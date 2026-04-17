이재명 대통령, 호르무즈 해협 정상회의서 '안정적 관리 메커니즘' 제안

이재명 대통령은 17일 영국·프랑스 주도 호르무즈 해협 국제 정상회의에 참석해 교착 상태 해소와 해협 안정을 위한 국제사회의 공동 노력 및 실질적 기여를 제안했다. 50여 개국 정상·대표가 참여한 화상회의에서 이 대통령은 선원 안전 우려를 표하며 한국의 적극적인 기여 의지를 밝혔다. 정상들은 항행의 자유 보장과 외교·군사 협력 강화에 합의했다.

이재명 대통령 이 17일 영국과 프랑스가 주도하는 호르무즈 해협 자유 통항 관련 국제 정상회의 에 참석해 교착 상태 조속 해소와 해협 안정을 위한 국제사회의 공동 노력과 실질적인 기여를 제안했다. 이날 오후 9시 12분경 시작된 화상회의에서 이 대통령은 우리 국민을 포함한 선원들의 안전과 건강이 위협받는 상황에 대한 깊은 우려를 표하며 이같이 발언했다고 전은수 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

이번 정상회의에는 한국을 비롯해 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 네덜란드, 스웨덴, 뉴질랜드, 이라크, 싱가포르 등 50여 개국 정상 및 대표가 참여했다. 청와대 영빈관에서 화상으로 회의에 참석한 이 대통령은 프랑스 현지 회의 참석 정상들의 발언 이후 발언 기회를 가졌다.

이 대통령은 공공의 자산이자 글로벌 공급망의 핵심 축인 호르무즈 해협의 봉쇄가 전 세계 에너지, 금융, 산업, 식량 안보 전반에 심각한 불안정을 초래하고 있음을 지적하며, 대한민국이 호르무즈 해협을 통한 원유 수입 비중이 약 70%에 달하는 핵심 이해 당사국으로서 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여 의지를 강력히 피력했다.

이날 회의에 참석한 정상들은 호르무즈 해협 관련 현황을 공유하고, 전쟁 종식 후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하며 신뢰를 증진하기 위한 외교적, 군사적 협력을 강화해 나가기로 합의했다. 특히, 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 그리고 전쟁 종식 이후의 항행 안전 보장을 위한 구체적인 방안에 대해 심도 있는 의견 교환이 이루어졌다.

전 대변인은 이번 화상 정상회의가 중동 지역의 평화를 촉구하고 전쟁 종식 후 호르무즈 해협 내 항행의 자유를 확보하기 위한 국제사회의 연대를 강화하는 중요한 계기가 되었다고 평가했다. 또한, 대한민국 정부는 앞으로도 자유로운 국제 통항 원칙과 글로벌 공급망 안정을 위한 국제사회의 노력에 주도적으로 동참하며 우리 국민의 일상이 안정될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이라고 강조했다.

이번 회의는 고조되는 중동 지역의 긴장 속에서 국제사회가 공동의 위협에 맞서 연대하고 평화적 해결책을 모색하는 중요한 발걸음을 내디뎠다는 평가를 받는다. 특히, 한국과 같이 해상 물동량 의존도가 높은 국가들에게는 해협의 안정적인 통항 확보가 국가 경제와 안보에 직결되는 만큼, 이번 회의에서의 이 대통령의 적극적인 발언과 기여 의지는 향후 국제 사회에서의 한국의 위상을 높이는 데도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

이처럼 국제적인 안보 이슈에 대한 한국의 적극적인 참여는 단순히 국익을 넘어선 책임 있는 국제 사회의 일원으로서의 역할을 다하겠다는 의지를 보여주는 것이기도 하다. 향후 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등이 평화적으로 해결되고, 모든 국가들이 자유로운 통항권을 보장받는 환경이 조성되기를 기대한다.





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이재명 대통령 호르무즈 해협 정상회의 자유 통항 국제 협력

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