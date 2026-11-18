이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일 중국 선전에서 정상회담을 갖고 한중관계 전면 복원과 전략적 협력 동반자 관계 발전을 위한 구체적인 협력 방안인 인적교류 확대 및 판다 도입 등을 논의했다.

이재명 대통령 은 18일(현지시간) 중국 선전 에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 기간 중 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 진행했다. 이번 회담은 작년 11월 한국 경주, 올해 1월 중국 베이징에서 이어진 세 번째 정상회담으로, 양국 간 외교적 소통 채널이 얼마나 빈번하게 유지되고 있는지 보여준다.

한중관계 전면 복원 및 협력 전망

이재명 대통령은 회담에서 한중관계가 전면 복원되는 흐름이 공고히 자리 잡았으며, 양국 국민이 일상 속에서 그 성과를 체감하고 있다고 평가했다. 이는 단순한 외교적 형식 이상으로 실제 민간 차원의 연결고리가 강화되고 있음을 시사하는 대목이다. 특히 내년 수교 35주년을 계기로 양국이 더욱 성숙한 '전략적 협력 동반자 관계'로 도약할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다는 입장을 재확인했다.

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시진핑 주석 역시 이 대통령의 APEC 참석에 사의를 표하며, 한중 양국이 APEC을 연이어 개최하며 서로를 지지해 온 점이 한중관계의 전면적인 개선과 발전으로 이어졌다고 평가했다. 시 주석은 양국이 더욱 성숙하고 회복력 있는 관계를 발전시켜 나가기 위해 함께 노력해 나가자고 화답하며, 양국 간 협력의 지속 가능성을 강조하는 모습을 보였다.

인적교류 확대 및 판다 도입 제안

이 대통령은 한중관계의 성숙한 발전을 위해서는 상호 관심사를 존중하고 수평적·호혜적 협력 관계를 발전시키는 것이 중요하다고 강조했다. 구체적인 협력 방안으로 올해 한중 간 인적교류가 1,000만 명을 돌파할 것으로 예상되는 점을 들며, 2016년 기록했던 1,300만 명 수준으로 복원하기 위한 출입국 편리화 조치의 지속을 제안했다.

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또한 이 대통령은 한중 우호정서 증진을 위해 판다 한 쌍의 국내 도입을 추진하겠다고 밝혔다. 이는 중국 내 지역별 차이와 분야별 수용 민감도를 고려해 양국 간 문화·콘텐츠 교류를 단계적으로 확대해 나가자는 취지다. 시진핑 주석은 이에 공감하며 긍정적이고 유익한 문화교류를 점진적으로 추진해 나가자고 답했다.

양 정상은 판다 도입 외에도 영화 공동제작 등 구체적인 문화 산업 협력 방안에 대해 협력해 나가기로 합의했다. 위 관측통은 이번 대화에서 양측이 문화 분야에서 실질적인 시너지를 낼 수 있는 방안을 모색하고 있음을 전했다.

서해 문제 및 북한 관련 건설적 역할 요청

이 대통령은 서해 문제의 근본적 해결을 위해 중국 측과 함께 노력해 나가자고 제안했다. 이 외에도 중국 내 우리 국민의 권익 보호, 독립운동 사적지 보존·관리 협력 등의 사안에 대해서도 중국 정부의 적극적인 협조를 당부했다. 이는 역사적 민감 사안과 현재의 안보 이슈를 모두 포괄하며 양국 간 신뢰 구축을 도모하려는 전략이다.

한반도 문제와 관련하여 이재명 대통령은 한반도 문제가 한국의 사활적 이익이며, 정부가 남북간 긴장 완화와 평화공존 실현을 위해 적극 노력해 왔음을 강조했다. 이에 중국 측의 건설적 역할을 요청했고, 시진핑 주석은 이러한 노력을 평가하며 중국이 한반도 문제 해결을 위한 건설적 역할을 지속해 나갈 것이라고 밝혔다.

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시진핑 주석은 최근 북중관계 동향에 대해 설명하면서, 북미대화 등 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 노력을 지지한다고 말했다. 위 관측통은 양 정상 향후 우호적인 교류를 이어가며 한중관계 발전을 위해 계속 긴밀히 소통해 나가기로 했다고 밝혔다.