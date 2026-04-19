이재명 대통령, 인도 국빈 방문…2030년 교역 규모 2배 확대 및 신규 협력 강화 모색

이재명 대통령이 19일 인도를 국빈 방문하여 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 갖고, 2030년까지 양국 교역 규모를 두 배로 확대하고 조선, AI, 방산 등 신규 협력 분야를 강화하기 위한 방안을 논의한다. 주요 그룹 총수들이 경제 사절단으로 동행하며 실질적인 경제 협력 강화에 대한 기대감을 높이고 있다.

이재명 대통령 이 19일 인도를 국빈 방문하며 양국 관계 강화에 나섰다. 이번 방문은 8년 만의 한국 대통령 인도 방문으로, 2030년까지 양국 교역 규모를 현재의 두 배인 500억 달러로 확대하고 조선, 인공지능(AI), 방위산업 등 신규 협력 분야를 발굴하는 데 중점을 둘 예정이다. 이 대통령은 20일 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담 에서 이러한 목표 달성을 위한 구체적인 방안을 논의할 계획이다. 특히, 양국 간 ' 특별 전략적 동반자 관계 '를 더욱 심화시키기 위한 전략 분야 협력 사업 제안이 핵심 의제가 될 것으로 보인다. 또한, 2010년부터 발효된 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개정 논의도 예상되며, 한국인의 인도 출입국 및 체류 문제 개선, K-콘텐츠의 인도 시장 진출 확대, 한국어 교육 확산 등 문화 협력 강화 방안도 논의될 예정이다.

이번 순방에는 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 주요 그룹 총수들이 경제 사절단으로 동행하여 인도 측과의 경제 협력 강화에 대한 기대감을 높이고 있다. 게임 서비스 확대를 위해 인도에 진출한 김창한 크래프톤 대표도 경제 사절단에 포함될 가능성이 있다. 이 대통령은 인도 방문에 이어 21일부터는 베트남을 국빈 방문하여 또럼 베트남공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 가질 예정이다. 한편, 이 대통령은 해외 순방에 앞서 4·19혁명 기념식에 참석하여 4·19 정신을 강조하며 대한민국의 민주주의 발전에 대한 의지를 다졌다. 이번 정상회담은 단순한 교류를 넘어 실질적인 경제적 성과를 창출하고, 미래 성장 동력을 확보하는 중요한 계기가 될 것으로 전망된다. 특히, 인도의 거대한 내수 시장과 성장 잠재력을 한국의 기술력 및 산업 경쟁력과 결합하여 시너지를 창출하려는 한국 정부의 의지가 엿보인다. 양국은 이번 정상회담을 통해 디지털 전환, 청정 에너지, 신재생 에너지 분야에서의 협력도 강화할 것으로 예상된다. 또한, 인도 정부의 '메이크 인 인디아' 정책과 연계하여 한국 기업들의 인도 현지 생산 및 투자 확대 방안도 논의될 것으로 보인다. 한국은 인도와의 전략적 협력을 통해 공급망 안정화 및 새로운 시장 개척이라는 두 마리 토끼를 잡는다는 전략이다. 한국과 인도는 이미 2015년에 '특별 전략적 동반자 관계'를 수립하고 다양한 분야에서 협력을 이어왔으나, 이번 정상회담은 그 관계를 한 단계 더 발전시키는 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다. 특히, 최근 전 세계적으로 강화되는 보호무역주의와 지정학적 불안정 속에서 양국 간 긴밀한 경제 협력은 상호 번영을 위한 필수적인 요소로 작용할 것이다. 또한, 한국의 K-컬처에 대한 인도 젊은층의 높은 관심은 문화 협력 강화의 긍정적인 동력으로 작용할 것이며, 이는 향후 관광 및 문화 콘텐츠 산업의 동반 성장으로 이어질 수 있다. 이번 정상회담에서 논의될 구체적인 협력 방안들이 향후 양국 관계 발전에 어떠한 영향을 미칠지 주목된다. 양국 정상은 정상회담 후 공동 기자회견을 통해 회담 결과와 향후 협력 계획을 발표할 예정이다. 또한, 이번 방문을 계기로 양국 간 인적 교류 확대 및 상호 이해 증진에도 기여할 것으로 보인다. 이번 인도 방문은 이재명 대통령의 외교적 역량을 시험하는 무대가 될 것이며, 성공적인 결과를 통해 한국 외교의 지평을 넓히는 계기가 될 수 있을 것이다. 한국과 인도는 인구 14억 명을 넘어서는 거대한 시장을 보유하고 있으며, 젊은 인구 구조와 빠른 경제 성장을 바탕으로 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이러한 인도와의 전략적 협력 강화는 한국 경제의 미래 성장 동력을 확보하는 데 매우 중요한 의미를 갖는다. 또한, 인도와의 긴밀한 협력은 인도-태평양 지역의 평화와 안정을 증진하는 데에도 기여할 수 있다. 인도는 한국과 마찬가지로 민주주의 국가로서, 양국은 공동의 가치와 이해를 바탕으로 협력을 강화할 수 있다. 이번 정상회담에서는 기후 변화 대응, 사이버 안보 등 글로벌 현안에 대한 협력 방안도 논의될 가능성이 있다. 양국은 이러한 글로벌 문제에 대한 공동의 노력을 통해 국제 사회에서의 영향력을 확대할 수 있을 것이다. 이재명 대통령의 이번 인도 국빈 방문은 단순히 정상회담 차원을 넘어, 한국과 인도 간의 실질적인 협력 관계를 한 단계 끌어올리는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다. 미래 세대를 위한 지속 가능한 성장과 번영을 위해 양국이 어떠한 협력의 결실을 맺을지 귀추가 주목된다. 특히, 이번 방문을 통해 한국 기업들이 인도 시장에서 새로운 기회를 포착하고, 양국 경제 발전에도 크게 기여할 수 있기를 바란다





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이재명 대통령 인도 국빈 방문 정상회담 경제 협력 특별 전략적 동반자 관계

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