이재명 대통령 발언 이후 다문화가족·이주노동자 혐오 표현 우려 확산

이재명 대통령의 이주노동자·다문화가족 발언을 두고 전문가들이 혐오 표현 확산과 정치권 대응의 한계를 지적하고 있다. 홍성수 숙명여대 교수와 최정규 변호사의 대담 내용을 정리했다.

소수자 인권과 혐오 문제를 연구해온 홍성수 숙명여대 법학부 교수와 이주노동자 등 사회적 약자를 대변해온 최정규 법무법인 원곡 변호사가 지난 10일 서울 중구 경향신문 사에서 만나 이재명 대통령 의 최근 발언을 두고 대담을 나눴다. 두 사람은 이 대통령의 다문화가족 과 이주노동자 관련 발언이 사회적 차별 인식을 키울 수 있다고 우려했다.

이들이 문제 삼은 발언은 외국인 노동자와 다문화가족 제도에 대한 비판이었다. 이 대통령은 '외국인 노동자들을 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다'는 취지의 말과 '다문화가족을 우대하는 제도가 문제되고 있다'는 취지의 글을 통해 해당 주장을 드러냈다.

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이재명 대통령 발언의 핵심 논법은 제로섬 구도

홍성수 교수는 이 대통령 발언의 가장 심각한 문제로 의도보다 발언의 논법을 꼽았다. 그는 발언이 '우리의 이익'과 '저들의 이익'이 충돌하는 것처럼 대립시켰다고 설명했다.

홍 교수는 한쪽이 이익을 얻으면 다른 쪽이 손해를 보는 제로섬 관계로 설정하는 방식이 혐오 선동에서 흔히 나타나는 전형적 논법이라고 진단했다. 이 구도에서는 공존과 협력, 연대의 가능성이 사라지고 부당한 두 가지 선택지만 남는다고 그는 지적했다.

홍 교수는 이주민과 다문화가족이 공동체 구성원이 아니라 국민과 경쟁하는 외부 집단으로 인식될 수 있다는 점에서 위험하다고 말했다. 그는 발언이 별생각 없이 나왔더라도, 정치적 계산에 따라 의도적으로 나왔더라도 문제라고 덧붙였다.

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최정규 변호사는 이주노동자 발언을 처음 들었을 때 말실수라고 생각했다고 밝혔다. 그는 이 대통령이 올해 초 울산 타운홀 미팅에서 조선업 호황 속에서도 최저임금 수준의 이주노동자만 일하는 이유를 물었던 점은 고착화된 저임금과 열악한 노동환경 구조를 짚은 것으로 평가했다.

전문가들이 짚은 정치 발언의 사회적 파장

최정규 변호사는 이번 대응이 충격적이었다고 평가했다. 그는 해명하면 될 일을 특정 언론사의 제목을 문제 삼으며 국가 경제 기여에 집착했다고 비판했다.

최 변호사는 공개 석상에서 이런 말을 하는 것이 해당 국가에 대한 외교적 결례이며, 경제적 관점이 반영됐더라도 민낯을 드러내는 천박한 인식이라고 주장했다. 그는 다문화가족 발언까지 연달아 나온 점을 두고 정말 싸우자는 것인지 의문이 들었다고 말했다.

홍 교수는 두 발언의 성격이 다르다고 구분했다. 그는 이주노동자 발언은 장관과 문답하는 과정에서 나왔기 때문에 잘 수습했다면 해결할 수 있었다고 보았다. 반면 다문화가족 발언은 엑스에 올리면서 누군가에게 화제가 될 것이라는 의도가 분명히 있었다고 분석했다.

최 변호사는 대통령이 다문화가정 공공 산후조리원 지원을 문제 삼는 펨코 글에 '좋은 지적'이라고 반응한 것 자체가 편견에 힘을 실어준다고 지적했다. 그는 과거에는 속으로 차별적 생각을 하더라도 겉으로 말하면 안 된다는 경계가 있었지만, 이제는 대통령까지 이런 말을 해 내국인 역차별 주장이 봇물처럼 나왔다고 설명했다.

홍 교수는 한국 사회에서 약자와 소수자에 대해 말을 조심해야 한다는 윤리의식이 상식이었다고 말했다. 그는 그 상식이 어느 순간 붕괴하기 시작했다고 진단했다.

최 변호사는 2023년 경기 포천시에서 10대 청소년들이 미등록 체류 외국인은 신고를 못한다는 점을 이용해 돈을 빼앗은 사건을 예로 들었다. 그는 당시 22대 총선에 자유통일당 후보로 출마했던 박진재 자국민보호연대 대표가 미등록 이주노동자들을 사적으로 체포하고 다녔다는 점도 언급했다.

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다문화가족 지원 정책 검토와 향후 과제

홍성수 교수는 이 대통령이 정책을 재검토하겠다고 말하기 전에 실태와 정책 효과를 충분히 검토했는지 물어야 한다고 주장했다. 그는 대통령이 관계 부처에 실태와 정책 효과를 조사하도록 해 근거를 마련할 수 있다고 제안했다.

홍 교수는 다문화가족이 표적이 된 배경에는 20년 가까이 지원 정책을 시행해온 점이 빌미가 된 측면도 있다고 설명했다. 다만 그는 그렇다고 차별과 배제가 사라졌는지는 물음표가 붙는다고 덧붙였다.

최정규 변호사는 2019년 도입된 경기도 다양성소통조정위원회에 접수된 사례를 근거로 들었다. 그는 출산축하금부터 교육비, 교통비, 생리용품 보편 지원까지 생애주기 전반에서 이주민이 배제되거나 차별받는다고 말했다.

최 변호사는 고용허가제 시행 23년차인데도 이주노동자가 사업장 변경의 자유조차 보장받지 못한다고 지적했다. 그는 이런 상황에서 다문화가족과 이주노동자의 삶이 전혀 나아졌다고 할 수 없다고 강조했다.

정치권 대응에 대해 홍 교수는 2012년 무렵 혐오 표현 문제가 본격 논의되기 시작한 이후 대중의 인식 수준은 크게 향상됐지만 정치권 대응은 미약했다고 평가했다. 그는 올해 정보통신망법에 혐오 표현 일부를 불법 정보로 규정하는 조항이 생겼으나 범위를 극단적 혐오 선동으로 좁혀 대응의 출발점 정도로 봐야 한다고 말했다.

홍 교수는 오세훈 서울시장과 나경원 의원의 반응도 중요하게 봐야 한다고 지적했다. 그는 이번에는 이주노동자와 다문화가족을 대상으로 한 대립 구도를 두고 뒤늦게 달려드는 모습이 나타났다며, 누가 더 강하게 배제하느냐로 경쟁이 벌어지면 최악의 구도가 된다고 경고했다.

최정규 변호사는 한국이 장애인차별금지법만 있는 나라라며, 법이 하나 만들어지는 것은 큰 의미가 있다고 말했다. 그는 이번 발언이 역설적으로 차별금지법의 필요성을 보여준다고 주장했다.