이재명 대통령, 이스라엘 비판 재차 강조하며 야권 '외교 참사' 비판 반박

이재명 대통령이 이스라엘군 반인권 행위 비판 관련 야권의 비판에 대해 '매국 행위'로 규정하며 반박. 헌법 정신과 국제적 상식 강조, 외교 참사 논란에 적극 대응.

이재명 대통령은 12일, 이스라엘 과 관련된 논란에 대해 다시 한번 입장을 밝히며, 야권의 비판에 정면으로 반박했다. 그는 자신의 'X(구 트위터)' 계정을 통해 '각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고, 침략적 전쟁은 부인되는 것이 우리 헌법 정신이자 국제적 상식'이라고 강조하며, 이스라엘 의 반인권적 행위를 비판한 자신의 입장을 옹호했다. 이는 이스라엘 정부의 유감 표명과 야권의 '외교 참사' 비판에 대한 대응으로 해석된다.

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이재명 대통령은 이날 오전 9시 44분, 자신의 소셜미디어에 '사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다'고 강하게 비판했다. 그는 '매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다. 아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다'고 지적하며, '심지어 국익을 포함한 공익 추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다'고 덧붙였다. 이는 야권의 비판뿐 아니라, 일부 언론의 보도 태도에 대한 불만을 우회적으로 드러낸 것으로 풀이된다.<\/p>

이재명 대통령은 이어 '결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제'라고 강조하며, 국가적 가치관 확립의 중요성을 역설했다. 그는 '각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고 침략적 전쟁은 부인된다. 그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식'이라고 거듭 강조하며, 자신의 입장이 헌법 정신과 국제적 보편적 가치에 부합한다는 점을 분명히 했다. 또한 '역지사지는 개인만이 아니라 국가관계에도 적용된다. 내 생명과 재산만큼 남의 생명 재산도 귀하다. 존중해야 존중받는다'는 표현을 통해, 상호 존중과 이해를 기반으로 한 국제 관계의 중요성을 강조했다. 이는 이스라엘과의 외교적 갈등 상황에서, 인권 존중의 가치를 굽힐 수 없다는 점을 분명히 함과 동시에, 상대방을 존중하는 자세를 견지해야 함을 시사하는 것으로 해석된다.<\/p>

이재명 대통령의 이러한 일련의 발언들은, 지난 10일 자신의 소셜미디어에 이스라엘군의 반인권적 행위를 비판하는 영상을 게재한 이후, 이스라엘 정부의 반발과 야권의 비판에 직면한 상황에서 나온 것이다. 당시 이재명 대통령은 해당 영상에 대해 '이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다. 우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다'고 언급하며, 국제인도법 준수와 인간 존엄성 보호의 중요성을 강조했다. 이스라엘 정부가 공개적으로 반발하자, 이 대통령은 11일 '끊임없는 반인권적, 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망'이라고 재반박하며, 이스라엘의 행태에 대한 비판적 입장을 굽히지 않았다.<\/p>

국민의힘은 12일 최보윤 수석대변인 명의의 논평을 통해 이재명 대통령의 SNS 행보가 외교 참사를 초래했다고 비판하며, 대한민국 외교 신뢰를 훼손했다고 주장했다. 김기현 의원, 나경원 의원, 이준석 대표 등 야권 인사들도 이재명 대통령의 발언과 관련하여 비판적인 입장을 표명했다. 특히, 이준석 대표는 '외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황이 되어 버렸다'고 지적하며, 외교적 손실을 우려했다. 이러한 야권의 비판에 대해 이재명 대통령은 자신의 입장을 재확인하고, 헌법 정신과 국제적 가치를 강조함으로써 적극적으로 대응하고 있다.<\/p>





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