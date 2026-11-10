이재명 대통령, 재개발 불법 시위에 엄정 대응 지시 및 법치주의 재확인

이재명 대통령이 국무회의에서 전광훈 목사와 사랑제일교회 재개발 사례를 겨냥해 불법 집행 방해에 대한 엄정 대응을 지시하며 법치주의 수호를 강조했다. 공공기관 이전 및 국익 외교 전략도 함께 논의되었다.

이재명 대통령 은 10일 청와대에서 열린 국무회의 에서 재개발 사업 현장에서의 불법적 물리력 행사 및 장기적인 알박기 행위에 대한 엄격한 대응을 지시했다. 이 대통령은 한성숙 국무총리 에게 전국 각지에서 합법적인 법질서를 부정하거나 지속적으로 불법을 강행하는 사례를 전수 조사하여 보고할 것을明确要求했다.

재개발 불법 시위에 대한 정부 차원의 실태 전수 조사

이번 지시는 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회가 재개발 반대 운동을 통해 강제 집행을 장기간 방해해 온 사례를 직접적으로 겨냥한 것으로 파악된다. 이 대통령은 서울 성북구 장위동의 재개발 사업장을 지난 4일 직접 방문하여, 법치주의 국가에서 무력으로 버티는 것이 용인될 수 없다는 입장을 명확히 한 바 있다.

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이 대통령은 국회에서의 발언을 통해 재개발 명도 집행 과정에서 수년간 물리력을 동원해 버티기만 해도 엄청난 피해를 주고 불법 행위가 통용되는 현실에 대한 우려를 표명했다. 특히 대법원의 강제 철거 명령에 저항하며 사업이 장기적으로 지연되었던 장위 10구역 재개발 사례를 암시하며, 이러한 상황이 국민들에게 법이 가진 자나 힘센 사람만을 편드는 존재로 인식되게 할 수 있다고 지적했다.

이 대통령은 합법적인 법질서를 숫자를 동원해 물리적으로 방해하는 행위가 특수공무집행 방해를 구성함에도 불구하고 이러한 행위가 방치되는 현실을 비판했다. 그는 법률에 의한 처분이나 집행을 무력으로 저항하는 사례들을彻底적으로 뒤져볼 것을 명령하며, 총리가 모든 관련 현황을 취합하여 1주에서 2주 이내에 보고해 줄 것을 지시했다.

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공공기관 개혁과 언론 지적에 대한 대응 태도

이재명 대통령은 공공부문의 혁신이 더 이상 미룰 수 없는 국가적 및 시대적 핵심 과제라고 강조하며, 수도권 소재 중앙행정기관 등 44개 공공기관의 세종 이전 추진 배경을 설명했다. 현재 공무원 정원 기준 9929명에 달하는 인원이 이동하는 이번 개혁 과정에서 각 조직 구성원들의 불편함이 따를 수 있으나, 국민과 국가의 이익을 조금 더 고려해 줄 것을 요청했다.

야당이나 언론의 지적에 대해서는 정당한 비판에는 감사해야 하지만, 억지 주장에 대해서는 당당하게 반론을 펼칠 것을 지시했다. 이 대통령은 왜 밥을 숟가락으로 먹느냐는 식의 비논리적 비판에 무조건 수세적으로 대응하다 보면 오히려 정부 측에 잘못이 있는 것처럼 인식될 수 있다고 판단했다. 따라서 국민들이 잘못된 점을 지적했다면 그에 대해 논리적으로 반박해야 한다는 입장을 밝혔다.

미 중간선거 결과와 국익 중심 외교 정책의 방향성

이재명 대통령은 미국 중간선거 결과를 언급하며, 한미 양국 간의 상호 호혜적인 관점에서 신뢰와 협력의 기반을 다지고 넓히는 데 외교력을 집중할 것을 강조했다. 국제 정세의 불확실성이 커지는 상황에서도 일관된 원칙과 유연한 대응의 조화가 필요하다고 설명하며, 정부의 변화에 일희일비하지 않고 실용적인 국익 외교에 모든 역량을 쏟겠다고 밝혔다.

이러한 지시들은 법치주의 확립을 넘어 국가 행정 시스템의 효율성 제고와 안정적인 대외 관계 유지까지 포괄하는 종합적인 국정 운영 전략의 일환으로 해석된다. 정부는 이후 보고된 불법 시위 및 법질서 위반 사례에 대해 사법적, 행정적 조치를 통해 엄정하게 대응할 예정이며, 공공기관 이전 등 구조 개혁에도 차질 없이 추진해 나갈 계획이다.