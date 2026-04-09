이재명 정부, 기업 비업무용 부동산 규제 강화…부동산 시장 정상화 박차

이재명 대통령이 국민경제자문회의에서 기업의 비업무용 부동산 보유에 대한 규제 강화를 지시하며, 부동산 시장 정상화를 위한 강력한 의지를 표명했습니다. 이는 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료, 농지 전수조사에 이은 정책으로, 기업들의 투기 행위를 근절하고 생산적인 투자 환경을 조성하려는 목표를 가지고 있습니다. 정부는 기업의 비업무용 부동산 과세 강화를 위해 관련 정보의 의무 공시 제도 도입을 추진할 예정입니다.

이재명 대통령은 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 기업의 비업무용 부동산 에 대한 규제 강화를 지시하며, 부동산 시장 정상화를 위한 강력한 의지를 표명했습니다. 이는 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료, 농지 전수조사에 이은 부동산 시장 정상화 정책의 일환으로, 기업들의 비업무용 부동산 투기를 근절하고 생산적인 투자 환경을 조성하려는 목표를 가지고 있습니다. 이 대통령은 회의에서 기업들이 비업무용 부동산 을 과도하게 보유하는 행태를 지적하며, 이는 기업 자금의 낭비, 땅값 상승, 자원 배분의 비효율성을 초래한다고 강조했습니다. 특히 “기업이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 그렇게 가지고 있냐”는 발언을 통해 기업들의 비업무용 부동산 보유에 대한 강한 비판적 시각을 드러냈습니다. 또한, 이 대통령은 정책실에 주택 문제 다음 단계로 농지뿐만 아니라 일반 부동산 까지 규제 범위를 확장하여 미리 점검하라고 지시했습니다.

이는 정부가 부동산 시장 전반에 걸쳐 투명성과 효율성을 높이고, 투기 세력을 억제하려는 의지를 보여주는 것입니다.\이번 조치는 기업의 비업무용 부동산 보유에 대한 세금 강화 방안을 포함하며, 이는 과거 노태우 정부의 토지공개념에 입각한 규제 강화 시도를 연상시킵니다. 1990년 노태우 정부는 대기업들의 비업무용 부동산 강제 매각을 통해 투기를 억제하려 했으나, 이후 규제 완화로 인해 효과가 미미했습니다. 그러나 최근 경제정의실천시민연합의 조사에 따르면, 5대 재벌 그룹의 부동산 자산은 15년(2007~2022년) 사이 3배나 상승했으며, 투자부동산 가액 또한 10년 만에 80% 가까이 증가했습니다. 이러한 상황은 기업들이 생산적인 투자보다 부동산 투기에 집중하고, 이는 자원 배분의 불균형을 심화시키는 결과를 초래한다는 것을 보여줍니다. 또한, 기업들이 리츠를 설립하여 계열사 영업점 등을 투자부동산으로 보유하고 임대수익을 얻는 비즈니스가 성행하는 것도 문제점으로 지적되었습니다. 이재명 정부는 이러한 문제점을 해결하고, 부동산 시장의 ‘큰손’들을 규제하여 정부 정책의 실효성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 대통령은 “부동산을 투기적으로 운용해서 이익 보는 것을 불가능하게 만들어야 대한민국 산업경제 체계가 제대로 굴러간다”고 강조하며, 기업들이 설비 및 연구·개발 등 본연의 투자에 집중하도록 유도할 것이라고 밝혔습니다.\기업의 비업무용 부동산에 대한 과세 강화를 위해서는 먼저 관련 정보의 투명성 확보가 중요합니다. 이를 위해 기업집단의 보유 부동산에 대한 주소, 면적, 장부가액, 공시지가·공시가격 등의 정보를 의무적으로 공시하는 제도 도입이 필요합니다. 이는 정부가 기업들의 부동산 보유 현황을 정확하게 파악하고, 세금 부과의 근거를 마련하는 데 기여할 것입니다. 또한, 기업들이 비업무용 부동산을 처분하고 생산적인 투자를 확대하도록 유도하는 인센티브 제공 방안도 고려되어야 합니다. 예를 들어, 설비 투자에 대한 세액 공제 혜택을 확대하거나, R&D 투자를 장려하는 정책을 통해 기업들의 투자 환경을 개선할 수 있습니다. 정부는 이러한 정책들을 통해 기업들이 장기적인 성장 동력을 확보하고, 대한민국 경제의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있도록 노력해야 합니다. 이재명 정부의 부동산 시장 정상화 정책은 기업의 비업무용 부동산 규제를 통해 부동산 시장의 안정과 건전성을 확보하고, 나아가 대한민국 경제의 지속 가능한 성장을 위한 토대를 마련하는 것을 목표로 합니다. 이는 단순히 세금 부과를 넘어, 기업들의 투자 방향을 생산적인 분야로 유도하고, 부동산 시장의 건전한 발전을 이끌어내는 중요한 정책적 시도가 될 것입니다





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