성에 대한 우려를 담은 것으로 해석된다. 특히 정청래 대표를 포함한 현 지도부의 운영 방식에 대한 비판적 시각을 담고 있다는 분석이 나왔다. 하지만 조승래 사무총장은 이 해석을 부인하며, 글은 특정 인물이나 지도부를 겨냥한 것이 아니라 여당 전반에 대한 책임감을 강조하기 위한 것이라고 설명했다. 그는 대통령도 여당의 구성원이므로 글을 지도부 개인으로 국한해서 이해해서는 안 된다고 말했다.

이 대통령의 메시지는 전당대회를 앞두고 당내 토론과 운영 방향에 대한 전반적인 메시지로 받아들여진다. 당내에서는 이 글이 현 지도부에 대한 경고이자, 지방선거 결과에 대한 반성보다는 곧바로 전당대회 경쟁에 뛰어든 상황을 비판한 것이라는 해석도 있다. 정 대표는 이번 글보다 하루 전인 12일 페이스북에서 '보완수사권 전면 폐지'를 주장하며 강성 당원 민심을 의식한 발언을 한 바 있다. 이로 인해 대통령과 지도부 간 시각 차이가 부각되고 있다.

중진 의원은 대통령과 정 대표의 당 운영 방식과 지방선거 결과에 대한 판단이 너무 다르다며, 통합이 필요한 시점에 당이 선명성 경쟁과 계파주의로 흐르고 있다고 우려했다. 수도권 의원은 당이 여당의 역할보다 당권 경쟁에 치우쳐 가는 모습이 대통령 입장에서 짜증날 수 있다고 지적했다. 또 다른 의원은 대통령이 현 지도부 노선으로는 총선에서 패하고 정권 재창출이 어렵다고 보는 것 같으며, 따라서 본인 입장을 계속 드러내며 당원을 설득할 것이라고 전망했다. 한편으로는 대통령과 여당 대표 간 충돌 양상이 지속적으로 노출되는 것에 대한 부담감도 존재한다.

이용우 의원은 SNS에서 "안타깝지만 더 이상 지도부가 정부에 부담되지 않기를 바란다"고 했고, 다른 수도권 의원은 대통령도 통합의 정치를 해야 하며, 이런 글이 분열을 부추길 수 있다고 걱정했다. 전반적으로 당·청 관계와 지도부 운영에 대한 내부 불화가 전당대회를 앞두고 표면화되고 있는 상황이다





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